NewstarLand là đại lý phân phối căn hộ The Sea, Sun Grand City Hillside Residence

Dân trí NewstarLand vừa trở thành đại lý phân phối căn hộ hướng biển The Sea thuộc tổ hợp dự án Sun Grand City Hillside Residence của thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh Nam Phú Quốc.

Vị trí "vàng" của tầm view và trải nghiệm

Tọa lạc tại bờ tây Nam đảo Ngọc, dự án Sun Grand City Hillside Residence gây chú ý kể từ đầu 2021 với các tòa cao ốc trên đỉnh đồi và hàng trăm căn shophouse dọc bờ biển. Trong đó, sự xuất hiện của loại hình căn hộ hướng biển đánh dấu cho sự phát triển của thành phố biển xinh đẹp này.

Sau sự ra mắt thành công của 4 tòa tháp The Hill vào tháng 1/2021, tại sự kiện Kick-off ngày 10/11/2021, Sun Property chính thức công bố phân khu căn hộ tiếp theo mang tên The Sea với 2 tòa tháp S1, S2.

Vị trí là yếu tố đầu tiên giúp The Sea ghi điểm trong mắt khách hàng. Nếu The Hill tọa lạc tại vị trí cao nhất dự án, nơi du khách dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đảo Phú Quốc, thì 2 tòa The Sea lại mang đến cho cư dân tinh hoa "trục vàng của tầm view và trải nghiệm" thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh.

The Sea - căn hộ cao tầng hướng biển tại Nam Phú Quốc.

Bên cạnh tọa lạc tại vị trí trái tim của hệ sinh thái Sun Group tại Nam Phú Quốc, căn hộ The Sea nằm ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm (điểm hút khách bậc nhất tới Nam đảo), hướng tầm nhìn thu trọn cảnh hoàng hôn, biển trời Nam đảo và thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp.

Căn hộ The Sea liền kề các công trình biểu tượng do Sun Group dày công kiến tạo, đó là tháp đồng hồ cao 75m, Cầu Hôn, show trình diễn Vortex, "bến cảng phồn hoa" Sun Premier Village Primavera cùng hệ thống tiện ích nội khu phong phú giúp nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Tại The Sea, 263 căn hộ sẽ được bố trí đa loại hình, từ studio cho tới căn 1-3 phòng ngủ, đặc biệt là loại căn hộ chìa khóa đôi Dual - key có sự linh hoạt "2 trong 1", có thể chia thành 2 căn hộ mini vừa ở vừa cho thuê nhằm gia tăng lợi nhuận. Kiến trúc nội thất phong cách Santorini tại The Sea cũng đem đến cho gia chủ cuộc dạo chơi giữa những sắc màu tinh tế và tươi mới. Bên trong căn hộ TheSea, những gam màu nổi như xanh nước biển, xanh lá, cam nhạt được hòa phối điệu nghệ trên nền trắng ấn tượng, tạo nên "chất Santorini" khoáng đạt.

Nội thất đậm chất "Santorini" bên trong căn hộ The Sea.

Căn hộ hướng biển The Sea - tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư

Theo báo cáo Knight Frank, bất động sản hướng biển trên toàn cầu có giá cao hơn 40% so với sản phẩm cùng quy mô nhưng thua về yếu tố tầm nhìn. Trong đó, căn hộ hướng biển có mức chênh lệch giá cao nhất (58,5%). Sức hút căn hộ hướng biển The Sea nằm tại quần thể tổ hợp giải trí và du lịch Địa Trung Hải được minh chứng với hệ "3 giá trị": giá trị sống lý tưởng; giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp; giá trị đầu tư đắc lợi từ việc chuyển nhượng và khai thác cho thuê.

Với nội thất bàn giao hoàn thiện, nhà đầu tư dễ dàng bắt tay ngay vào kinh doanh homestay hoặc thông qua các nền tảng như Airbnb, Luxstay. Đại diện chủ đầu tư cho biết, gia chủ có thể nghỉ dưỡng bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc đơn vị quản lý, tự sáng tạo trong việc khai thác cho thuê không giới hạn.

Tiện ích tại The Sea.

Với dòng khách Phú Quốc tăng trưởng dao động 20-30% mỗi năm, căn hộ The Sea cũng dễ dàng tiếp cận lượng khách có nhu cầu lưu trú từ 3-4 ngày để trải nghiệm hết vẻ đẹp của Nam Phú Quốc - một bảo chứng cho tiềm năng sinh lời của sản phẩm.

NewstarLand chính thức phân phối căn hộ The Sea

Ngay khi công bố chính thức 2 tòa căn hộ The Sea, Sun Group cũng tiến hành ký kết hợp tác giao phân phối cho các đại lý. Trong đó có đại lý NewstarLand, thành viên câu lạc bộ SIP (Sun Infinity Partner - nơi hội tụ các đối tác phân phối bất động sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn Sun Group).

NewstarLand phân phối chính thức phân khu The Sea.

Là đại lý bán hàng xuất sắc của Sun Group cùng nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Phú Quốc, NewstarLand cho biết hiểu rõ tầm quan trọng của dự án và sẵn sàng giới thiệu đến khách hàng một trong những sản phẩm hội tụ nhiều tiềm năng sinh lời thị trấn Địa Trung Hải này. Đây là cột mốc đánh dấu sự hợp tác gắn kết giữa NewstarLand và Sun Group, đồng thời mở ra cơ hội tiếp theo để khẳng định vị thế của NewstarLand tại thị trường bất động sản Phú Quốc.

Đánh giá về dự án, chị Mai Hoài Thương - đại diện đại lý NewstarLand chia sẻ, căn hộ cao tầng The Sea được xem là "độc bản" ở Phú Quốc. Thứ nhất là vị trí đắc địa, lưng tựa đồi, hướng ra biển, hưởng trọn các tiện ích và khu vui chơi giải trí. Thứ hai, dự án có pháp lý rõ ràng. Cùng với việc bàn giao nội thất Santorini, căn hộ biển The Sea chính là sản phẩm dành cho các khách hàng muốn sở hữu tài sản nghỉ dưỡng có giá trị sinh lời và tích lũy kế thừa cho mai sau.

NewstarLand - Đại lý phân phối căn hộ The Sea, Sun Grand City Hillside Residence

Địa chỉ:

- Tầng 2, tòa CT1 - Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

- 191D Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM

Hotline: 0931509666 (Mr. Cường) - 0905669888 (Mrs. Thương)

Trường Thịnh