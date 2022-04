NewstarHomes - Đơn vị đứng sau thành công của Grand Mercure Hoi An

Du lịch phục hồi, biệt thự biển trở lại đường đua

Đại diện NewstarHomes cho biết, trong 3 tuần trở lại đây, Grand Mercure Hoi An đã tạo ra một đợt sóng đầu tư chưa từng có khi các đại lý đối tác của đơn vị này đã bán thành công 30% quỹ căn biệt thự triệu đô với doanh số lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Điều này khẳng định sức hấp dẫn của bất động sản Hội An và tín hiệu quay trở lại mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với thị trường miền Trung.

Biệt thự mẫu tại Grand Mercure Hoi An.

Chia sẻ lý do lượng lớn khách hàng quan tâm tới Grand Mercure Hoi An dù sản phẩm ở phân khúc "triệu đô", bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc kinh doanh NewstarHomes cho biết, du lịch đã được mở cửa hoàn toàn, mong muốn sở hữu một ngôi nhà thứ hai sang trọng bên biển trở thành một nhu cầu cần thiết của giới nhà giàu. Việc chi "triệu đô" để trở thành chủ nhân của các biệt thự hạng sang cũng được xem là phương thức tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm sự xa hoa đặc biệt dành riêng cho số ít những người giàu sang phú quý.

Điểm nổi bật của bất động sản biển là nhà đầu tư có thể vừa nghỉ dưỡng thường kỳ vừa có thể đầu tư sinh lời. Vì vậy, việc không phải lo lắng về vận hành, bảo hành bảo trì, quản lý tài sản vì đã có đơn vị quản lý vận hành là tập đoàn Accor lo cũng là một trong những điểm giúp khách hàng quan tâm nhiều hơn tới dự án.

Cùng với đó, chính sách bán hàng của Grand Mercure Hoi An cũng hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu, chỉ cần thanh toán 10% giá trị biệt thự đã có thể ký hợp đồng mua bán, ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 80% giá trị biệt thự với lãi suất 0% trong 36 tháng, ân hạn gốc trong 3 năm.

Các căn biệt thự đắt giá, chỉ vài bước chân là chạm biển tạo nên sức hút lớn.

Năm Du lịch quốc gia 2022 được khởi xướng tại Quảng Nam với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" chính thức diễn ra lễ khai mạc tại đảo Ký ức Hội An vào tối 26/3 khởi động cho chặng đường phục hồi mạnh mẽ "kinh tế xanh" của Việt Nam. Các đường bay quốc tế Việt Nam đã mở lại đi đến các quốc gia và vùng lãnh thổ càng khiến Quảng Nam - Hội An sôi động hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức site tour "Hành trình về miền di sản, trải nghiệm Grand Mercure Hoi An" 2 ngày 1 đêm do NewstarHomes tài trợ toàn bộ chi phí dành cho các khách hàng và các chuyên viên kinh doanh của đại lý giúp chuyên viên kinh doanh và khách hàng thăng hoa cảm xúc với nắng vàng, cát trắng và biển xanh tại bãi biển An Bàng - nơi Grand Mercure Hoi An tọa lạc. Hoạt động này còn góp phần đáng kể trong việc đưa các khách hàng triệu đô đến với vùng đất di sản, thúc đẩy phát triển điểm đến Quảng Nam.

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng biển, ngoài các yếu tố về dịch vụ, vị trí, thì tính hoàn thiện của dự án đóng một vai trò quan trọng. Việc Grand Mercure Hoi An đã hoàn thành biệt thự mẫu cũng giúp khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm một cách trực diện nhất về chất lượng thi công và vận hành của sản phẩm.

NewstarHomes: Thành công nhờ không thay đổi mục tiêu

Đánh giá về những thành công đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc kinh doanh NewstarHomes cũng cho biết thêm, sự bứt tốc của loạt dự án bất động sản trên thị trường bất động sản Quảng Nam vừa qua không chỉ đến từ sức hấp dẫn của thị trường này, mà còn nằm ở chiến lược của doanh nghiệp bất động sản.

Tháng 5/2021, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt chính thức thị trường với vai trò là đơn vị tư vấn phát triển dự án, tư vấn chiến lược marketing và bán hàng, tổng đại lý, thị trường bất động sản chứng kiến cái bắt tay chiến lược giữa NewstarHomes và Vinahud - đơn vị phát triển dự án để triển khai tư vấn chiến lược, quản lý marketing và quản lý bán hàng cho Grand Mercure Hoi An.

Trong quá trình triển khai dự án, NewstarHomes cũng gặp không ít khó khăn, một phần do dịch bệnh kéo dài, du lịch "đóng băng", các chuyến bay cũng bị hạn chế khiến khách hàng dè chừng với bất động sản nghỉ dưỡng. Việc triển khai các chiến lược marketing và bán hàng của NewstarHomes phải thay đổi và điều chỉnh liên tục để phù hợp với từng giai đoạn, bối cảnh thị trường. Bên cạnh đó, việc duy trì lực lượng bán hàng, truyền lửa để giữ chân các đại lý tới thời điểm hiện tại cũng là vấn đề mà NewstarHomes đặc biệt chú trọng và đang triển khai hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang tại một sự kiện bán hàng do NewstarHomes tổ chức.

Bên cạnh việc đưa ra chiến lược về mặt sản phẩm, các chủ đầu tư chuẩn bị cho mình kế hoạch dài hơi, những cái bắt tay chiến lược với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có tính cam kết cao và kiên trì đến cùng chỉ thay đổi chiến lược, không thay đổi mục tiêu, để có thể sẵn sàng cho những thắng lợi của dự án.

Hiện mô hình chuyên môn hóa, hợp tác với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trở thành hướng đi chung của nhiều chủ đầu tư. Bởi lẽ, đơn vị tư vấn không chỉ là đơn vị trung gian giữa chủ đầu tư và các đại lý phân phối, giữa chủ đầu tư với khách hàng, mà còn là đơn vị tư vấn phát triển dự án từng hợp tác với nhiều chủ đầu tư lớn và triển khai hàng loạt dự án thành công, hơn ai hết, họ sẽ hiểu rõ nhất về thị trường và thị hiếu của khách hàng.