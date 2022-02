Năm 2022, TP Dĩ An vẫn là nơi cung cấp căn hộ vừa túi tiền

Giá căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức đã tăng 27%

Trong năm 2022, nguồn cung mới trên thị trường theo dự báo của DKRA Vietnam sẽ có khoảng 30.000 căn hộ, trong đó tập trung tăng mạnh ở TPHCM và Bình Dương. Riêng tại TPHCM, Savills ước tính khả năng có khoảng 20.800 căn của 43 dự án. Dù nguồn cung lớn như vậy nhưng căn hộ vừa túi tiền gần như biến mất tại thị trường TPHCM.

Tại TPHCM, nhu cầu tìm kiếm các căn hộ hạng C rất lớn. Trái với sự mong mỏi của người mua nhà, mặt bằng giá nhà lại tăng không dừng trong những năm qua. Giá căn hộ hạng C, theo Savills Việt Nam đã lên đến 56,5 triệu đồng/m2, tăng 27% theo năm.

Cầu vượt Linh Xuân - cửa ngõ kết nối TP Thủ Đức và TP Dĩ An (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Giá nhà TPHCM tăng mạnh, TP Dĩ An còn nguồn cung từ 25 triệu đồng

Trong năm 2021, một số dự án căn hộ mới mở bán tại TP Thủ Đức được xây dựng mức giá rất cao, lên đến 80-100 triệu đồng/m2. Mức giá này khiến cho người có nhu cầu thực ở phân khúc tầm trung gặp nhiều khó khăn.

Savills Việt Nam tính toán rằng, giá bán căn hộ trung bình năm 2021 tại thị trường Dĩ An đang thấp nhất với 37 triệu đồng/m2, TP Thuận An khoảng 40,8 triệu đồng/m2, trong khi giá căn hộ hạng C ở Thủ Đức (TPHCM) cũng đã ở mức 41,8 triệu đồng/m2.

Với mặt bằng giá như vậy, các chuyên gia cũng đã tiếp tục dự báo, nguồn cung dự án chung cư bình dân đang giảm mạnh bởi lẽ các nhà đầu tư phát triển dự án có xu hướng phát triển sản phẩm cao cấp, nhằm tối đa hóa lợi ích tính trên mét vuông sàn. Tới đây, phân khúc căn hộ bình dân sẽ sôi động trong năm 2022. Đồng thời phân khúc có giá 2-3 tỷ đồng/căn cũng được dự báo sẽ tăng giá mạnh.

Với lợi thế còn nguồn cung giá mềm như vậy, thị trường Dĩ An thu hút người mua có nhu cầu ở thực, không chỉ đối với lao động nhập cư của TP Dĩ An, mà còn phục vụ cho lượng lớn người đang làm việc tại TP Thủ Đức - khi giá nhà tại khu vực này liên tục tăng cao trong nhiều năm qua.

Mức giá trung bình sản phẩm căn hộ tầm trung tại TP Dĩ An vẫn thấp hơn Thuận An và Thủ Đức (Ảnh minh họa).

TP Dĩ An có lợi thế kết nối giao thông với TPHCM thuận lợi, thông qua các cung đường huyết mạch như: đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội… Thời gian tới, nhiều dự án giao thông kết nối giữa Dĩ An - TPHCM tiếp tục được triển khai như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên mở rộng về phía TP Dĩ An, đầu tư nâng cấp nút giao Sóng Thần và đường từ cầu vượt Sóng Thần đến đường Phạm Văn Đồng (TPHCM). Qua đó, việc đi lại của người dân ngày càng thuận lợi.

Savills Việt Nam cũng cho rằng, với lợi thế về vị trí cận kề TPHCM, hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng tốc độ đô thị hóa cao, Bình Dương là nơi đang có nguồn cung căn hộ vừa túi tiền thay thế cho TPHCM. Minh chứng cho điều này qua tỷ lệ giao dịch trên thị trường trong năm 2021. Cụ thể, lượng giao dịch tại thị trường Bình Dương cao hơn TPHCM đến 42%.

Những dự án tại TP Dĩ An đáp ứng nhu cầu của người mua nhà ở phân khúc mức giá thấp, vị trí tốt và pháp lý đầy đủ sẽ được người mua ưu tiên lựa chọn trong thời điểm này và Bcons Sala là một trong những dự án đáp ứng các tiêu chí về giá, điều kiện an cư đầu tư, pháp lý, tiến độ.

Phối cảnh dự án Bcons Sala.

Dự án khu căn hộ Bcons Sala tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu - trung tâm tiện ích dịch vụ TP Dĩ An, cách TP Thủ Đức chỉ 10 phút di chuyển. Bcons Sala bao gồm 513 căn hộ và 11 căn thương mại (shophouse) cùng nhiều tiện ích và cảnh quan nội khu với công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ, khu shophouse, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng cùng hệ thống an ninh 5 lớp cho cư dân.

Hướng đến các gia đình trẻ có nguồn tài chính trung bình, các căn hộ Bcons Sala được thiết kế có diện tích phù hợp, dao động 45-62 m2 với giá dao động 1,3-1,6 tỷ đồng/căn. Tập đoàn Bcons đang có chính sách miễn phí 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc, hỗ trợ phí tất toán khoản vay trong thời gian xây dựng. Khách hàng thanh toán từ 15% tương đương 225 triệu đồng để kí hợp đồng.

Tiến độ thi công của các dự án của Tập đoàn Bcons còn được đánh giá nhanh trên thị trường hiện nay. Bcons Sala là một trong những dự án đáng cân nhắc đầu năm 2022 này.

