Mùa dịch không ra đường, bố mẹ làm không gian ghép gỗ cho con chơi tại nhà

Dân trí Trẻ nhỏ cần nơi vui chơi, nhưng dịch bệnh khiến việc ra ngoài bị hạn chế. Nhiều gia đình đã cải thiện tính linh hoạt của nội thất và sáng tạo không gian chơi cho trẻ ngay trong nhà.

Cuối năm 2019, kiến trúc sư (KTS) Phí Đình Cường, Văn phòng kiến trúc Phía Studio, đã sáng tạo ra một không gian vui chơi cho trẻ được làm từ gỗ ghép, sau khi nhận được yêu cầu đặc biệt từ chủ nhà.

Theo đó, anh Cường cho biết, góc vui chơi là món quà Giáng sinh của bố mẹ tặng cho cậu con trai 4 tuổi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, do đó không gian này trở thành nơi vui chơi chính của trẻ nhỏ trong nhà.

Tạo không gian vận động cho trẻ trong nhà là điều cần thiết trong mùa dịch.

Quá trình thi công phải hạn chế tối đa đục phá và sinh ra bụi.

Cũng theo KTS, không gian vui chơi ban đầu được thực hiện với ý tưởng là nơi kết nối phòng ngủ của bố mẹ và con trai. Nội thất của không gian phải được cải thiện để đáp ứng nhu cầu đọc sách, vận động và là nơi trẻ nhỏ phát triển sức sáng tạo.

Dự án mang nhiều ý tưởng, song theo KTS Cường, chủ nhà còn đưa thêm một đề bài khó. Tại đây, gia chủ muốn cải tạo nội thất và thiết kế một không gian vui chơi cho trẻ, nhưng hạn chế tối đa việc đục phá và sinh ra bụi khi thi công. Để làm được khu vui chơi tại vị trí tầng 2 của ngôi nhà, các KTS đã đưa ra phương án sử dụng cấu kiện gỗ được sản xuất sẵn.

Các cấu kiện này sẽ được KTS đặt xưởng sản xuất sẵn. Vách kính sử dụng khung kết cấu thép tiền chế. Do đó, việc thi công tại công trình chỉ là các bước lắp ráp thiết bị. Thậm chí, để tránh ô nhiễm không khí, gỗ cũng được lau dầu thay vì sơn PU, hệ cầu thang thép được sơn hoàn thiện trước khi lắp ghép.

Gỗ được lau dầu thay vì sơn PU.

Thiết kế không gian nội thất đa năng, kết hợp là nơi vui chơi, đọc sách và vận động cho trẻ.

Lý giải việc sử dụng hệ kết cấu lam gỗ thay vì các chất liệu thông thường khác, KTS Cường cho hay, vật liệu gỗ tự nhiên luôn tạo sự ấm cúng và thân thiện cho con người trong không gian kiến trúc nói chung và không gian nội thất nói riêng. Hộp gỗ ghép sử dụng hệ kết cấu lam gỗ tự nhiên tạo cảm giác nhẹ về thị giác thay vì một khối đặc liền mạch.

Ngoài ra, KTS nhận định, bố mẹ quan sát thấy các hoạt động khi vui chơi của trẻ nhỏ là điều cần thiết. Hơn nữa, khối không gian thường xuyên tiếp xúc thời tiết bên ngoài, nên khối lam gỗ giải quyết việc lưu thông không khí tốt hơn. Vật liệu cũng không tạo hiệu ứng nhà kính như vật liệu kính, hay sự truyền nhiệt của vật liệu bọc kín, mà vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên vào trong không gian khối gỗ.

Hệ kết cấu lam gỗ được liên kết mộng.

Hệ kết cấu lam gỗ được liên kết mộng vào các cấu kiện khung gỗ chính. Khoảng cách giữa các thanh gỗ là 18 mm. Do đó, anh Cường khẳng định, không gian vui chơi đảm bảo tính ổn định và an toàn khi trẻ hoạt động mạnh. Đặc biệt, hệ lam gỗ liên kết mộng gỗ cũng tạo độ ổn định cho sự co ngót, cong vênh của vật liệu gỗ tự nhiên theo thời gian.

Để tăng công năng cho khu vui chơi, các KTS đã kết hợp thang thép làm giá sách, hộc tủ trở thành bàn học và nơi chứa đồ chơi của trẻ. Không gian đọc gần cửa sổ cũng được thiết kế đa năng, phục vụ nhiều mục đích.

