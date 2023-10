MoonBay Residence: Chính thức tiếp nhận hồ sơ tòa The Cloud - CT3

Ngày 22/10, tại sảnh 2, Trung tâm hội nghị W.Jardin (307 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát phối hợp với đơn vị tư vấn phát triển dự án VHA LAND tổ chức sự kiện Lễ tiếp nhận hồ sơ tòa The Cloud - CT3 dự án MoonBay Residence (Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông).

Thư mời sự kiện "Lễ tiếp nhận hồ sơ tòa The Cloud - CT3 dự án MoonBay Residence".

Tại Hải Phòng, MoonBay Residence là dự án nhà ở xã hội được cơ quan chức năng phê duyệt cấp phép đủ điều kiện bán, cho thuê mua năm 2023. Cụ thể, ngày 5/9/2023, 475 căn hộ tòa The Cloud - CT3 được Sở Xây dựng TP Hải Phòng công nhận đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tại sự kiện, chủ đầu tư chính thức giới thiệu tòa tháp The Cloud - CT3 ,tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ, đồng thời trao giấy chứng nhận tiếp nhận hồ sơ.

Theo thiết kế, The Cloud - CT3 là tòa tháp căn hộ trung tâm của dự án MoonBay Residence. Từ tầng 1-4 dành để bố trí không gian công cộng phục vụ cư dân: nhà để xe, khu vực kỹ thuật, phòng sinh hoạt động đồng… Từ tầng 5-28 là căn hộ với mật độ thấp chỉ 18 căn/tầng. Tổng số căn hộ tòa tháp The Cloud - CT3 là 457 căn.

Phối cảnh tổng quan tòa The Cloud - CT3, tòa tháp trung tâm dự án MoonBay Residence.

Các căn hộ có diện tích thông thủy 68,24 - 69,99m2, gồm các căn 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ +1, được thiết kế hợp lý, hiện đại đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và công năng mang tới cho cư dân cuộc sống tốt nhất. Ngoài ra, các căn hộ đều có ban công, cửa sổ thoáng nhằm đón ánh sáng tự nhiên, gió trời.

Tháp The Cloud - CT3 đạt chuẩn về số lượng thang máy trên một tầng.

Tòa tháp này có tới 7 thang máy trên một tầng, trong đó 2 thang máy phòng cháy chữa cháy, trọng tải đạt 1.150kg. Đây là tiêu chuẩn cao cấp tại dự án nhà ở xã hội.

Tại sự kiện, khách hàng sẽ được tư vấn giải đáp các thắc mắc liên quan tới đối tượng mua nhà ở xã hội, tiến độ thi công, chất lượng cũng như các chính sách vay mua nhà,…

Theo quy định, hồ sơ khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội sẽ được Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng kiểm tra và chính thức ký hợp đồng mua bán khi có kết quả đủ điều kiện xét duyệt.

Sự kiện còn có chương trình bốc thăm với những phần quà hấp dẫn. Những khách hàng đã đăng ký nộp hồ sơ thành công có thể nhận được 1 giải đặc biệt là 1 chiếc tủ lạnh LG Inverter, 1 giải nhất là máy hút bụi Xiaomi. Phần quà bốc thăm dành cho khách hàng tham dự sự kiện gồm 1 giải nhất là lò vi sóng Sharp, 2 giải nhì là nồi cơm điện Sharp, 2 giải ba là nồi lẩu điện đa năng BlueStone.

Làn gió mới nhà ở xã hội

Là dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng theo chuẩn công trình cấp 1, MoonBay Residence được xây dựng trên diện tích đất rộng 1,9 ha, gồm 3 tòa chung cư cao 29 tầng, với tổng 1.294 căn. Ba tòa tháp với tên thương mại khác nhau gồm The Moon (CT1, 380 căn hộ), The Star (CT2, 457 căn) và The Cloud (CT3, 457 căn).

MoonBay Residence nằm tại vị trí đắc địa, trung tâm quận Ngô Quyền - Hải Phòng.

Sở hữu vị trí trung tâm quận Ngô Quyền, MoonBay Residence có lợi thế về hạ tầng giao thông, xã hội, y tế, giáo dục,… Từ dự án, cư dân thuận tiện đi lại sang các quận khác nhờ hệ thống giao thông huyết mạch, đồng bộ và hưởng hạ tầng xung quanh sẵn có của quận Ngô Quyền: giáo dục, y tế chất lượng, mua sắm, vui chơi giải trí…

Đặt yếu tố không gian sống chất lượng cho mỗi cư dân, chủ đầu tư còn dành nhiều không gian công cộng cho cư dân như cây xanh, khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, khối 5 tầng thương mại gồm 38 căn shophouse sau khi đi vào hoạt động hứa hẹn mang tới cho cư dân nhiều tiện ích, trải nghiệm mới mẻ.

Phối cảnh dãy shophouse 5 tầng tại dự án MoonBay Residence.

Khách hàng mua căn hộ có thể an tâm về tài chính nhờ gói tín dụng dành riêng cho nhà ở xã hội. Theo đó, người mua có thể vay hỗ trợ tối đa 80% giá trị căn hộ tối đa 25 năm với lãi suất 4,8%/năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

"Với chính sách phát triển nhà ở xã hội, MoonBay Residence là dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng đủ điều kiện tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng. Ngân hàng Vietcombank cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ, trong tối đa 25 năm, với lãi suất 7,7%/năm", chủ đầu tư cho biết.

Tại MoonBay Residence, những khách hàng đầu tiên của dự án đã được ký hợp đồng chính thức với chủ đầu tư tại tòa The Moon - CT1.

380 căn hộ tòa tháp đã được phép chính thức mở bán. Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng đã kiểm tra hồ sơ đăng ký mua nhà và công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án. Tòa The Moon (CT1) đang thi công tầng 18 và The Cloud (CT3) đang thi công tầng 4. Còn khối 38 căn shophouse 5 tầng hiện xây dựng đến tầng 3.