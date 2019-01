Môi giới, cò đất “đỏ mắt” tìm khách mua bất động sản dịp cận Tết

Anh Hùng, một cò đất ở huyện Củ Chi cho biết, anh đang nhận bán một lô đất diện tích 145m2 tại xã Tân Phú Trung với giá 1,1 tỷ đồng nhưng cả tháng nay không có người mua. Một số người đến xem rồi cũng đi luôn và không thèm trả giá.

“Năm ngoái, đất đai dễ làm ăn lắm, năm nay sao khó quá. Cả tháng nay mới chỉ bán được một lô nhưng cũng phải chia cho hai cò đất khác nên mỗi người chỉ kiếm được khoảng 7 triệu đồng”, anh Hùng nói.

Dù đã cận Tết nguyên đán nhưng dân môi giới nhà đất vẫn rất khó tìm khách mua. Ảnh: Đại Việt

Theo anh Hùng, đất ở khu vực huyện Củ Chi còn rất nhiều nhưng khách thì rất ít khiến cho cuộc sống của dân môi giới khá bấp bênh. Những người môi giới hi vọng khá nhiều vào dịp cận Tết nhưng đến thời điểm này thì khách vẫn rất vắng.

Chị Nguyễn Linh, làm nghề cò đất lâu năm tại quận 12 chia sẻ, chị đang bán cho dân đầu tư và khách khá nhiều căn nhà tại đường Tân Thới Hiệp 08, Trung Mỹ Tây 5, Tân Chánh Hiệp 10 và khu Hiệp Thành City. Tuy nhiên, trong ba tuần gần đây, chị Linh vẫn chưa bán được căn nào.

Theo chị Linh, sau một thời gian nhà đất quận 12 có lượng giao dịch sôi động thì đến nay đã khá trầm lắng. Giá nhà hiện tại đang ở ngưỡng khá cao, dao động từ 45 - 50 triệu đồng/m2. Điều này khiến cho người dân có nhu cầu mua để ở “chùn tay” vì cách đây một năm, giá nhà tại các con hẻm lớn ở quận 12 cũng chỉ dao động ở mức 27 - 30 triệu đồng/m2.

“Giá nhà đất leo thang cũng là do một số đầu nậu, cò lái "thổi giá". Khi giá đã lên cao thì lại không giảm xuống được dẫn tới ít người mua. Nhiều anh chị đầu tư bị “chôn vốn” thời gian dài và rơi vào cảnh nợ nần cũng chỉ vì nhà đất”, chị Linh nói.

Nhiều nhân viên môi giới làm việc tại các công ty bất động sản ở quận 2 và quận 9 cũng cho biết, dịp cận Tết nguyên đán năm nay là một trong những đợt buôn bán "ảm đạm" nhất của các nhân viên này trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là do các dự án “bình dân” đang ngày càng ít đi nên các công ty môi giới có rất ít “hàng” để tung ra thị trường. Trong khi đó, khách đi mua nhà dịp Tết chủ yếu là tìm phân khúc bình dân, giá rẻ.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), năm 2018, TPHCM chỉ có 77 dự án nhà ở hình thành trong tương lai với 28.316 căn, quy mô thị trường giảm đến 34,1% so với năm 2017. Phân khúc cao cấp có giá bán trên 40 triệu đồng/m2 chiếm 30%, tăng 4,5% so với năm 2017. Phân khúc trung cấp chiếm 45,3% tương đương với năm 2017. Phân khúc bình dân chỉ còn chiếm 24,7% giảm 4,4% so với năm 2017.

Một lô đất tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi có chiều ngang 5m, chiều dài 29m được rao bán với giá 1,1 tỷ đồng nhưng vẫn chưa có người mua. Ảnh: Đại Việt

Số liệu nói trên cho thấy, nguồn cung nhà ở tại TPHCM trong năm 2018 đã giảm mạnh. Trong khi đó, phân khúc nhà ở chủ yếu được tung ra thị trường lại là phân khúc nhà ở cao cấp và trung cấp. Đây là những phân khúc khá “kén” khách. Những lý do vừa nêu chính là một trong những nguyên nhân khiến công việc của các nhân viên môi giới, cò đất gặp nhiều khó khăn trong năm qua.

Cũng theo HoREA, trong thời gian qua, việc gia tăng quá nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trong phân khúc nhà ở cao cấp và trung cao cấp nhằm đầu tư kinh doanh, cất giữ tài sản đã khiến nhiều chuyên gia e ngại. Bởi, việc nhà đầu tư thứ cấp gia tăng “bất thường” có thể là vì mục đích rửa tiền, dễ dẫn đến việc đầu cơ và kích giá “ảo” trên thị trường bất động sản.

Đại Việt – Công Quang