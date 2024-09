Mô hình The S-Boutique tại Vinhomes Smart City thu hút giới đầu tư

Nhà đầu tư mở rộng tìm kiếm sản phẩm đột phá

Những sản phẩm đột phá có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn, đồng thời gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn là đích đến của giới đầu tư sành sỏi.

Nếu như trước đây, khách hàng thường tập trung nhiều vào các sản phẩm căn hộ, thấp tầng, thì nay giỏ hàng đã đa dạng hơn. Bất động sản bán lẻ với các sản phẩm shop thương mại đang được nhiều người nhắm tới, khi không chỉ mang lại dòng tiền ổn định từ việc kinh doanh hay cho thuê mà còn ở tiềm năng tăng giá theo thời gian.

"Shop thương mại là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Sản phẩm này có tính an toàn cao với khả năng sinh lời kép lớn. Nếu không có kinh nghiệm kinh doanh thì có thể cho thuê, thậm chí để không cũng sinh lời", ông Nguyễn Văn Quang, một nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Hà Nội, chia sẻ.

Shop thương mại với mô hình độc đáo từ chủ đầu tư uy tín đang được lòng các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cũng theo ông Quang, không phải sản phẩm nào cũng được lòng giới đầu tư. Khẩu vị của nhà đầu tư liên tục thay đổi và ngày càng khắt khe theo biến động của thị trường.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS), nếu như trước đây, vị trí trung tâm thành phố là mục tiêu nhắm đến của các thương hiệu, thì nay đã khác. Nguồn cung thiếu, mặt bằng kinh doanh hạn chế đẩy giá thuê tăng cao khiến việc sở hữu một bất động sản bán lẻ càng khó khăn. Điều này đã thúc đẩy các thương hiệu chuyển hướng tới các khu vực mới, trong đó có khu Tây Hà Nội - nơi đang đổi thay mạnh mẽ với những quy hoạch nghìn tỷ.

Những năm qua, đi cùng với quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mới, tiềm năng của khu Tây đã được khai mở. Hàng loạt dự án giao thông trọng yếu đã hoàn thành, như đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, đường Lê Trọng Tấn, Tố Hữu… Trục Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Vành đai 4 cũng đang được cấp tập xây dựng... Không chỉ có hệ thống giao thông thuận tiện, hạ tầng xã hội tại khu vực cũng liên tục được bổ sung với hàng trăm điểm trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa - thể thao, công viên hiện đại… thúc đẩy các mô hình bán lẻ mới mọc lên nhanh chóng.

Mô hình The S-Boutique đa lợi thế hút giới đầu tư

Tại phía Tây Hà Nội, thỏi nam châm có sức hút là Vinhomes Smart City, với các kỳ tích thanh khoản khi cho mắt phân khu mới.

Giỏ hàng bất động sản bán lẻ cũng không ngoại lệ. Tiêu biểu, dòng sản phẩm F-Zone tại Vinhomes Smart City được ra mắt vào tháng 7/2024. Sau 8 giờ đầu tiên, giỏ hàng đợt đầu, tương đương hơn 70% tổng quỹ căn, đã có chủ.

Hay mới đây, The S-Boutique cũng xác lập kỷ lục mới khi quỹ hàng đợt đầu được chốt thành công trong sự kiện bốc thăm quyền mua sản phẩm.

The S-Boutique vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm của khu Tây Hà Nội.

Giới đầu tư đánh giá, sức hút của F-Zone và The S-Boutique đến từ khả năng sinh lời kép vượt trội nhờ vị trí đắc địa, mô hình độc đáo theo kịp xu hướng thế giới cùng chính sách linh hoạt của chủ đầu tư.

"Khó tìm được sản phẩm nào hội tụ đủ các yếu tố tương tự trên thị trường", ông Quang nhấn mạnh.

Khi phân tích về lợi thế của The S-Boutique, giới đầu tư như ông Quang cho biết đều bị hấp dẫn bởi yếu tố vị trí. Tọa lạc ngay giữa trung tâm của hai phân khu Sapphire 1 và Sapphire 2, The S-Boutique hưởng lợi trực tiếp từ nguồn cư dân hiện hữu lên tới gần 50.000 người. Cách đó không xa là phân khu Miami và The Sakura đã có hơn 13.000 cư dân về sinh sống.

Ngoài ra, The S-Boutique còn nắm giữ vị trí chiến lược gần đường thông sang Lê Trọng Tấn, mở ra khả năng tiếp cận nguồn khách vãng lai dồi dào.

The S-Boutique còn hấp dẫn các nhà đầu tư khi thiết kế theo mô hình boutique shop đang thịnh hành trên thế giới. Mô hình này không chỉ mang tới sản phẩm, dịch vụ chất lượng mà còn tạo không gian sang trọng và trải nghiệm riêng tư, tinh tế cho khách hàng. Theo đó, The S-Boutique được thiết kế theo phong cách kiến trúc Vienna, tái hiện một góc châu Âu phồn hoa. Đây là nơi dừng chân lý tưởng cho các thương hiệu cao cấp, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp và cá nhân hóa cho khách hàng.

Vị trí trung tâm các phân khu sầm uất của đại đô thị Vinhomes Smart City là bảo chứng vàng cho tiềm năng kinh doanh của The S-Boutique.

Ngay lúc này, The S-Boutique đang mở rộng cánh cửa chào đón các nhà đầu tư với chính sách linh hoạt. Cụ thể, khách mua sẽ được miễn phí dịch vụ trong 3 năm đầu, hỗ trợ kinh doanh sớm với mức ưu đãi 5% giá bán.

Những khách hàng thanh toán sớm trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán còn có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 8%. Đồng thời, dòng tiền thanh toán sớm cũng được ưu đãi chiết khấu tương đương 11%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn.

Khách mua cũng có thể lựa chọn vay ngân hàng lên đến 70% giá bán căn shop và hưởng hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng.

Cộng hưởng với chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng các lợi thế có sẵn, The S-Boutique đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác, hứa hẹn mang đến lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đó là chưa kể tốc độ tăng giá của bất động sản trong lòng Vinhomes Smart City, giúp nhà đầu tư dù để không vẫn có thể có lãi.