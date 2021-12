Mô hình căn hộ nghỉ dưỡng lên ngôi

Dân trí Nhiều người chuộng căn hộ có không gian nghỉ dưỡng như resort, lựa chọn mua nhà dựa trên uy tín chủ đầu tư, chất lượng sản phẩm, phản hồi thực tế của cư dân dự án… mới ra quyết định xuống tiền.

Người mua ngày càng khắt khe hơn

Suốt tuần qua, anh Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi, quận 7, TPHCM) liên hệ các sàn giao dịch, kênh môi giới để tìm mua căn hộ đúng ý nhưng vẫn chưa tìm được sản phẩm thực sự khiến anh hài lòng, chốt mua.

"Mình đã xem hàng chục dự án, nhưng các tiện ích chỉ loanh quanh bể bơi, vườn sinh thái xanh, cây cỏ, sân chơi chung... Tất cả vẫn chưa thực sự đã. Trải nghiệm phải giá trị, cởi mở, đa chiều hơn, tốt nhất là tạo được hệ sinh thái có chất, khép kín mới phục vụ được cuộc sống tương lai", Nhật Duy nhấn mạnh.

Không gian sống tại The Origami (Vinhomes Grand Park).

Nhu cầu làm việc tại nhà sau dịch hay rời bỏ vùng trung tâm về khu vực lân cận để tìm kiếm không gian sống thoáng đãng, giàu giá trị cộng hưởng hơn đã đẩy nguồn cầu phân khúc căn hộ tăng cao. Tầng lớp người mua được "trẻ hóa", hiểu biết sâu hơn về thị trường cũng khiến việc bán hàng sôi động hơn.

CEO một đơn vị phân phối bất động sản cho biết, để lọt vào tầm ngắm của nhóm khách mua trẻ và mới hơn, thị trường và chủ đầu tư cần phải căn chỉnh lại sản phẩm của mình. Khách mua bây giờ không chỉ cần đủ mà cần phải "thật", họ tính toán đến từng trải nghiệm nhỏ nhất như sắp xếp nội thất, góc nhìn bên trong căn hộ, đến chuỗi hưởng thụ bao quanh.

Mảng xanh rộng khắp ở The Origami (Vinhomes Grand Park).

Cũng theo vị này, hiện nay khách cũng ít đặt niềm tin vào các "cam kết trên giấy", họ đến tận dự án, nhìn vào những thứ mà chủ đầu tư đã làm với sản phẩm, tiến độ xây dựng hay chất lượng tiện ích, hệ sinh thái thực tế để ra quyết định xuống tiền. Nhiều dự án tổ chức hệ sinh thái không đủ lớn, thiếu trường học, bệnh viện, siêu thị… hoặc công viên, tiện ích làm sơ sài, cho có sẽ khó lọt "mắt xanh" khách hàng khó tính.

Bên cạnh đó, do đặc thù sản phẩm căn hộ có các yếu tố vận hành, an ninh, cảnh quan, bảo trì... diễn ra xuyên suốt vòng đời sản phẩm, nên người mua có tầm nhìn xa sẽ nhắm đến các chủ đầu tư "đi đường dài" với cư dân, cam kết đem tới cuộc sống chất lượng hơn, tốt đẹp hơn.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng "triệu đô" tại The Origami

The Origami (Vinhomes Grand Park) sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng "triệu đô" giữa lòng đại đô thị. Đại diện Vinhomes, bà Hoàng Thị Thúy Vy, Giám đốc quan hệ Đại lý cho biết, ngay từ đầu, đơn vị này đã định hướng The Origami theo mô hình căn hộ nghỉ dưỡng.

Sống như nghỉ dưỡng tại The Origami (Vinhomes Grand Park).

"Chúng tôi qua tận Nhật để thực địa, khảo sát xem họ phát triển như nào. Trong Origami, phong cách staycation (nghỉ dưỡng tại nhà) được thể hiện rất rõ trong từng chi tiết. Đặc biệt, vườn Nhật nội khu đắt giá với hồ cá Koi, cầu đá, cầu đỏ, vườn tùng La Hán, đường dạo, sông, suối uốn lượn tựa núi non… đều được tính toán tỉ mỉ nhằm mang đến cho cư dân cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp khác biệt", bà Thúy Vy chia sẻ.

Đường dạo bộ, sông suối uốn lượn bên trong The Origami (Vinhomes Grand Park).

Cách bố trí, lựa chọn cây, tiểu cảnh tinh tế tại vườn Nhật sẽ mang lại cho cư dân trạng thái tĩnh tại đậm tính thiền. "Có thể nói, hiếm có dự án nào quan tâm đến sức khỏe, tâm lý của cư dân được đề cao như tại The Origami", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thư thả ngay tại khuôn viên The Origami (Vinhomes Grand Park).

Chất sống nghỉ dưỡng của The Origami còn được nâng tầm nhờ hệ sinh thái của Vinhomes Grand Park. Mật độ xây dựng chỉ 22,5% khiến đại đô thị này như "ốc đảo nghỉ dưỡng" giữa lòng thành phố sầm uất. Trên tổng diện tích hơn 270ha, chủ đầu tư kiến tạo bãi cát trắng dài gần 1km, hàng dừa xanh mát, hồ trung tâm, thảm cỏ rộng lớn…

The Origami (Vinhomes Grand Park) lung linh khi về đêm.

Đại công viên 36ha với vườn cây Ánh sáng nổi tiếng cùng 15 công viên chủ đề như: Khu vườn đèn lồng Nhật Bản, Công viên Golf mini, Công viên Gym ngoài trời, Công viên tiệc BBQ, Công viên dưỡng sinh... giúp cuộc sống cư dân The Origami đa dạng, tràn ngập xúc cảm nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà suốt bốn mùa.

Giá trên thị trường của các căn hộ The Origami còn nằm ở mô hình "all in one" tích hợp trọn vẹn tiện ích từ Vincom - Vinmec - Vinschool - Vinhomes - Vinbus được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0, mang tới cuộc sống hiện đại, đủ đầy.

Nếu bên ngoài là thế giới nghỉ ngơi đa cảm xúc, bên trong căn hộ The Origami ghi dấu ấn bởi sự giản dị, tinh gọn, hiện đại nhưng vẫn đủ đầy không gian gắn kết mọi người. Cuộc sống thêm trải nghiệm nhờ mặt thoáng bên ngoài mang ánh sáng tự nhiên trong lành vào từng căn hộ.

Được đầu tư và bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín, The Origami thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng muốn tìm kiếm một nơi an cư nghỉ dưỡng trọn vẹn mỗi ngày.

Trường Thịnh