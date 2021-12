Mở bán đợt cuối dự án khu dân cư Long Kim II - Bến Lức

Dân trí Chủ đầu tư Hoàng Long vừa công bố mở bán 50 lô đất cuối cùng tại dự án khu dân cư Long Kim II (Bến Lức, Long An) với giá từ 1,5 tỷ đồng/nền kèm quà tặng hấp dẫn.

Vị trí đẹp, nguồn cung khan hiếm

Khu dân cư Long Kim II tọa lạc tại trung tâm thị trấn Bến Lức, ngay mặt đường Nguyễn Trung Trực - Phan Văn Mãng, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách trung tâm quận 1 (TPHCM) khoảng 27 km. Dự án nằm sát Quốc lộ 1A - trục lộ huyết mạch nối TPHCM và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, cách sân bay Tân Sơn Nhất một giờ di chuyển, gần cao tốc Trung Lương - TPHCM, 10 phút đến thành phố Tân An (trung tâm hành chính tỉnh Long An).

Khu vực sở hữu hệ thống giao thông đường thủy đặc biệt: với hệ thống sông ngòi, kênh rạch trải dài dày đặc, trong đó có sông Vàm Cỏ Đông - một trong những trục đường thủy dài và lớn nhất khu vực miền Tây. Khu dân cư còn nằm ngay cạnh cảng quốc tế Bourbon, khu dân cư Đức Hòa, Long Hiệp, Tân Lập, Nhựt Chánh…

Khu dân cư Long Kim II là một trong số ít dự án đất nền vùng ven TPHCM đang được mở bán và bàn giao nền đợt cuối. Khách hàng có thể lựa chọn các lô đã có sổ hoặc đóng tiền theo tiến độ 12 tháng. Dự án đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Khu dân cư Long Kim II, Bến Lức, Long An đã có cư dân về sinh sống.

Ông Phạm Minh Tâm - một khách hàng đầu tư ở đây cho biết: "Với khoản tiền nhàn rỗi và nguy cơ tiền mất giá trong tương lai, ông và bạn bè chọn bất động sản là kênh đầu tư chính. Tuy nhiên, không dễ để tìm được bất động sản vùng ven TPHCM có giá mềm.

"Qua vài ngày tìm hiểu và được nhân viên tư vấn mời đi xem khu dân cư Long Kim II, tôi đã quyết đầu tư 4 nền. Từ TPHCM rất dễ dàng di chuyển tới dự án. Vị trí đắc địa, hệ thống giao thông huyết mạch đồng bộ và quan trọng là giá cả hợp lý. Hơn nữa dự án đã có nhiều dân cư về ở, nhiều tiện ích dịch vụ đi kèm cùng với đó là tính pháp lý minh bạch." ông Tâm cho biết.

Thực tế, khu dân cư Long Kim II đã có hạ tầng hoàn thiện 95%, có dân cư về ở kèm theo hàng loạt tiện ích về giải trí như nhà hàng, khách sạn, phòng gym, karaoke, spa…

Lợi thế của thị trường bất động sản Long An

Long An sở hữu nhiều lợi thế khi có diện tích giáp ranh TPHCM, quỹ đất còn nhiều, kết nối giao thông thuận tiện. Tỉnh có nhiều lợi thế trong việc đón đầu xu thế giãn dân của TPHCM.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh Long An đứng đầu cả nước về thu hút nguồn vốn FDI với 3,68 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đăng ký của cả nước. Chính lợi thế này giúp thị trường bất động sản Long An sôi động thời gian gần đây.

Theo thống kê của Phòng Kinh doanh Chiến lược của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ bất động sản An Vượng Land - đơn vị phân phối Khu dân cư Long Kim II, hiện tại bất động sản tại Long An nói chung, thị trấn Bến Lức nói riêng có giá từ 14 triệu đồng/m² so với các dự án của 3 tỉnh vùng ven TPHCM như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương là 30-100 triệu đồng/m². Quỹ đất rộng và không gian sống trong lành cũng là những yếu tố quan trọng giúp thị trường bất động sản của khu vực này hấp dẫn nhà đầu tư.

Ưu đãi cho những cư dân cuối cùng

Khu dân cư Long Kim II có nhiều lợi thế như hạ tầng hoàn thiện, nhiều cư dân đã vào ở, pháp lý minh bạch cùng với đó là hệ thống điện nước hoàn chỉnh. Khu dân cư, sử dụng một nguồn nước sạch được cung cấp bởi Công ty Cấp nước Hoàng Long cũng chính là đơn vị thuộc quản lý của chủ đầu tư dự án. Các công trình công cộng và dịch vụ trong khu dân cư được bố trí hài hòa, thuận tiện, mang đến không gian sống trong lành và tiện ích cho cư dân.

Ưu đãi dịp cuối năm tại khu dân cư Long Kim II.

Chủ đầu tư Hoàng Long đang kết hợp với đơn vị phân phối An Vượng Land đưa ra chính sách ưu đãi hấp dẫn tới khách hàng mang tên: "Nhận nền ngay - quà liền tay". Chương trình mở bán 50 lô đất còn lại tại khu dân cư Long Kim với giá từ 1,5 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 25/1/2022, 10 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công sẽ được nhận ngay một chiếc Iphone 13 Promax trị giá 33 triệu đồng.

"Đây cũng là một trong những món quà tân gia gửi tới khách hàng với mong muốn đem lại sự may mắn, thịnh vượng khi đầu tư, kinh doanh cũng như định cư tại khu dân cư Long Kim II", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trường Thịnh