MIK Group mở rộng quỹ đất tại cửa ngõ Hạ Long

Nhà phát triển bất động sản MIK Group cho biết sẽ phát triển dự án thương mại - dịch vụ Imperia Holiday Hạ Long tại cửa ngõ Hạ Long, trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự án được định hướng trở thành trung tâm thương mại - du lịch mới của khu vực, nơi giá trị kinh tế, du lịch và an cư cùng hội tụ.

Theo đó, dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có quy mô hơn 1,6ha, tọa lạc trên mặt đường Hoàng Quốc Việt - vị trí được xem là cửa ngõ trung tâm Hạ Long. Phân khu này sẽ được xây dựng gồm tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ với 30 tầng nổi, cung cấp gần 2.000 căn hộ chung cư, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025, đầu năm 2026, mở ra cơ hội an cư và đầu tư cho thị trường khu vực.

Giai đoạn 1 dự án Imperia Holiday Hạ Long sắp ra mắt thị trường (Ảnh: CĐT).

Giai đoạn hai có quy mô gần 1,5ha, phát triển tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú. Phân khu này được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đầu tư mới tại khu vực Bãi Cháy - Hạ Long trong năm 2026.

Sự xuất hiện của MIK Group tại Hạ Long cho thấy định hướng mở rộng địa bàn đầu tư ra ngoài các đô thị trung tâm, đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn của tập đoàn trong hành trình phát triển tại những vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Imperia Holiday Hạ Long là dự án đầu tiên của bộ sản phẩm Imperia Holiday, thuộc dòng Imperia đã gắn liền với hành trình phát triển của MIK Group trong hơn một thập kỷ qua. Từ nền tảng các khu đô thị mang phong cách sống hiện đại tại Hà Nội, thương hiệu Imperia được phát triển hướng đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, cân bằng giữa nghỉ ngơi và kết nối.

Mô hình trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, cân bằng giữa nghỉ ngơi và kết nối tại dự án Imperia Holiday Hạ Long (Ảnh: CĐT).

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Imperia Holiday Hạ Long được kỳ vọng trở thành tổ hợp thương mại - dịch vụ - du lịch năng động, góp phần tăng sức hút cho khu vực cửa ngõ Hạ Long và tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Bắc. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái dự án ven biển Bắc Bộ của MIK Group, kết nối các đô thị trọng điểm thành chuỗi phát triển thương mại - du lịch hiện đại.

Theo kế hoạch, MIK Group dự kiến triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng nghìn ha tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tây Ninh và Quảng Ninh... Trong đó, khu vực ven biển Bắc Bộ được xem là điểm khởi đầu trong giai đoạn mở rộng thị trường của tập đoàn này.

Với định hướng này, MIK Group đang từng bước định hình bản đồ phát triển mang dấu ấn riêng, nơi kinh tế biển, du lịch và không gian sống hiện đại vận hành đồng bộ. Chiến lược này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển quốc gia đến năm 2030, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng, bền vững và giàu trải nghiệm, góp phần tạo diện mạo mới cho các đô thị ven biển Việt Nam.