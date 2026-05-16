MIK Group khai trương văn phòng trải nghiệm dự án Imperia Ocean City

Kích hoạt tọa độ trải nghiệm mới tại khu vực phía Đông Thủ Đô

Lấy cảm hứng từ triết lý "Live in motion - Chuyển động không ngừng", văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City tọa lạc tại tầng L3, lô 3-01A, Vincom Mega Mall Ocean Park 2 được kiến tạo như một điểm chạm kết nối khách hàng và đô thị đang dần thành hình.

Tại đây, từng đường nét cảnh quan, từng chi tiết kiến trúc và toàn bộ hệ tiện ích của dự án được tái hiện trực quan, liền mạch và sống động, để mỗi vị khách khi bước vào không chỉ nhìn thấy, mà còn có thể cảm thấy nhịp sống và tương lai mà MIK Group đang kiến tạo.

"Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và tâm huyết đến từng chi tiết, văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng, một không gian đa chức năng dành cho khách hàng và đối tác của MIK Group trên hành trình kiến tạo những đô thị với phong cách sống hiện đại tại phía Đông Hà Nội", đại diện MIK Group chia sẻ tại sự kiện.

Buổi lễ quy tụ sự hiện diện của ban lãnh đạo MIK Group, các đơn vị đại lý phân phối và đông đảo khách hàng, đối tác, cùng chứng kiến khoảnh khắc kích hoạt một tọa độ trải nghiệm mới giữa lòng Ocean Park 2. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng hành cùng hệ thống đại lý và mang đến những chính sách bán hàng cạnh tranh, đột phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

MIK Group khai trương văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City tại Ocean Park 2 (Ảnh: MIK Group).

Khai mở không gian sống mới tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội

Trong giai đoạn đầu, MIK Group giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên tại Imperia Ocean City. Tọa lạc cạnh phân khu Chà Là và Đảo Dừa tại đại đô thị Ocean Park 2, The Parkland được quy hoạch gồm 9 tòa căn hộ, đóng vai trò “mảnh ghép” tiên phong thể hiện rõ nét triết lý sống hiện đại mà MIK Group hướng tới.

The Parkland sở hữu các loại hình sản phẩm căn hộ đa dạng, từ studio nhỏ gọn, căn 1 và 2 phòng ngủ (PN) phù hợp với người trẻ và gia đình trẻ, đến căn 2PN +1 và 3PN dành cho gia đình nhiều thế hệ với không gian sống mở và tầm nhìn rộng. Mỗi loại hình đều được tối ưu công năng, chú trọng ánh sáng tự nhiên, thông gió và sự linh hoạt trong bố trí không gian, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho cư dân.

Đi cùng đó là chuỗi tiện ích trong nhà được đầu tư bài bản như sảnh lounge, khu làm việc chung, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí, studio yoga & dance, phòng sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và thư giãn trong cùng một không gian sống liền mạch.

Ở quy mô tổng thể, The Parkland được phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 33,68ha, với mật độ xây dựng chỉ 24,8%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan cây xanh, giao thông nội khu và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án cũng được tổ chức khoa học với các khối nhà cao tầng bố trí hợp lý, đảm bảo sự thông thoáng, riêng tư và tối ưu tầm nhìn cho từng căn hộ.

Lấy hồ công viên trung tâm rộng 3,6ha làm tâm điểm phát triển không gian sống, dự án được quy hoạch theo định hướng đô thị xanh, nơi các hoạt động sinh hoạt, thư giãn và gắn kết cộng đồng diễn ra quanh mặt nước và hệ cảnh quan mở. Bao quanh khu trung tâm là hệ thống đường dạo bộ, không gian thể thao ngoài trời và các khu nghỉ ngơi phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City thu hút khách hàng từ ngày khai trương (Ảnh: MIK Group).

The Parkland liên kết thuận tiện với trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5A. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm, Aeon Mall Long Biên, Vinhomes Ocean Park 1 cùng các cụm giáo dục lớn khu Đông. Trong tương lai, khi các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến metro và hệ thống cầu vượt sông Hồng hoàn thiện, khả năng kết nối của dự án sẽ tiếp tục được nâng cao.

Sở hữu quy hoạch bài bản, vị trí chiến lược và định hướng phát triển dài hạn, Imperia Ocean City - với The Parkland là phân khu tiên phong được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn sống mới tại khu Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu an cư và mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ.

Nhân dịp khai trương, MIK Group khởi động chương trình ưu đãi “Khai mở thịnh vượng” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng, áp dụng cho khách hàng có giao dịch thành công tại dự án The Parkland từ 15/5 đến 14/6. Thông qua hoạt động “Vòng quay may mắn” với ba mức giải thưởng 10 - 30 - 50 triệu đồng, chương trình là lời tri ân thiết thực dành cho những khách hàng tiên phong an cư và đầu tư tại Imperia Ocean City.

Từ ngày 15/5, văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City mở cửa đón khách hàng và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu thông tin dự án và trực tiếp trải nghiệm không gian sống tương lai tại tầng L3, Lô 3-01A, Vincom Mega Mall Ocean Park 2.