"Miễn nhiễm" với cơn sốt ảo, bất động sản Hạ Long hút dòng đầu tư

Dân trí Tốc độ tăng trưởng ổn định về giá bất động sản đã đưa Hạ Long trở thành điểm đến của những nhà đầu tư thông thái "chuộng" tỷ suất sinh lời an toàn, rủi ro thấp.

Giá bất động sản Hạ Long được nhận định phản ánh đúng giá trị thực khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại.

Thị trường bất động sản Hạ Long "miễn nhiễm" với sốt đất

Bất chấp tình trạng sốt nóng với những thông tin giá đất biến động mạnh tại nhiều địa phương, thị trường bất động sản Hạ Long (Quảng Ninh) được nhận định vẫn đang chuyển động theo hướng tăng trưởng ổn định. Khảo sát cho thấy, giai đoạn 2018 - đầu năm 2021, giá bất động sản Hạ Long tăng ở ngưỡng trung bình từ 20-50%. Trong khi đó, tốc độ tăng giá của những quỹ đất ven biển diễn ra nhanh và mạnh hơn. Diễn biến tăng trưởng ổn định về giá bất động sản khiến Hạ Long luôn nằm trong danh mục bỏ vốn của các nhà đầu tư thông thái bởi đây là tiêu chí đảm bảo tỷ suất sinh lời bền vững, giảm chỉ số rủi ro.

Sự khan hiếm của quỹ đất ven biển đã kéo theo nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng sụt giảm

Nhìn nhận về diễn biến của thị trường bất động sản Hạ Long trong những năm qua, các chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng giá của sản phẩm địa ốc phản ánh đúng giá trị thực bất động sản. Lý giải điều này, các chuyên gia chỉ ra 2 nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất, Hạ Long sở hữu tiềm năng du lịch về biển cùng cơ sở hạ tầng phát triển nên nhìn về dài hạn, nơi đây vẫn là mảnh đất sinh lời tốt trong mắt các nhà đầu tư. Thứ hai, sự xuất hiện của các dự án địa ốc tại Hạ Long cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện góp phần đưa giá bất động sản tăng về đúng giá trị thực.

Liên quan đến tình trạng giá quỹ đất ven biển có diễn biến tăng trưởng nhanh hơn so với các khu vực khác, các chuyên gia nhận định, chiều hướng chuyển động này là điều tất yếu khi sự khan hiếm của mặt hàng này ngày càng gia tăng. Cá biệt có một số khu vực như Bến Đoan, quỹ đất ven biển đã cạn kiệt. Đây cũng là lý do khiến làn sóng dịch chuyển bỏ vốn vào quỹ căn hộ nghỉ dưỡng ven biển tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này cũng đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung do cuộc săn tìm của những nhà đầu tư đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Điển hình như dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long, các giai đoạn mở bán quỹ căn hộ nghỉ dưỡng đều chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tỷ lệ chốt sản phẩm luôn ở ngưỡng cao. Tốc độ thanh khoản của dự án này được dự báo sẽ còn gia tăng mạnh mẽ khi đây là dự án hiếm hoi còn sót lại nằm trên quỹ đất vàng ven biển.

Best Western Premier Sapphire Ha Long tung quỹ căn VIP

Không phải đến thời điểm hiện tại, cái tên "Best Western Premier Sapphire Ha Long" mới khiến giới đầu tư săn tìm. Những lần mở bán quỹ căn hộ nghỉ dưỡng trước đó của Best Western Premier Sapphire Ha Long đều ghi nhận tỷ lệ chốt hàng nhanh với con số lên tới 90% quỹ hàng mỗi đợt. Đây là minh chứng cho sức nóng của dự án này.

Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư DOJILAND mới đây, quỹ căn hộ VIP hiện đã được cung ứng ra thị trường, nhằm giải tỏa "cơn khát" của những nhà đầu tư đang kiếm tìm căn hộ nghỉ dưỡng ven biển. Đợt mở bán lần này của Best Western Premier Sapphire Ha Long được dự báo sẽ tạo sóng trên thị trường địa ốc bởi đây là dòng sản phẩm phiên bản giới hạn.

Nhìn ở góc độ đầu tư, giá trị của những căn hộ nghỉ dưỡng đến từ tầm view trực diện ra vịnh, một lợi thế vô giá chỉ riêng Best Western Premier Sapphire Ha Long sở hữu. Đây cũng là dự án hiếm hoi nằm trên quỹ đất vàng ven biển còn sót lại của Bến Đoan. Thiết kế độc bản, chất lượng chuẩn 5 sao cùng giá trị đến từ thương hiệu Best Western Premier quản lý, đơn vị thuộc tập đoàn quản lý khách sạn top 10 thế giới mang đến lợi thế cạnh tranh hoàn hảo cho đứa con cưng của chủ đầu tư DOJILAND.

Quỹ căn hộ VIP nhìn trực diện ra biển tại Best Western Premier Sapphire Ha Long đang được nhiều nhà đầu tư săn đón

Đại diện chủ đầu tư cũng tiết lộ, Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ dành những món quà tri ân xứng tầm cho những gia chủ tinh hoa của căn hộ nghỉ dưỡng VIP mặt vịnh. Theo đó, mức chiết khấu lên tới 18% giá bán căn hộ dành cho khách hàng chọn không nhận thu nhập thuê 3 năm đầu. Gia chủ được đặc quyền sử dụng sử dụng 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí/năm.

Chủ nhân của phiên bản căn hộ giới hạn còn được nhận 1 cây vàng DOJI 9999 trị giá 60.000.000 đồng và được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng với mức vay lên tới 70%. DOJILAND tiếp tục đưa ra chương trình cho thuê hấp dẫn với chính sách cam kết lợi nhuận không thấp hơn 8%/năm trong 03 năm đầu.

Đến thời điểm hiện tại, dự án hiện đã sẵn sàng đi vào vận hành trong quý II/2021. Giới đầu tư dự đoán, thị trường bất động sản Hạ Long sẽ đón đợt sóng mới khi Best Western Premier Sapphire Ha Long đang tạo ra sức nóng trong giao dịch.

Trường Thịnh