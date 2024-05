Lý giải sức hút của dự án The Sola Park

Nhà phát triển uy tín - kết nối đa chiều

Ngày 17/5, MIK Home - đơn vị quản lý phân phối sản phẩm thuộc MIK Group - đã tổ chức sự kiện "Lead the light" quy tụ hàng nghìn nhân viên kinh doanh và đại lý bất động sản (BĐS) trên địa bàn Hà Nội để giới thiệu dự án The Sola Park.

Sức hút của The Sola Park, dự án được phát triển bởi MIK Group, một lần nữa cho thấy uy tín của chủ đầu tư này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực BĐS, phát triển đa dạng loại hình dự án mang giá trị vượt trội và trải nghiệm độc đáo, các dự án của MIK Group đều ghi điểm với khách hàng, nhà đầu tư về mức độ uy tín. Từ Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Imperia Smart City đến The Matrix One và hàng loạt cái tên trải dài từ Bắc chí Nam, mỗi dự án đều mang một chất riêng, xoay quanh yếu tố con người và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng thịnh vượng.

The Sola Park tạo sức hút khi sở hữu nhiều điểm cộng.

Bên cạnh lợi thế được phát triển bởi tập đoàn BĐS uy tín, The Sola Park thu hút khách hàng và nhà đầu tư khi có vị trí đắc địa tọa lạc ngay tại cửa ngõ của đại đô thị. Đây là phân khu có kết nối nhanh nhất đến các tầng giao thông ngay liền kề dự án, trở thành tâm điểm kết nối đa chiều thuận tiện cho những chủ nhân tương lai. Chỉ sau vài phút di chuyển, cư dân đã có thể kết nối ngay đến một loạt tuyến đường lớn như đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5, đường Lê Trọng Tấn, đường 72, đường 70 kết nối ra Tố Hữu - Lê Văn Lương và các tuyến đường chính đến trung tâm Hà Nội.

Ngoài ra, The Sola Park còn có 2 tuyến Metro số 5, 6 chạy qua trong tương lai. Lợi thế này đã tạo thành chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu Tây tới các khu vực khác, vừa tạo sức bật cho giá trị bất động sản tại dự án, vừa là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Xét về vị trí trong nội khu, The Sola Park cũng là phân khu nằm ở tâm điểm kết nối sôi động giữa lòng đại đô thị khi kế cận với chuỗi tiện ích cao cấp bậc nhất. Chỉ vài bước chân xuống sảnh tòa nhà, chủ nhân căn hộ The Sola Park đã có thể hòa vào chuỗi tiện ích đa dạng của đại đô thị và ngay tại nội khu dự án.

Tiện tích đa tầng "tất cả trong một"

Với mong muốn mang đến cho cư dân một cuộc sống đủ đầy để khởi đầu cho hành trình hạnh phúc trọn vẹn, The Sola Park đã dành phần lớn diện tích trong nội khu dự án cho hàng loạt tiện ích và cảnh quan. Cư dân còn được thừa hưởng đầy đủ hệ sinh thái đẳng cấp trong đại đô thị từ trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, công viên… đáp ứng mọi nhu cầu sống, thư giãn.

Với diện tích cảnh quan lên tới 32.129m2 trong tổng số 46.765m2 diện tích dự án, MIK Group đã kiến tạo nên một không gian hài hòa, khởi tạo cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, trọn vẹn những trải nghiệm "sống lành" đích thực.

Không gian sống an lành và tiện nghi tại The Sola Park.

Ngoài ra, The Sola Park ăn điểm với danh mục đa dạng loại hình căn hộ như: studio, căn hộ 1 phòng ngủ + 1, căn hộ 2 phòng ngủ + 1, căn hộ 3 phòng với diện tích từ 32-75m2. Mỗi căn hộ được thiết kế công năng linh hoạt, thông minh mang đến không gian an cư chất lượng cao. Bên cạnh đó là hệ thống an ninh đa lớp tích hợp công nghệ để nhận dạng, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Một điểm nổi trội hấp dẫn các gia đình trẻ, đó là hệ sinh thái giáo dục đa nền tảng linh hoạt. Với hệ thống trường liên cấp Vinschool cùng hàng chục trường công lập ngay trong nội khu và kế cận dự án, cư dân The Sola Park sẽ được thoải mái lựa chọn mô hình giáo dục phù hợp cho các con và điều kiện của từng gia đình. Nhà ở gần trường, cư dân nhí sẽ không phải "đội mưa, đội nắng" đến trường, bố mẹ cũng không phải tất tả mỗi sáng, mỗi chiều đưa đón các con.

Với những ưu điểm vượt trội, The Sola Park hứa hẹn sẽ trở thành không gian sống thời thượng, nơi hội tụ những công dân trẻ toàn cầu văn minh và thanh lịch. Đây cũng là điểm hẹn của cộng đồng chuyên gia quốc tế, nơi lý tưởng để sống - học tập - lập nghiệp và tận hưởng cuộc sống trong môi trường năng động.