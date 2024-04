Lý do nhiều nhà đầu tư chọn dự án Bcons City

Thị trường bất động sản vẫn trong giai đoạn khó khăn, tuy nhiên đây vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm xuống thấp, chứng khoán chưa rõ xu hướng… Ở bất cứ phân khúc nào, những dự án có pháp lý minh bạch, hoàn thiện, giá phải chăng, thanh khoản cao luôn có sức hút đối với giới đầu tư địa ốc.

Bcons City Dĩ An là một trong những dự án đang thu hút sự chú ý của những khách hàng mua ở thực và các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhờ tiềm năng tăng giá, tiện ích đồng bộ và giá cả hợp lý.

Tiềm năng tăng giá trị từ vị trí, hạ tầng

Bcons City sở hữu vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thông và kết nối hạ tầng tiện ích. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được hưởng lợi hạ tầng khi kế cận các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội... Cư dân Bcons City dễ dàng di chuyển, kết nối về trung tâm TPHCM cũng như các vùng trọng điểm thuộc "tứ giác kinh tế" Đông Nam Bộ.

Dự án Bcons City là lựa chọn lưu trú tốt khi nằm liền kề thành phố Thủ Đức, ngay sát khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, nơi có hơn 6.000 sinh viên theo học tại các trường và lượng lớn người lao động cư trú. Nhu cầu mua nhà, thuê nhà tại các khu vực giáp ranh thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức luôn ở mức cao bởi nơi đây thuận tiện về giao thông, tiện ích dịch vụ và môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên. Đây chính là nguồn khách hàng tiềm năng để các chủ sở hữu khai thác giá trị căn hộ Bcons City lâu dài.

Phối cảnh tổng thể dự án Bcons City (Ảnh: Bcons)

Tiện ích hiện đại, giá bán hợp lý

Được quy hoạch trên khu đất 4,4ha, Bcons City gồm 7 tòa chung cư và 24 lô nhà phố tạo thành khu phức hợp hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Các tiện ích nổi bật có thể kể đến như trung tâm thương mại 3 tầng, khách sạn 4 sao, trường học các cấp tiêu chuẩn quốc tế, khu vực thể thao đa năng, đường dạo bộ, công viên cây xanh, hồ bơi... đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe đến đầu tư kinh doanh, lưu trú cao cấp của cư dân.

Bcons City sau khi hoàn thành hứa hẹn trở thành nơi cư trú lý tưởng và là tổ hợp thương mại dịch vụ sầm uất thu hút dân cư, du khách, kéo theo các dịch vụ phát triển, mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng cho cư dân.

Thiết kế và giá bán căn hộ Bcons City cũng được nhiều khách hàng đánh giá là một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút cho dự án. Các căn hộ được thiết kế với hệ thống cửa lớn, ban công rộng thoáng đón nắng gió tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ.

Ngày 16/10/2022, dự án Bcons City mở bán tháp Green Topaz với giá căn hộ từ 31-34 triệu/m2 (chưa VAT), tương đương khoảng 1,75 tỷ/căn. Tháng 2/2024, chủ đầu tư tiếp tục mở bán giỏ hàng mới tháp Green Topaz với giá từ 1,7 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Các dự án cùng khu vực có cùng khoảng giá với Bcons City gồm Bcons Miền Đông, Bcons Plaza, Bcons Suối Tiên...

Theo nhiều khách hàng, giá bán căn hộ Bcons City đáp ứng tiêu chí của phần đông người mua nhà hiện nay. Ngoài ra, người mua nhà còn được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% kèm ân hạn nợ gốc trong thời gian thi công đến khi có thông báo nhận nhà (không quá 24 tháng).

Tiến độ đảm bảo cam kết

Bcons City Dĩ An là dự án tiếp theo của chủ đầu tư Bcons tại Bình Dương, nối tiếp chuỗi dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Garden, Bcons Miền Đông… Với tiềm lực sẵn có, chủ đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ thi công. Tính đến ngày 11/3/2024, tháp căn hộ Green Topaz đang thi công kết cấu tầng 29 tháp A + B1 và tầng 28 tháp B2 + C; hoàn thiện tầng 19 tháp A + B1 và tầng 22 tháp B2 + C. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý I/2025.

Cập nhật đến ngày 11/3/2024, dự án Bcons City - tháp Green Topaz đang thi công kết cấu tầng 29 tháp A + B1(Ảnh: Bcons)

Trong năm 2023, không chỉ đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án, Tập đoàn Bcons còn đẩy mạnh việc hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng cho các dự án đã bàn giao. Tính đến tháng 12/2023, đã có 5/7 dự án bàn giao nhà được cấp sổ hồng cho căn hộ, gồm Bcons Suối Tiên, Bcons Green View, Bcons Miền Đông, Bcons Bee, Bcons Garden.

Với nhiều ưu điểm về giá thành, tiến độ, pháp lý, dự án Bcons City được vinh danh top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng năm 2023. Quần thể dự án Bcons City góp phần mang đến cho thị trường thành phố Dĩ An và khu vực cửa ngõ TPHCM diện mạo đô thị sầm uất, năng động và mở ra nhiều cơ hội sở hữu nhà, cơ hội đầu tư cho nhiều khách hàng.