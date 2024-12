Lý do Gem Park là khu dân cư đáng sống tại Hải Phòng

Hải Phòng luôn nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI (Ảnh: Istock).

Vị trí đáp ứng ba nhu cầu: sống - làm việc - giải trí

Ông Jeong, thành viên HĐQT của nhà phát triển bất động sản N.H.O và cộng sự bao gồm các chuyên gia kiến trúc và xây dựng cho biết đã dành nhiều năm, chọn ra được vị trí tiềm năng để phát triển dự án căn hộ Gem Park. Mang theo kinh nghiệm từ quá trình chung cư hóa nhà ở và hành trình dịch chuyển chức năng về kinh tế - hành chính của Seoul ra ngoại ô, Jeong và cộng sự nhận ra Hải Phòng sẽ sớm hình thành những trung tâm mới, thay thế cho trung tâm cũ.

"Chúng tôi không chọn vị trí trung tâm mà chọn nơi có thể kết nối nhanh chóng cho 3 nhu cầu: sống, làm việc và giải trí", ông Jeong nói.

Theo ông, một nơi yên tĩnh, tách biệt nhưng không cô lập khỏi sự náo nhiệt của trung tâm là yêu cầu đầu tiên cho một không gian sống của những công dân toàn cầu bận rộn. Để làm việc, ngôi nhà phải thuận tiện và tiết kiệm thời gian di chuyển: chỉ mất 20 phút đến các khu công nghiệp hàng đầu Hải Phòng. Để giải trí, chủ nhân căn hộ phải dễ dàng thăm thú các tụ điểm ẩm thực, văn hóa. Từ Gem Park, chỉ cần 8 phút để đến khu phố cổ nhộn nhịp với những công trình kiến trúc Pháp đậm màu thời gian và các món ăn truyền thống ngon nức tiếng. Và 5 phút đi xe là tới Thủy Nguyên - nơi diễn ra các lễ hội văn hóa - giải trí - thể thao lớn của thành phố.

Ngôi nhà thời thượng giữa đa tầng thiên nhiên, đa tầng tiện ích

Khu vực Hi Pavilion là nơi cư dân cùng gia đình, hàng xóm trò chuyện, hội họp, tổ chức các hoạt động cộng đồng (Ảnh: N.H.O).

Với tổng diện tích 20.000m3 của toàn dự án, các nhà đầu tư Gem Park xa xỉ dành 15.000m2 cho tiện ích. Hi Pavilion cao 3,5m để cư dân có thể ngồi trò chuyện cùng gia đình, hàng xóm, thư thả ngắm nhìn phong cảnh thành phố hay quan sát con cái đang tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao…

Hồ bơi điện phân muối rộng 500m2 với ghế nổi, ghế chìm và các ghế nghỉ theo chuẩn resort. Trong lòng Hi Pavilion là hàng chục quán cà phê, nhà hàng, câu lạc bộ, văn phòng làm việc dành cho cư dân…

Bao quanh Hi Pavilion là 1ha công viên bao quanh dự án với 40 loại cây, cho hoa và hương thơm 4 mùa. Cung đường mùa xuân dành cho người yêu thích chạy bộ và lứa đôi đi dạo. Uốn mình theo con đường xinh đẹp đầy hoa trong khuôn viên, Hi Avenue nhộn nhịp với dãy cửa hiệu, cà phê, nhà hàng bắt mắt mang đến cho cư dân những hương vị đa dạng và độc đáo. Sự kết hợp giữa nền ẩm thực đặc sắc và khung cảnh lãng mạn tại Gem Park sẽ khiến cư dân ngỡ ngàng như đang đắm chìm giữa một góc phố nhỏ của Seoul.

Dịch vụ theo chuẩn Hàn và chuẩn sống Hi Life đem lại sự thoải mái 24/24

Để đem lại sự thoải mái và hài lòng cho cư dân, N.H.O mang đến Gem Park đội ngũ quản lý - vận hành theo tiêu chuẩn Hàn Quốc cùng phong cách sống Hi Life.

Ra đời từ Hàn Quốc vào thời kỳ văn hóa căn hộ phát triển, chuẩn sống Hi Life giống như một "phần mềm" hỗ trợ, tạo nền tảng cho sự phát triển và gắn kết cho gia đình và cộng đồng.

Trẻ em có những lớp học, hoạt động khuyến khích đọc sách... người lớn có không gian làm việc, người già có cơ hội giao lưu giải trí với các câu lạc bộ, hoạt động phù hợp sở thích. Giữa các gia đình luôn có những không gian chung và hoạt động chung để tăng tương tác, tạo cơ hội hiểu biết lẫn nhau, tạo nên một văn hóa chung cư văn minh và cộng đồng đáng sống.

Các không gian tiện ích được thiết kế khoa học, nhằm đem lại sự thuận tiện và kết nối cho các thành viên trong gia đình tại nội khu Gem Park (Ảnh: N.H.O).

Điều quan trọng nhất, để tất cả đều có thể tham gia, các cư dân không mất thêm bất cứ chi phí nào khi sử dụng các tiện ích và dịch vụ cao cấp vì tất cả đã nằm trong phí quản lý. 3.600 gia đình thuộc 5 dự án của N.H.O tại Việt Nam đã thụ hưởng và yêu thích Hi Life trong gần 5 năm qua.

Theo ông Ryu Younghee, đại diện Alpha Plus - đơn vị vận hành của N.H.O, tới Gem Park, Hi Life còn được tích hợp cùng đa tầng tiện ích, nâng trải nghiệm sống của cư dân lên một tầm mới, vượt trội so với trước đây.

An toàn và riêng tư giữa cộng đồng thịnh vượng

Không gian sống an ninh, an toàn, kín đáo và riêng tư cho từng thành viên trong gia đình, đó là một nhu cầu không thể thiếu của các gia đình khá giả, muốn bảo toàn và phát triển sự thịnh vượng. Thấu hiểu điều này, Gem Park có an ninh 4 lớp: cổng vào Compound - Security check - CCTV 24/7 và thẻ từ. Theo đó, ngoài cổng chính và nhận diện tự động qua camera, ai muốn lên nhà và vào sân chơi thiếu nhi, bắt buộc phải xuất trình thẻ từ.

Đây cũng là khu chung cư đầu tiên tại Hải Phòng không có xe lưu thông trong nội khu. Mọi hướng tiếp cận và lưu thông bên trong nội khu đã được lên kế hoạch chi tiết để mang đến sự an ninh và an toàn tối đa cho toàn bộ cư dân.

Các tiện ích như phòng gym, yoga, hồ bơi, BBQ… tại Gem Park miễn phí (Ảnh: N.H.O).

