LUMIÈRE Boulevard - "Của để dành" cho thế hệ tương lai

25% người có ý định mua thêm bất động sản trong một năm tới

Theo Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng và các xu hướng bất động sản (BĐS) nửa cuối năm 2022 của Batdongsan.com.vn, khoảng 25% người được khảo sát có ý định mua BĐS trong một năm tới. Lý do mua được hàng nghìn người khảo sát cho biết chủ yếu là để đầu tư hoặc phục vụ cho nhu cầu thư giãn, nghỉ dưỡng của cả gia đình hay đáp ứng sự phát triển tương lai cho con cái.

Báo cáo cũng chỉ rõ, không gian có nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, tốt cho sức khỏe sẽ tiếp tục là xu hướng thiết yếu trong tương lai. Đồng thời, có đến 45% người tham gia khảo sát hướng tới việc chuyển nhà ra các đô thị mới và các khu vực ít đông đúc hơn, đặc biệt kể từ sau dịch Covid-19.

Không gian sống ngập tràn cây xanh tại LUMIÈRE Boulevard

Chuyên viên môi giới Ngọc Chi (TP Thủ Đức) đánh giá, nhìn vào thứ tự ưu tiên của khách hàng khi mua một BĐS có thể thấy ngay, các ông bố bà mẹ muốn con cái có môi trường học tập tốt, gần nhà, đi lại thuận lợi, an toàn. Ngoài ra, những nơi có không gian vui chơi, trải nghiệm để con trẻ được cân bằng giữa học tập và các hoạt động thể chất, khám phá cuộc sống cũng được đánh giá cao.

LUMIÈRE Boulevard - "Second home" đẳng cấp quốc tế

Nằm tại vị trí kim cương trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park - CBD (khu vực trung tâm) TP Thủ Đức, dự án LUMIÈRE Boulevard, phát triển bởi Masterise Homes, đang được thị trường quan tâm, hứa hẹn trở thành một "second home" đúng nghĩa mang đẳng cấp quốc tế.

Nhà phát triển BĐS hàng hiệu quốc tế Masterise Homes đã bắt tay với các đơn vị thiết kế, giám sát hàng đầu thế giới như Land Sculptor (Thái Lan), MACE (Anh), để tạo ra dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam - LUMIÈRE Boulevard, hứa hẹn mang tới không gian sống hoàn hảo, nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên trong lành để khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

LUMIÈRE Boulevard dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam

Trong đó, LUMIÈRE Boulevard tạo nên sự đột phá về cảnh quan khi phủ xanh mặt ngoài các tòa căn hộ bằng 24 khu vườn xanh thẳng đứng và 17.000 m2 mảng xanh cảnh quan nội khu. Với gần 4ha diện tích phủ xanh, ước tính tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm, LUMIÈRE Boulevard được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành "second home" nghỉ dưỡng lý tưởng giữa khu rừng nhiệt đới đa tầng cây cỏ.

Cùng với đó, chuỗi tiện ích bên trong LUMIÈRE Boulevard kiến tạo không gian sống mang đẳng cấp quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 65m vượt chuẩn Olympic, hồ jacuzzi với massage thủy liệu, khu tập thể thao, BBQ và rạp chiếu phim ngoài trời,…

Hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic mang đến chuẩn sống quốc tại LUMIÈRE Boulevard

LUMIÈRE Boulevard ưu ái riêng cư dân nhí với những cụm tiện ích để các bé phát triển thể chất, trí tuệ và khả năng học hỏi, sáng tạo. Tiêu biểu là những khu vườn đặc biệt như Vườn thảo mộc, Vườn thực vật, không chỉ cho con trẻ được gần gũi thiên nhiên mà có thêm những bài học quý giá về sức lao động, các giá trị trong cuộc sống. Ngoài ra, khu vực sân chơi trẻ em, đài phun nước, khu vực thả diều, hồ bơi trẻ em, bể sục cho bé, đài phun nước và tắm mưa, sông lười và thả thuyền giấy… chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ.

Các khu vườn là nơi cho con trẻ cơ hội khám phá, trưởng thành

Bên cạnh đó, LUMIÈRE Boulevard thừa hưởng hệ thống tiện ích "all in one" đẳng cấp của Vingroup đem đến sự thuận tiện cho cư dân khi chỉ vài phút di chuyển đến với công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, TTTM Vincom Mega Mall, trường học quốc tế Vinschool, bệnh viện Vinmec,…

TP Thủ Đức hiện là nơi quy tụ nhiều trường đại học lớn của cả nước và sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế tri thức của TPHCM, điều này mang tới nhiều lợi ích cho con em cư dân LUMIÈRE Boulevard trong tương lai.

Sở hữu trọn vẹn lợi thế, LUMIÈRE Boulevard hứa hẹn là ngôi nhà thứ 2 mang đến cuộc sống an cư thảnh thơi, nghỉ dưỡng cho mọi gia đình giữa lòng TP Thủ Đức.