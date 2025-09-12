Long Xuyên - “mắt xích” chiến lược, cùng Cần Thơ dẫn dắt kinh tế miền Tây phát triển

Sự phát triển hạ tầng những năm gần đây, đặc biệt là tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên, đã mở ra không gian tăng trưởng mới, rút ngắn kết nối và tạo cú hích cho dòng chảy kinh tế. Nhờ đó, Long Xuyên ngày càng khẳng định vai trò là “mắt xích chiến lược”, bổ trợ cho Cần Thơ trong việc dẫn dắt nhịp phát triển toàn vùng.

Cặp đô thị này không đơn thuần cạnh tranh, mà bổ sung cho nhau, hình thành chuỗi giá trị liên kết: Long Xuyên là nơi khởi nguồn hàng hóa nông sản - thủy sản, còn Cần Thơ là trung tâm logistics, dịch vụ và đầu ra quốc tế. Sự cộng hưởng này đang định hình một trục phát triển bền vững, đưa kinh tế miền Tây tiến những bước dài vững chắc.

Long Xuyên: Đô thị đầu mối với bản sắc riêng

Long Xuyên, với vị thế là một trong những vựa lúa và cá tra lớn nhất cả nước, đã từ lâu khẳng định vai trò của một đô thị đầu mối quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây là điểm xuất phát của hàng nghìn chuyến xe chở nông sản, thủy sản đi khắp mọi miền đất nước.

Những khu đô thị mới đang thắp sáng diện mạo Long Xuyên (Ảnh: N.H.O).

Sự phát triển của Long Xuyên không chỉ dừng lại ở nông nghiệp. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm trên 80% trong cơ cấu kinh tế, cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng, cho thấy thành phố này đã xây dựng được một nền kinh tế sôi động, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh. Các trục đường lớn như Trần Hưng Đạo, Hà Hoàng Hổ, Tôn Đức Thắng tấp nập người mua kẻ bán, hàng quán lấp đầy.

Một trong những nét độc đáo làm nên sức sống của Long Xuyên chính là sự đa dạng văn hóa. Đây là nơi hội tụ và sinh sống hòa hợp của các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên một bản sắc độc đáo mà còn hình thành một môi trường xã hội cởi mở, bao dung, dễ dàng tiếp nhận các luồng dân cư và người lao động mới đến sinh cơ lập nghiệp. Với tính cách hiền hòa, hào sảng, người dân Long Xuyên đã tạo nên một nhịp sống bán lẻ sôi động, tấp nập, là một trong những thành phố sôi động nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ: Trung tâm logistics và dịch vụ khu vực

Trong khi Long Xuyên nổi bật với vai trò sản xuất và chế biến, Cần Thơ lại là một trung tâm tổng hợp về logistics và dịch vụ. Với lợi thế là đô thị loại I trực thuộc trung ương, Cần Thơ sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, bao gồm cảng biển, sân bay quốc tế và các trung tâm logistics quy mô lớn. Cảng Cần Thơ, với khả năng bốc dỡ hàng triệu tấn mỗi năm (khoảng 10.000 tấn/ngày), là một trong những cảng trọng điểm của khu vực, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế.

Cần Thơ nổi bật một trung tâm tổng hợp về logistics và dịch vụ (Ảnh: Shuterstock).

Đây là "đầu ra" hoàn hảo cho các sản phẩm từ Long Xuyên, giúp chúng được phân phối đi khắp cả nước và xuất khẩu ra thế giới một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hơn thế nữa, Cần Thơ còn cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, tài chính... và là một thị trường tiêu dùng lớn, tạo ra mối quan hệ bổ trợ hai chiều với Long Xuyên. Mối quan hệ này cho thấy hai thành phố không cạnh tranh nhau mà cùng nhau tạo nên một chuỗi giá trị tích hợp, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả kinh tế cho toàn vùng.

Trục kết nối: Đòn bẩy cho sự phát triển vùng

Mối quan hệ "đầu vào - đầu ra" giữa Long Xuyên và Cần Thơ được hiện thực hóa nhờ vào hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Các dự án giao thông trọng điểm không chỉ là những con đường, mà còn là trục hành lang kinh tế, kết nối hai đô thị hàng đầu miền Tây.

Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ đẩy mạnh liên kết vùng giữa Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long (Ảnh: Shutterstock).

Việc đưa vào sử dụng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên là một minh chứng rõ ràng. Tuyến đường này đã giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa An Giang và Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, tuyến nối đóng vai trò then chốt, kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của An Giang với mạng lưới giao thông quốc gia.

Dự án này, cùng với các tuyến cao tốc sắp tới như Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đang dần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bứt phá của hai đô thị nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Bên cạnh đường bộ, giao thông đường thủy cũng đóng vai trò chiến lược. Với vị trí nằm trên dòng sông Hậu, Long Xuyên có lợi thế đặc biệt trong việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Các kênh rạch, sông ngòi chằng chịt giúp kết nối các vùng nông sản với cảng Cần Thơ và cảng Sài Gòn. Hệ thống đường thủy không chỉ giúp giảm tải cho đường bộ mà còn là cầu nối quan trọng cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Đồng bằng sông Cửu Long ra thị trường quốc tế.

Mối quan hệ "cộng sinh" giữa Long Xuyên và Cần Thơ không chỉ củng cố vị thế như các cực tăng trưởng độc lập, mà còn là động lực để kết nối toàn bộ khu vực, đại diện cho một mô hình liên kết vùng hiệu quả, giúp nâng tầm vị thế của Đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ kinh tế cả nước.

