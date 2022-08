Lợi thế khi khởi động kinh doanh tại Picity High Park

Picity High Park - khu mua sắm sầm uất nhất quận 12 và cơ hội kinh doanh hấp dẫn

Picity High Park là dự án quy mô tại quận 12, với những định hướng chỉn chu từ ý tưởng đến triển khai, tạo nên sức hút tự nhiên từ uy tín của mình.

Xây dựng trên khu đất gần 9ha, Picity có tới 77% diện tích dành cho tiện ích, mảng xanh, tập trung xây dựng những giá trị bên trong cho từng cư dân. Vừa để tạo nên sự tiện lợi, vừa để đảm bảo mang đến môi trường chuẩn mực cho thế hệ tương lai thoải mái phát triển, nội khu Picity High Park có tới 2 trường học, cùng 1 trường ngoại khu liền kề, phối hợp với chuỗi hơn 25 tiện ích đa dạng khác như: Công viên, hồ bơi (có 1 hồ đạt chuẩn chiều dài Olympic), sân thể thao đa năng, vườn nướng BBQ... Từ đây, Picity High Park kiến tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, trở thành cơ sở để tạo ra những giá trị bền vững hơn, đặc biệt là cơ hội kinh doanh cho 135 căn hộ thương mại ở khối đế các tòa nhà.

Picity High Park dành nhiều diện tích cho tiện ích chung.

Từ những ngày đầu tiên giới thiệu đến thị trường, Picity High Park đã được kỳ vọng là nơi tập trung những hoạt động mua sắm sôi động, hiện đại, tiện nghi. Theo khảo sát từ chủ đầu tư, trong bán kính 7-10km tính từ dự án, hầu như chưa có một địa điểm nào có thể đáp ứng hết nhu cầu mua sắm - giải trí - sử dụng dịch vụ đang ngày càng lên cao của khu vực này. Trong khi đó, khu vực Picity High Park tọa lạc đã có khu dân cư hiện hữu nhộn nhịp, kết nối trực tiếp với quận Gò Vấp chỉ trong 5 phút di chuyển, mật độ người dân sinh sống - làm việc rất cao. Picity sẽ là một trong những phương án thực tế để giải quyết bài toán này.

Tham gia mở màn hệ sinh thái kinh doanh tại Picity High Park

Theo Báo cáo tiêu điểm quý II của CBRE, thị trường bán lẻ Việt Nam có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.717 nghìn tỷ, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2021.

Số liệu chứng minh, F&B là ngành có mức tăng trưởng ấn tượng đạt gần 40% so với cùng kỳ quý I/2022 và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ quý IV/2021.

Trong quý I/2022, SSI Research ước tính tổng doanh thu dược phẩm của cả nước tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ kênh nhà thuốc tăng 23% so với cùng kỳ và kênh bệnh viện giảm 5% so với cùng kỳ.

Theo nghiên cứu của Mintel - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu đánh giá thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện có doanh thu khoảng 51.000 tỷ đồng/năm (xấp xỉ 2,3 tỷ USD).

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, xã hội của Việt Nam, đặc biệt là đặc điểm dân số trẻ dự đoán nhu cầu đồ gia dụng lớn trong thời gian tới. Cụ thể, tiêu dùng cho đồ gia dụng độ tuổi từ 18-45 chiếm 57-60% chi tiêu toàn thị trường.

Đó là những thông tin về một số ngành tiêu biểu dễ phát triển kinh doanh tại chung cư nhờ đặc trưng cộng đồng sinh hoạt tập trung, ngoài ra còn có thêm những gợi ý như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục, sửa chữa - kỹ thuật, spa,... Vốn dĩ, chung cư là một nơi màu mỡ để kinh doanh. Tại chung cư, chủ doanh nghiệp đã có sẵn lượng khách hàng tiềm năng - chính là lượng dân cư sinh sống nội khu, cùng một lượng lớn người dân sinh sống xung quanh. Chung cư cũng có thiết kế đồng bộ với những tiêu chuẩn xây dựng nhất định. Điều chủ doanh nghiệp cần làm chính là đọc hiểu nhu cầu hiện có để đưa ra định hướng của riêng mình.

Căn hộ thương mại tại Picity High Park thu hút khá nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.

Vậy, trở thành một trong những người mở màn hệ sinh thái kinh doanh tại Picity High Park có lợi thế ra sao?

Trong bài viết "Ưu - nhược điểm của người tiên phong: Hồi tưởng và mối liên kết với góc nhìn dựa trên nguồn lực" của Giáo sư Marvin Lieberman và David Montgomery có liệt kê 3 lợi thế của việc trở thành người tiên phong gồm có: dẫn đầu về công nghệ, kiểm soát tài nguyên và chi phí chuyển đổi khách hàng, trong đó, người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ còn có khả năng tối ưu chi phí chuyển đổi khách hàng (khó hiểu ạ) cao hơn so với các hình thức khác.

Tương tự, những lợi thế này là gợi ý với những người kinh doanh tại Picity High Park. Với lượng lớn nhu cầu đang có trên thị trường, những dịch vụ đầu tiên tại Picity High Park hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng tại khu vực, không bị phụ thuộc vào xu thế sẵn có. Chủ doanh nghiệp cũng có thời gian để tạo độ bền thương hiệu, gắn bó với thói quen tiêu dùng của khách hàng. Có thể nói, đây là những đặc quyền dành cho "người mở màn", là quả ngọt cho người mạnh dạn đầu tư, theo chủ đầu tư.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng sẽ phải đối diện với áp lực khi dân cư nội khu chưa quá đông, ngoại khu lại chưa có thói quen mua sắm tại dự án nên rất cần hoạt động giới thiệu, thu hút. Hiện tại, Picity High Park đang có khoảng 5.000 người sinh sống, một lượng khá an toàn để chủ doanh nghiệp có thể bắt đầu kinh doanh ngay.

Chủ đầu tư cho biết, nhà đầu tư khi lựa chọn căn hộ thương mại Picity High Park sẽ được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất ngân hàng trong 24 tháng, tặng 3 năm phí quản lý, hưởng lợi nhuận từ cam kết thuê lại với mức 5%/năm trong 3 năm, cùng một số chính sách khác. Đây là một trợ lực cực lớn từ chủ đầu tư giúp giảm tải áp lực tài chính cho khách hàng và rút ngắn thời gian lấp đầy cho dự án, mang đến diện mạo hoàn thiện nhất cho Picity trong thời gian nhanh nhất có thể. Theo thị trường chung, quý III/2022 là thời điểm hợp lý nhất cho quyết định đầu tư Picity.