Lợi thế của shophouse Vinhomes Wonder City tại phía Tây Hà Nội

Tiềm năng của phía Tây Hà Nội

Trong vài năm trở lại đây, phía Tây Hà Nội được nhìn nhận là cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và làn sóng dịch chuyển của cư dân trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp đã tạo ra nhu cầu mới về thương mại, dịch vụ và mặt bằng kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc kinh doanh một sàn phân phối bất động sản tại Hà Nội, nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến vị trí mặt tiền, mà chú ý nhiều hơn đến dòng khách thật.

“Một shophouse tốt phải trả lời được ba câu hỏi: khu vực có cư dân về ở chưa, có dòng khách thường xuyên không và còn dư địa tăng giá theo hạ tầng hay không”, ông Đức nói.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Wonder City giữ lợi thế vượt trội khi nằm trên Đại lộ Tây Thăng Long rộng 60m, một trong những trục kết nối quan trọng của khu Tây. Cùng với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD và tuyến Metro số 4 trong tương lai, khu vực này có thêm cơ sở để hình thành một trung tâm giao thương mới, thay vì chỉ là một không gian giãn dân.

Các căn shophouse sở hữu mặt tiền rộng, diện tích lớn trên các đại lộ chính của Vinhomes Wonder City (Ảnh: CĐT).

Đây cũng là điểm khác biệt của bất động sản thương mại phía Tây so với nhiều khu vực nội đô đã phát triển lâu năm. Nếu mặt bằng trung tâm thường chịu áp lực chi phí cao, diện tích nhỏ, khó mở rộng, thì các đại đô thị mới lại có lợi thế về quy hoạch đồng bộ, không gian rộng, cư dân trẻ và khả năng hình thành các tuyến phố thương mại bài bản.

Dòng khách thật sinh dòng tiền thật

Điểm hấp dẫn của shophouse Vinhomes Wonder City không chỉ nằm ở vị trí, mà ở khả năng tiếp cận nhiều lớp khách hàng cùng lúc, gồm: cư dân nội khu, chuyên gia, nhân sự làm việc tại các tòa nhà liền kề, khách vãng lai từ các trục giao thông và nhóm khách đến sử dụng tiện ích trong đại đô thị.

Theo chủ đầu tư, trong hai đợt bàn giao tháng 3 và tháng 4, hàng trăm chủ nhân tại Vinhomes Wonder City đã nhận nhà và bắt đầu an cư. Với shophouse, đây là tín hiệu quan trọng, bởi cư dân hiện hữu chính là nền tảng tạo nên sức sống thương mại. Cộng đồng dân cư hình thành sẽ kéo theo nhu cầu ẩm thực, mua sắm, giáo dục, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, giải trí và dịch vụ gia đình tăng trưởng ổn định.

Bà Lê Thu Hà, một tư vấn bất động sản thương mại lâu năm, cho rằng shophouse trong đại đô thị có lợi thế hơn các mặt bằng đơn lẻ ở chỗ không chỉ chờ khách, mà được nuôi dưỡng bởi cả hệ sinh thái cư dân.

“Khi có người ở thật, nhu cầu thật và thói quen tiêu dùng trung thành, mặt bằng thương mại mới có cơ hội tạo dòng tiền ổn định”, bà Hà phân tích.

Shophouse tại Vinhomes Wonder City sở hữu mặt tiền từ 8m, một số căn có biên độ trên 20m, tổng diện tích khoảng 120 -136m². Quy mô này phù hợp với nhiều mô hình như F&B, showroom, cửa hàng flagship, spa, phòng khám, ngân hàng, trung tâm giáo dục hoặc văn phòng giao dịch.

Chủ sở hữu có thể khai thác tầng dưới để kinh doanh, các tầng trên làm văn phòng, kho vận hành, lưu trú hoặc cho thuê độc lập. Khoảng sân vườn phía sau cũng giúp gia tăng tính linh hoạt, phù hợp với mô hình lưu trú dài hạn cho chuyên gia, gia đình trẻ hoặc nhân sự làm việc tại khu Tây Hà Nội.

Bên cạnh hai dòng tiền từ vận hành, shophouse tại Vinhomes Wonder City còn sở hữu dư địa tăng giá nhờ sự cộng hưởng từ hạ tầng và quy hoạch.

Toàn cảnh Vinhomes Wonder City với hệ sinh thái xanh, mặt nước rộng lớn và các dãy shophouse tại tâm điểm giao thương phía Tây Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Theo một số môi giới tại khu vực Tây Hà Nội, với các vị trí đẹp, shophouse Wonder City có thể kỳ vọng mức thuê khoảng 60 - 100 triệu đồng/tháng, tùy diện tích, vị trí và mô hình vận hành. Cùng với chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm kéo dài tới 5 năm, sản phẩm này được nhìn nhận là lựa chọn cân bằng giữa khai thác dòng tiền hiện tại và chờ tăng giá trong tương lai.

Trong bức tranh mở rộng đô thị của Hà Nội, shophouse Vinhomes Wonder City không chỉ là nhà phố thương mại, mà là cơ hội đón đầu sự hình thành của một trung tâm giao thương mới phía Tây - nơi giá trị được tạo nên từ vị trí, dòng khách và nhịp sống đô thị đang lớn dần từng ngày.