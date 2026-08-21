5 tính năng máy giặt cực tiện lợi nhưng ít người biết tận dụng

Hầu hết chúng ta đều có thói quen "bật máy rồi để đó". Mỗi lần giặt, ta thường chỉ bấm một chế độ mặc định quen thuộc cho tất cả các mẻ đồ từ quần áo đi làm, đồ ngủ cho đến ga trải giường. Thói quen này tuy tiện nhưng vô tình khiến quần áo nhanh bai dão, nhăn nhúm hoặc không được làm sạch tối ưu.

Bảng điều khiển của máy giặt, máy sấy hiện đại có nhiều tính năng hữu ích hơn bạn tưởng. Chỉ cần thay đổi thói quen chọn nút bấm, việc chăm sóc quần áo của cả gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hiểu rõ chiếc máy giặt trong gia đình không chỉ giúp bạn sử dụng thiết bị bền bỉ hơn mà còn là cách giữ gìn từng món đồ yêu thích (Ảnh: Tru Earth).

Chế độ chống nhăn giúp giảm bớt thời gian là ủi

Nếu bạn thường xuyên phải giặt sơ mi, quần tây hoặc trang phục công sở nhẹ nhàng, chế độ chống nhăn là lựa chọn không nên bỏ qua. Trên bảng điều khiển, tính năng này thường có tên tiếng Việt là Chống nhăn hoặc các biểu tượng ký hiệu chăm sóc sợi vải nhẹ.

Ở chu trình này, máy sẽ sử dụng nước mát hơn, tốc độ đảo lồng giặt chậm rãi và giảm tốc độ vắt ở những phút cuối. Với máy sấy, nhiệt độ cũng được hạ dần vào cuối chu trình để sợi vải không bị co cứng. Nhờ vậy, quần áo sau khi lấy ra khỏi lồng giặt giữ được độ phẳng phiu tự nhiên, giúp bạn tiết kiệm đáng kể công sức đứng là ủi.

Chế độ giặt nhanh cho những ngày bận rộn

Một mẻ giặt tiêu chuẩn thường kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Trong những trường hợp cần gấp một vài món đồ hoặc quần áo chỉ mặc lướt qua vài giờ, chế độ giặt nhanh sẽ là "cứu tinh" hoàn hảo.

Tính năng này rút ngắn thời gian giặt xuống chỉ còn khoảng một nửa bằng cách giảm bớt các khoảng thời gian ngâm và đảo không cần thiết. Lưu ý nhỏ là bạn không nên nhồi nhét quá nhiều đồ dày hoặc quần áo dính nhiều bùn đất vào chu trình này để đảm bảo hiệu quả làm sạch tốt nhất.

Giặt sơ hoặc ngâm tự động cho quần áo dính bẩn nhiều

Những bộ quần áo dính vết cà phê, dầu mỡ hay đồ chơi đùa lấm lem bùn đất của trẻ nhỏ thường khó sạch nếu chỉ giặt thông thường. Thay vì phải cặm cụi vò tay bên ngoài trước khi cho vào máy, bạn hãy tận dụng tính năng giặt sơ hoặc ngâm trước.

Khi kích hoạt, máy sẽ tự động cấp nước và hòa tan nước giặt để ngâm đồ trong khoảng 15-30 phút. Sau khi kết thúc giai đoạn làm mềm vết bẩn, máy sẽ xả hết phần nước bẩn đầu tiên rồi mới tự động chuyển sang chu trình giặt chính, giúp sợi vải sạch tinh tươm.

Sấy gió không nhiệt để hút sạch bụi mịn và lông thú

Đây là một tính năng cực kỳ đắt giá trên các dòng máy sấy hiện đại nhưng lại ít người để ý. Chế độ sấy gió chỉ đảo lồng và thổi luồng khí mát mà không hề gia nhiệt làm nóng sợi vải.

Tính năng này rất thích hợp để làm mới gối tựa sofa, rèm cửa sổ bám bụi hoặc chăn ga trong phòng ngủ lâu ngày chưa dùng tới. Chỉ cần cho đồ vào sấy gió khoảng 15 phút, lồng sấy sẽ gom sạch bụi mịn, xơ vải và cả lông thú cưng bám trên bề mặt mà không làm sợi vải bị co rút hay phai màu.

Tự vệ sinh lồng giặt để quần áo luôn thơm tho

Các dòng máy giặt hiện đại ngày nay sử dụng lượng nước xả rất tiết kiệm. Điều này vô tình khiến cặn bột giặt, nước xả vải và xơ vải dễ đọng lại ở các khe kẽ phía sau lồng giặt, lâu ngày sinh ra nấm mốc và mùi hôi khó chịu.

Để quần áo giặt xong luôn thơm tho, bạn nên bật chế độ vệ sinh lồng giặt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sau khoảng 30 mẻ giặt. Tính năng này sẽ điều chỉnh lượng nước và tốc độ xoay cực mạnh để cuốn trôi toàn bộ cặn bẩn bám trong đường ống. Bạn có thể kết hợp thêm một viên tẩy lồng giặt chuyên dụng để tăng hiệu quả khử khuẩn.