Lợi thế của Boutique Gate khi gần EXPO và TOD

Cặp đôi kiến tạo tâm điểm giao thương toàn cầu

IFC Mall (Hong Kong, Trung Quốc) đã trở thành biểu tượng thương mại toàn cầu nhờ nằm trên ga MTR Hong Kong Station và Airport Express, có khả năng tiếp cận 20-25 triệu lượt khách/năm. Lợi thế này nhanh chóng thu hút hơn 200 thương hiệu quốc tế đổ bộ về, tạo nên khu vực sầm uất với tỷ lệ lấp đầy cao, tổng doanh thu khoảng 5 tỷ HKD/năm.

Tại Pháp, hệ thống metro mở rộng quanh đô thị lớn Paris với khoảng 205km đường mới và 68 nhà ga mở ra các khu vực thương mại - dịch vụ sôi động bậc nhất Châu Âu.

Điển hình nhất là Paris Rive Gauche với tổng diện tích văn phòng lên tới hơn 745.000m2; hơn 405.000m2 mặt bằng bán lẻ. Hoạt động thương mại tại đây ước tính thúc đẩy khu vực Île-de-France tăng trưởng thêm khoảng 2,6%.

Với 15 tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài 617km, triển khai đến năm 2045, tương lai phát triển của Hà Nội sẽ là mô hình đô thị TOD. Hạ tầng công cộng hiện đại sẽ đặt nền móng cho sự ra đời của các tâm điểm giao thương sầm uất, điển hình như Boutique Gate ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội.

Nhà ga các tuyến metro số 4 và đường sắt tốc độ cao sẽ sớm hiện diện tại Vinhomes Global Gate (Ảnh minh họa: Vinspeed).

Theo quy hoạch, Boutique Gate là một điểm dừng chân của tuyến metro số 4 có tổng chiều dài khoảng 54km. Theo 3 phân kỳ đầu tư của TP Hà Nội, dự án thuộc giai đoạn 1, được chuẩn bị đầu tư từ nay tới năm 2030 cùng các tuyến số 1, 2A, 6, 7 và 8. Khi toàn bộ mạng lưới hoàn thiện, việc đi lại từ mọi hướng đều nhanh chóng, kích thích hàng triệu cư dân nội thành di chuyển về.

Boutique Gate còn có thể đón thêm hàng triệu khách từ Vịnh Hạ Long khi là điểm đầu của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án do VinSpeed đầu tư, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 và khai thác thương mại năm 2028. Với tốc độ lên tới 350 km/h, trong tương lai gần, thời gian kết nối 2 thủ phủ du lịch hàng đầu miền Bắc chỉ còn khoảng nửa giờ di chuyển.

2 hạ tầng hội ngộ cùng VEC ở vị trí kế cận Boutique Gate, tạo nhịp giao thương sầm uất 365 ngày trong năm cho Boutique Gate.

Tọa độ hút vốn đón sóng hạ tầng phía Đông Bắc Thủ đô

Ngoài đường sắt tốc độ cao và metro, Boutique Gate còn hưởng lợi thế từ nhiều công trình giao thông quan trọng khác. Cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Đông Trù cùng đường Trường Sa đã trở thành tuyến giao thông huyết mạch ở khu Đông Bắc Hà Nội.

Đặc biệt, từ năm 2027, cầu Tứ Liên sẽ đưa hàng nghìn cư dân nội đô sang sông mỗi ngày khi thời gian từ trung tâm tới Boutique Gate được rút ngắn chỉ còn 5 phút.

Boutique Gate cũng là điểm đến của cư dân vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ khi các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 khép kín từ nay tới năm 2029. Khi đó, lưu lượng di chuyển từ các thủ phủ công nghiệp như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng đổ về sẽ nhanh hơn, đều hơn, thúc đẩy sức mua cho nhiều sản phẩm, dịch vụ.

Boutique Gate sẽ trở thành kinh đô giao thương quốc tế nhộn nhịp suốt quanh năm (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Đặc biệt, dòng khách quốc tế có thể tới Boutique Gate từ nhiều hướng. Từ sân bay quốc tế Nội Bài, thời gian chạy xe qua các tuyến đường hiện hữu chỉ mất khoảng 15 phút; từ sân bay Gia Bình (dự kiến khai thác từ 2026), thời gian này cũng mất chưa tới 1 giờ đồng hồ.

Vị trí đắc địa sẽ mở ra cơ hội để Boutique Gate trở thành một trung tâm mua sắm kế cận sân bay, thu hút lượng khách quốc tế đông đảo trước khi cất cánh hoặc sau khi hạ cánh, như mô hình tại nhiều nước phát triển.

Cùng với du khách thập phương, Boutique Gate còn có thị trường tại chỗ là hơn 40.000 cư dân các khu thấp tầng, cao tầng của Vinhomes Global Gate. Phần đông trong số này là tầng lớp có thu nhập cao, nhu cầu lớn với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng.

Với tiến độ hoàn thiện như hiện nay, quỹ căn Boutique Gate sắp được bàn giao để nhà đầu tư nhanh chóng vận hành, sớm đón dòng khách, thu hút dòng tiền. Song song với đó là khoản lợi nhuận từ tiềm năng tăng giá bất động sản nhờ tác động từ sóng hạ tầng.

Lợi nhuận hấp dẫn hơn nữa nếu nhà đầu tư tận dụng loạt ưu đãi như chiết khấu tới 19% cho khách tự doanh hoặc cam kết tiền thuê lên tới 25% trong 5 năm; quà tặng lên tới 500 triệu đồng và ưu đãi lên tới 0,5% cho thành viên VinClub; lãi suất 0% cho khoản vay trong 24 tháng…

Vừa giảm áp lực tài chính lại vừa đảm bảo “lãi chồng lãi” cho nhà đầu tư, “trái tim thương mại” của Vinhomes Global Gate được kỳ vọng sẽ tiếp tục là tọa độ hút vốn trên thị trường bất động sản miền Bắc trong 2026 cũng như nhiều năm tiếp theo.