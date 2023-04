Lợi nhuận giảm 73% sau kiểm toán, Thuduc House hé lộ nguyên nhân

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Cụ thể, sau thuế, doanh nghiệp chỉ còn lãi 8,1 tỷ đồng so với mức 30 tỷ đồng trong báo cáo tự lập, tương đương với mức giảm 72,9%.

Công ty lý giải sự chênh lệch này đến từ việc tăng chi phí tài chính do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quá hạn, tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.

Doanh nghiệp địa ốc cho biết trong năm 2022, tổng doanh thu theo báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng đều giảm so với năm 2021 do giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết cũng đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó giúp công ty có lãi trong năm 2022. Năm trước đó, Thuduc House lỗ tới 890,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ việc tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm do không phải trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty mẹ như năm 2021.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong năm vừa qua giảm mạnh do giảm ghi nhận lỗ thanh lý các khoản đầu tư, giảm trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư đang nắm giữ so với năm 2021.

Thuduc House nhấn mạnh cả năm qua công ty này không phát sinh chi phí lãi vay, hiện không có dư nợ vay ngân hàng.

Các chi phí khác trong năm 2022 đồng thời giảm mạnh do công ty không phải ghi nhận thêm chi phí liên quan đến các khoản truy thu hoàn thuế giá trị gia tăng và lãi chậm nộp theo các quyết định của Cục Thuế TPHCM như năm 2021.

Ngoài ra, sau khi làm việc với cơ quan thuế, công ty này cũng được điều chỉnh giảm giá trị khoản phải nộp đã được ghi nhận theo các quyết định trong năm 2021 hơn 15 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án cho biết từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sống tại Mỹ từ 2019 và đang bị truy nã) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TPHCM, gồm Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM) và 14 thuộc cấp đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Bà Hạnh và 14 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.