Lodgis Hospitality Holdings góp phần tạo sức hút cho Ixora Ho Tram by Fusion

Tên tuổi của chủ đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công cho bất kỳ dự án bất động sản nào, đồng thời là bảo chứng cho sự gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của ngành du lịch Việt Nam

Thiên nhiên tươi đẹp, bề dày lịch sử, văn hóa và di sản độc đáo cùng nền ẩm thực phong phú cũng như lòng hiếu khách của con người Việt chính là những yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam. Không ngừng phát triển với những đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà, du lịch đã và đang được Chính phủ quan tâm đầu tư để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030, du lịch được đặt mục tiêu trở thành lĩnh vực quan trọng, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới với mức tăng trưởng bình quân 11-12%/năm cùng mức đóng góp 15-17% cho GDP.

Bất chấp những tác động từ đại dịch, theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 được xếp ở vị trí 52/117, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong top 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.

Còn theo Google Destination Insights, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam tăng mạnh theo thời gian. Cụ thể, trong tháng 8/2022, con số này đã tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022, trong khi lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam cũng đã tăng hơn 3 lần. Với những lợi thế riêng, Việt Nam đã được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới với danh xưng "Điểm đến hàng đầu châu Á" năm 2022. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt các quốc gia nổi tiếng trong khu vực để tiếp tục giành được giải thưởng danh giá này.

Lodgis đang phát triển The Grand Ho Tram Strip trở thành khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Ấn tượng trước vẻ đẹp của dải đất hình chữ S cùng tiềm năng to lớn của thị trường du lịch Việt Nam trong dài hạn, Quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới Warburg Pincus và các cổ đông lớn đã thành lập Lodgis Hospitality Holdings (Lodgis) với mục tiêu đầu tư và quản lý các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm đến nổi tiếng chủ yếu ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Được thành lập vào cuối năm 2016, Lodgis đã thành công trong việc phát triển, mua lại và vận hành danh mục các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, bao gồm khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi và Fusion Hotels & Resorts. Fusion là một trong những thương hiệu được yêu thích tại Việt Nam. Đến nay, Lodgis đã tạo dựng được danh mục các khách sạn đẳng cấp tại Việt Nam và Đông Nam Á với hơn 5.500 phòng thuộc quyền sở hữu và quản lý. Trong năm 2019, Lodgis đã trở thành chủ sở hữu của The Grand Ho Tram Strip và định hướng phát triển quần thể nghỉ dưỡng này trở thành một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Chia sẻ về chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam, ông Peter T. Meyer - CEO của Lodgis - cho biết: "Việt Nam không chỉ là điểm đến hàng đầu châu Á mà còn sở hữu những ưu điểm phù hợp để trở thành tâm điểm trên bản đồ du lịch toàn cầu. Thông qua các chiến lược đầu tư, phát triển và vận hành những khu nghỉ dưỡng và khách sạn đẳng cấp hàng đầu, Lodgis nguyện vọng sẽ góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam".

Kỳ vọng mang đẳng cấp thế giới đến với Hồ Tràm

Danh mục các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Lodgis đã được mở rộng tại hầu hết các thành phố du lịch biển nổi tiếng ở Việt Nam và Thái Lan, trong đó Hồ Tràm chính là tâm điểm với sự đầu tư quy mô nhất. Trong bối cảnh hiện nay, khi yếu tố sức khỏe được đặc biệt ưu tiên bên cạnh tầm quan trọng của cự ly gần các đô thị lớn, Hồ Tràm, thủ phủ mới của ngành du lịch nghỉ dưỡng phía Nam, nổi lên như một điểm đến lý tưởng với thiên nhiên trong lành, bãi biển nguyên sơ cùng 11.000 ha rừng nguyên sinh trải dài bất tận, và chỉ cách TPHCM 2 giờ lái xe.

Ixora Ho Tram by Fusion - dự án thành phần thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram Strip.

Thông qua công ty con là Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm, Lodgis đã và đang tập trung phát triển The Grand Ho Tram Strip không chỉ là điểm đến hàng đầu Việt Nam mà còn là khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất và thành công nhất tại Đông Nam Á.

Với quy mô 164 ha, The Grand Ho Tram Strip mang đến một quần thể tiện ích đồng bộ bao gồm khu casino đẳng cấp với "live table game" duy nhất tại khu vực phía Nam. Các tiện ích nổi bật khác còn bao gồm sân golf The Bluffs do huyền thoại Greg Norman thiết kế, tiếp tục duy trì vị thế là sân golf top đầu thế giới, có khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế lớn.

Với gần 1.100 phòng khách sạn thuộc InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach cùng trung tâm hội nghị quy mô, The Grand Ho Tram Strip mang đến trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng sang trọng và chất lượng quốc tế, bao gồm hệ thống 15 nhà hàng & quầy bar, hồ bơi rộng lớn, trung tâm nhạc nước, rạp chiếu phim, khu mua sắm, spa, game center, kid clubs, karaoke,bowling….

Kế hoạch xây dựng công viên nước hiện đại và một trung tâm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần sẽ là những mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh thiên đường nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip.

Tiện ích đẳng cấp quốc tế tại Ixora Ho Tram by Fusion.

Là dự án thành phần của khu phức hợp, Ixora Ho Tram by Fusion thừa hưởng lợi thế từ hệ tiện ích đẳng cấp sẵn có "một điểm đến, triệu trải nghiệm". Những ưu điểm này đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho dự án, thu hút sự quan tâm của cả người mua nhà lẫn giới đầu tư tinh nhạy - những người hiểu rõ giá trị của các khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế vốn được xem là "của hiếm" trên thị trường.

"Những dự án quy tụ đủ các yếu tố quan trọng như vị trí chiến lược, quần thể tiện ích đẳng cấp quốc tế, và đặc biệt là danh tiếng của chủ đầu tư nước ngoài như Ixora Ho Tram by Fusion là cơ hội đầu tư", đại diện Ixora Ho Tram by Fusion cho biết.

Chia sẻ về tiềm năng của khu vực Hồ Tràm nói chung và khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip nói riêng, ông Christopher Y. Hur - President của Lodgis, cho biết: "Sở hữu vị trí chiến lược, liền kề TPHCM - đô thị có dân số đông nhất Việt Nam, Hồ Tràm là điểm đến đầy tiềm năng với vẻ đẹp thiên nhiên trong lành cùng đường bờ biển dài, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Và trong khu vực Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip là khu phức hợp nghỉ dưỡng duy nhất sở hữu một quần thể tiện ích đồng bộ đẳng cấp quốc tế. Trong tương lai, khi thủ phủ du lịch Hồ Tràm ngày càng lớn mạnh thì The Grand Ho Tram Strip chắc chắn sẽ càng thêm phát triển để trở thành công trình biểu tượng của cả khu vực Đông Nam Á".