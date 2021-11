Loạt thương hiệu hội tụ ở Đà Nẵng

Dân trí Hội tụ các yếu tố để trở thành thiên đường du lịch, Đà Nẵng là lựa chọn ưu tiên của các tập đoàn bất động sản cùng những thương hiệu quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới.

Nơi quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế

Theo Savills World Research, Đà Nẵng thuộc nhóm 20 thị trường hàng đầu thế giới về bất động sản hàng hiệu, mang chất lượng và trải nghiệm vượt trội. Báo cáo chuyên sâu của Savills cho biết, loại hình này ghi nhận mức tăng trưởng 230% trong vòng một thập kỷ qua và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cũng như ngày càng đa dạng hóa sản phẩm trong thời gian sắp tới.

Nhờ những lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên và môi trường đầu tư hiệu quả, Đà Nẵng đã thu hút nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản đến đây và đầu tư lâu dài trong suốt 20 năm qua, góp phần tạo nên những thay đổi thần kỳ của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Ảnh phối cảnh dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western.

Đà Nẵng cũng là nơi quy tụ hàng loạt các thương hiệu quản lý vận hành khách sạn quốc tế với hệ thống trải rộng toàn cầu như Hyatt, InterContinental, Sheraton, Best Western…, kiến tạo những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Theo các chuyên gia, Đà Nẵng hội tụ các yếu tố lý tưởng để trở thành điểm đến du lịch của thế giới với những danh thắng nổi tiếng, các công trình kiến trúc ấn tượng, bãi biển đẹp nhất hành tinh, văn hóa và ẩm thực đặc sắc, những khu vui chơi độc đáo và các sự kiện lễ hội quốc tế được tổ chức định kỳ hàng năm…

Trong năm 2019, Đà Nẵng đón gần 8,7 triệu lượt khách với mức doanh thu lên đến 31.000 tỷ đồng, trong đó lượng du khách quốc tế tăng 10 lần trong 10 năm. Đà Nẵng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá quốc tế như "Điểm đến Sự kiện và Lễ hội hàng đầu Châu Á" của Tổ chức Du lịch Thế giới, "Điểm đến hàng đầu năm 2020" do Google bình chọn… Hiện tại, khi vaccine đã phủ rộng và dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng đang nỗ lực để ngành công nghiệp không khói phát triển tăng tốc với mục tiêu đạt 12,3 triệu lượt khách cùng doanh thu 61.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Mô hình "Vogue Integrated Resort" làm nóng thị trường

Dự báo về thị trường Đà Nẵng, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra nhận định lạc quan trong bối cảnh bình thường mới, đặc biệt là loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp ven biển đang ngày càng khan hiếm. Các chủ đầu tư có tiềm lực vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhiều dự án lớn tại Đà Nẵng, nhanh nhạy tung sản phẩm đón đầu thị trường, trong đó có Tập đoàn Danh Khôi với dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western.

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là bất động sản hàng hiệu nổi bật trên cung đường ven biển Trường Sa.

Được quản lý bởi Tập đoàn Best Western - một trong những thương hiệu quản lý và vận hành hàng đầu thế giới với khoảng 4.700 khách sạn ở hơn 100 quốc gia, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là bất động sản hàng hiệu độc đáo mang dấu ấn văn hóa địa phương kết hợp với các tiện ích và phong cách quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được Atkins - Tập đoàn thiết kế nổi tiếng tại Anh quốc tư vấn kiến trúc, mang tinh hoa thiết kế hiện đại kết hợp với vẻ đẹp của một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm không thể quên cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Với vị trí ven biển hiếm hoi trên cung đường di sản nối liền Đà Nẵng - Hội An, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western cung cấp các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng mới lạ, theo mô hình Vogue Integrated Resort tiên phong trên thị trường.

Tất cả các sản phẩm bao gồm condosuite sang trọng, khách sạn 5 sao cùng villa đẳng cấp đều có tầm nhìn hướng biển, mang đậm cảm hứng nghệ thuật và phong cách Vogue thời thượng. Giới mộ điệu cho rằng, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western đã bắt nhịp xu hướng nghỉ dưỡng trải nghiệm đang thịnh hành trên toàn cầu, trở thành điểm đến cho người trẻ thành đạt có thể vừa tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thoải mái, tiện nghi, vừa kết hợp làm việc, gặp gỡ đối tác...

Dòng sản phẩm Condosuite tại Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western thiết kế theo xu hướng retro độc đáo.

Hiện nhiều nhà đầu tư quan tâm đến mô hình bất động sản nghỉ dưỡng mới mẻ này của Tập đoàn Danh Khôi. Đây không chỉ là một "lifestyle product" hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cho thế hệ millennials sành điệu, mà còn mở ra tiềm năng sinh lời cho các nhà đầu tư. Cùng với chính sách của thành phố đang tập trung vào du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western hứa hẹn làm nóng thị trường mùa cuối năm.

