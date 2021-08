Loạt đại gia địa ốc với hàng tồn kho đồ sộ, có nơi tăng 40 lần

Dân trí Giá trị hàng tồn kho của một số doanh nghiệp bất động sản tăng rất mạnh, trong đó, có doanh nghiệp tăng 40 lần.

Một trong những cái tên đáng chú ý trong danh sách doanh nghiệp có giá trị tồn kho cao và có xu hướng tăng lên là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG).

Báo cáo hợp nhất vừa công bố cho thấy, tính đến hết quý II năm nay, hàng tồn kho của Nam Long là hơn 14.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cuối năm 2020.

Lượng tồn kho của Nam Long chủ yếu đến từ các dự án đang trong giai đoạn dở dang và chủ yếu bao gồm các căn hộ, nhà phố và biệt thự đang xây dựng để bán và đất chờ bán. Trong đó, chiếm lớn nhất là sự xuất hiện của dự án Đồng Nai Waterfront với 7.195 tỷ đồng.

Cơ cấu mục hàng tồn kho của Nam Long.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 636 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu của Nam Long cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, doanh thu xây dựng giảm mạnh từ 404 tỷ đồng năm trước còn 227 tỷ đồng trong năm nay.

Doanh thu từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự giảm mạnh từ 175 tỷ đồng năm ngoái còn 69 tỷ đồng trong năm nay do các dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tăng đột biến là khoản doanh thu cung cấp dịch vụ 250 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Nam Long đạt 412 tỷ đồng, tăng 130,6% so với năm trước. Điều này được lãnh đạo công ty lý giải do sự đóng góp từ việc mua Công ty TNHH Thành phố WaterFront Đồng Nai.

Một công ty khác cũng có lượng hàng tồn kho cao là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).

Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố của An Gia cho thấy, giá trị hàng tồn kho tính đến cuối quý II là 7.031 tỷ đồng, tăng 22% so với thời điểm cuối năm 2020.

Hàng tồn kho của An Gia chủ yếu ở khoản bất động sản dở dang. Trong đó, dự án The Sóng với 3.007 tỷ đồng, dự án The Westgate với 1.451 tỷ đồng, dự án The Standard với 1.046 tỷ đồng, dự án River Panorama 1, Panorama 2, dự án Sky 89, dự án Signial… Các dự án này đang được An Gia dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản trái phiếu đã phát hành.

Cơ cấu mục hàng tồn kho của bất động sản An Gia.

Công ty bất động sản này mới niêm yết trên sàn HSX từ đầu tháng 1/2020. Giá trị hàng tồn kho tính đến cuối năm 2019 là 2.611 tỷ đồng. Sau hơn một năm hoạt đồng, hàng tồn kho đã tăng gần 3 lần.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 196 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo lý giải của lãnh đạo An Gia, lợi nhuận sau thuế của công ty trên báo cáo hợp nhất quý II chủ yếu đến từ việc tăng lợi nhuận gộp từ bán hàng do ghi nhận doanh thu hoạt động bàn giao dự án River Panorama, quận 7, TPHCM.

Một trong những doanh nghiệp có mức tăng giá trị mục hàng tồn kho rất lớn không thể không kể đến đó là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand (mã chứng khoán: CRE).

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho tại CenLand tính đến hết tháng 6 năm nay là 1.291 tỷ đồng, tăng hơn 40 lần so với đầu năm.

Trong đó, chiếm phần lớn là hàng hóa bất động sản với 1.285 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại. Còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chỉ chiếm hơn 5,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm của Cen Land có doanh thu đạt hơn 3.685 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 251 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho bất động sản, khi nào đáng lo? Các chuyên gia cho biết, cơ cấu hàng tồn kho bất động sản bao gồm hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông; hàng tồn kho do doanh nghiệp chủ động tiến độ đưa hàng ra thị trường; hàng tồn kho do chưa tiêu thụ được vì vướng mắc về pháp lý. Trong đó, hàng tồn kho theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Nhưng hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được, vì có liên quan đến tính thanh khoản của doanh nghiệp và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng là rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó, nếu hàng tồn kho là những bất động sản dở dang từ những dự án vướng pháp lý chưa thể triển khai cũng gây sức ép lớn cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, thực tế những số liệu tồn kho của doanh nghiệp niêm yết chưa phản ánh được hết con số thực của hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản trên cả nước. Bởi trên thị trường còn nhiều doanh nghiệp khác chưa niêm yết… Ông Hoàng Văn Thọ - Chuyên gia phân tích ngành bất động sản - CTCP Quản lý Quỹ Dragon Capital - cũng đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, đừng chỉ nhìn lợi nhuận. Bên cạnh lợi nhuận thì tốc độ bán hàng là yếu tố rất quan trọng. Có những doanh nghiệp mở bán từ 1-2 năm trước và quý này bắt đầu bàn giao thì vẫn ghi được lợi nhuận tốt. Nhà đầu tư không nên vội vàng nhận định lợi nhuận tốt là tốt mà lợi nhuận xấu là công ty xấu. Những doanh nghiệp vẫn bán hàng tốt, phân khúc phù hợp thì kết quả quý III - IV không tốt nhưng cổ phiếu chưa chắc giảm. Thị trường sẽ nhìn sang năm sau. Lợi nhuận năm sau sẽ đến từ bán hàng của năm nay và năm trước. Ngược lại, những doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tốt đơn thuần chưa chắc đã là nơi đáng để đầu tư cổ phiếu.

Nguyễn Mạnh