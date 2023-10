Lộ diện căn hộ hứa hẹn mang đến cuộc sống hoàn hảo tại trung tâm Thủ đô

Tổ hợp dự án căn hộ hạng sang và nhà phố cao cấp Viha Leciva tại trung tâm quận Thanh Xuân (Ảnh phối cảnh: Viha Complex).

Xã hội phát triển, người tiêu dùng ngày càng đặt ra những tiêu chí cao, khó tính hơn trong việc lựa chọn một dự án chung cư có thể trở thành nơi an cư cho bản thân và cả gia đình.

Đời sống cao đồng nghĩa với việc mong cầu được trải nghiệm nhiều tiện nghi, tuy nhiên hiện nay có rất ít dự án nội đô có thể thỏa mãn được hết những tiêu chí về một nơi an cư có thể đáp ứng các tiện nghi về mọi mặt…

Thấu hiểu điều đó, Viha Leciva - 107 Nguyễn Tuân đã hiện diện và thu hút sự chú ý của giới sành sỏi bất động sản Thủ đô. Dự án sở hữu đa dạng tiện nghi cao cấp, theo đuổi triết lý hoàn hảo để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt về ngôi nhà mơ ước trong tương lai.

Viha Leciva là dự án căn hộ cao cấp trung tâm Thủ đô chú trọng kiến tạo các giá trị riêng để đem đến cho khách hàng cuộc sống tiện nghi. Đây là sản phẩm của sự chắt lọc và kết hợp "triết lý hoàn hảo" đến từ 4 nền văn hóa, đặc biệt là châu Âu, quan niệm sự hoàn hảo là tỏa sáng, tinh tế, bền bỉ và sang trọng… như một viên pha lê được tạo ra bởi một bậc thầy chế tác.

Viha Leciva được thiết kế theo 4 giá trị, gồm: năng lượng - cảm hứng - hạnh phúc - thịnh vượng (Ảnh phối cảnh: Viha Complex).

468 căn hộ tại Viha Leciva tượng trưng cho 468 viên pha lê, được kiến tạo tỉ mỉ, khắt khe mang tinh thần của người nghệ nhân đến từ Tiệp Khắc, nơi lựa chọn triết lý sống về sự hoàn hảo làm kim chỉ nam kiến tạo cho khách hàng những trải nghiệm bậc nhất qua 4 giá trị: năng lượng, cảm hứng, hạnh phúc và thịnh vượng.

Thổi bừng sức sống - tràn đầy năng lượng

Viha Leciva chú trọng đến nguồn năng lượng xanh khi hầu hết căn hộ tại đây được thiết kế thông minh, tăng tiết diện tiếp xúc gió và ánh sáng tự nhiên. Bước chân lên bậc thềm kích hoạt năng lượng, tái tạo bản thân là khi chỉ cần bước vào thang máy lên thẳng vườn thượng uyển - nơi có tầm view đẹp với bầu không khí trong lành.

Nơi đây hứa hẹn đáp ứng từ nhu cầu của trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi, giải phóng năng lượng, nâng cao sức khỏe với đường chạy bộ composite, máy tập thể dục, thể dục dưỡng sinh; vừa có thể nuôi dưỡng năng lượng, tâm hồn từ bên trong với khu vực đàm đạo, thưởng trà, đọc sách,...

Viha Leciva sở hữu hệ thống sân vườn trên mái rộng 1.700m2 (Ảnh phối cảnh: Viha Complex).

Điểm chạm cảm xúc thăng hoa

Tại tầng 1, Viha Leciva tái hiện sự thịnh vượng của châu Âu với 3 tầng shophouse sầm uất, 2 dãy liền kề thương mại, quy tụ các thương hiệu, nhà hàng xa xỉ thỏa mãn các nhu cầu tận hưởng mua sắm, làm đẹp của cư dân.

Bên cạnh đó là hệ tiện ích đặc quyền thượng lưu "All in one" bao gồm: bể bơi 4 mùa, khu trượt nước, bể sục jacuzzi, gym, spa, lounge sang trọng,... giúp cư dân cảm nhận sự thư thái, tận hưởng trong từng phút giây.

Chỉ cần "một chạm", cư dân có thể đến trung tâm mua sắm cao cấp tiện lợi ngay trong tòa chung cư (Ảnh phối cảnh: Viha Complex).

Cuộc sống đủ đầy - Cộng đồng hạnh phúc

Tại Viha Leciva, yếu tố hạnh phúc được thể hiện từ những điều chi tiết nhất. Điểm chạm kết nối cộng đồng hạnh phúc khi nơi đây hội tụ những vị hàng xóm văn minh, thành đạt, đồng điệu về tư tưởng, vốn văn hóa tri thức. Cộng đồng hạnh phúc cũng là nơi chăm sóc các mầm non tương lai, các em sẽ được học trong môi trường cao cấp quốc tế, nuôi dưỡng từ một nền tảng văn minh và phát triển, là cái nôi giúp các em có nhân cách đạo đức tốt, trở thành tiền đề tươi sáng trong tương lai.

Tâm điểm phồn hoa

Sở hữu vị trí tại 107 Nguyễn Tuân, Viha Leciva mang tới chủ sở hữu đặc quyền "Hiên nhà là phố thị - chạm ngõ là trung tâm", phố thương mại sầm uất sôi động nằm giữa dãy liền kề và shophouse có chiều rộng tương đương phố Ngụy Như Kon Tum, vỉa hè thoáng rộng, giao thông kết nối đa chiều.

Từ Viha Leciva, các cư dân có thể tiệm cận với nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, công viên, bệnh viện, trường học các cấp… với vài phút lái xe.

Mỗi căn hộ tại Viha Leciva đều có từ 1 - 3 phòng ngủ được thiết kế khoa học nhằm tối đa công năng sử dụng (Ảnh phối cảnh: Viha Complex).

Viha Leciva được ví như viên pha lê hiện diện và tỏa sáng tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, hứa hẹn là sự lựa chọn cho những ai đang đi tìm kiếm một không gian sống cao cấp, hội tụ những yếu tố an cư, để mỗi cư dân khi sống tại Viha Leciva sẽ đều cảm nhận được sự khác biệt, viên mãn và hạnh phúc.

Đại diện chủ đầu tư Viha Leciva khẳng định, đây là một trong số ít những dự án tại Hà Nội đủ điều kiện bán hàng và có ngân hàng bảo lãnh.