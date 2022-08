Legacy Prime hấp dẫn người mua với giá từ 1 tỷ đồng

Legacy Prime nằm giữa 4 trục giao thông huyết mạch: đại lộ Bình Dương, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743, ĐT 746, bao quanh là các KCN lớn và nhiều tiện ích đẳng cấp của khu vực.

Vị trí chiến lược, hai lớp tiện ích phong phú

Legacy Prime do Kim Oanh Group phát triển, cung cấp cho thị trường 859 căn hộ cùng hệ thống hơn 30 tiện ích cao cấp.

Đại diện Kim Oanh Group cho biết, đây là một trong những căn hộ được quy hoạch bài bản, vị trí trung tâm đô thị sầm uất, thiết kế căn hộ theo hướng thông minh và pháp lý hoàn thiện nhưng giá bán hấp dẫn tại thị trường Bình Dương. Điều này giải thích vì sao tháp căn hộ Legacy Prime vừa ra mắt đã có sức hút lớn, nhận được sự quan tâm của người mua để ở và nhà đầu tư.

Cụ thể, Legacy Prime tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố Thuận An, giữa 4 tuyến giao thông huyết mạch gồm đại lộ Bình Dương, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743 và ĐT 746. Từ vị trí này, cư dân thuận lợi di chuyển về TPHCM chỉ trong khoảng 30 phút, sang thành phố Dĩ An, hoặc ngược lên thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương chỉ mất khoảng 10 phút.

Legacy Prime sở hữu hơn 30 tiện ích nội khu giúp cư dân hưởng trọn cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Hiện tại, cơ sở hạ tầng của thành phố Thuận An đang được đẩy mạnh đầu tư mà trọng điểm là khu vực xung quanh Legacy Prime. Dự kiến giai đoạn 2022-2025, Bình Dương sẽ đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của thành phố trẻ này. Nổi bật là nâng cấp, mở rộng đại lộ Bình Dương thành tuyến phố tài chính - thương mại hàng đầu của tỉnh Bình Dương kết nối xuyên suốt với TPHCM. Như vậy, tương lai Legacy Prime sẽ nằm trong khu vực dân cư phát triển sầm uất, kinh tế năng động bậc nhất.

Legacy Prime còn được tích hợp hệ thống tiện ích rất đa dạng, bao gồm công viên, trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi tràn bờ, hồ bơi trẻ em, khu tắm nắng, khu thể thao cho đến nhà hàng - café, nhà sinh hoạt cộng đồng… Tất cả sẵn sàng cho một cuộc sống tiện nghi của cư dân. Ngay cả an ninh cũng được đảm bảo bởi hệ thống bảo vệ chuyên nghiệp và hệ thống camera giám sát 24/7.

Khu hồ bơi tràn bờ kết hợp tắm nắng là không gian lý tưởng để thư giãn, nghỉ ngơi.

Vị trí Legacy Prime còn dễ dàng tiếp cận lớp tiện ích đẳng cấp thứ hai dày đặc tại trung tâm thành phố Thuận An như: trung tâm hành chính Thuận An; trường mầm non và trường THCS Thuận Giao, trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương; các ngôi chợ nhộn nhịp như Thuận Giao, Hòa Lân, Đồng Phú 1; Bệnh viện Quốc tế Columbia, Becamex. Ngoài ra, sân golf Sông Bé và một loạt trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Lotte Mart, MM Mega Market… cũng hội tụ trong khu vực này. Tất cả sẽ mang đến cho cư dân Legacy Prime một cuộc sống tiện nghi hiện đại.

Điểm cộng khác của Legacy Prime là thiết kế căn hộ thông minh, tiếp cận chuẩn LEED (hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn dự án xanh). Vì thế, tuy diện tích căn hộ vừa phải nhưng không gian luôn thoáng mát, tối ưu công năng sử dụng mang đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân. Cũng hiếm có dự án nào trong tầm giá 1 tỷ đồng/căn được bàn giao nhà hoàn thiện bởi các thương hiệu hàng đầu Toto, An Cường... tương tự Legacy Prime, theo chủ đầu tư.

Lợi thế giá và chính sách ưu đãi

Một số căn hộ tại Bình Dương hiện nay đã chạm mốc 45 triệu đồng/m2, nguồn cung sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thật không nhiều. Do đó, Legacy Prime đang được đông đảo khách hàng đánh giá cao bởi được đầu tư chỉn chu nhưng mức giá từ 1 tỷ đồng/căn, theo chủ đầu tư.

Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà. Ngân hàng OCB hỗ trợ vay 75%, không tính lãi suất và ân hạn trả gốc đến khi nhận nhà. Cùng với đó, khách hàng còn được chiết khấu tối đa đến 3% khi mua sỉ, chiết khấu 8% khi thanh toán sớm, chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 18% khi thanh toán vượt tiến độ và được tham gia cả ba chương trình khuyến mãi: tham quan nhà sang - trúng ngay nhà thật, mua nhà trúng nhà và mua nhà trúng xe Toyota Camry, Honda SH, Honda Air Blade…Với chương trình ưu đãi này, khách hàng dễ dàng thu xếp tài chính để sở hữu căn hộ Legacy Prime, dù mức thu nhập và vốn tích lũy còn hạn chế.

Song song giá bán và chính sách ưu đãi hấp dẫn, Legacy Prime còn có tốc độ triển khai nhanh, đang hoàn thiện chi tiết và các hạng mục tiện ích.

Khách hàng mua căn hộ tháp A năm 2021 hiện đã có lợi nhuận khoảng 15%. Trong bối cảnh quỹ đất sạch hạn chế, thực hiện pháp lý triển khai dự án còn nhiều khó khăn như hiện nay thì nguồn cung căn hộ sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều chuyên gia nhận định giá căn hộ sẽ còn tăng trong thời gian tới.

"Trên thị trường bây giờ không nhiều căn hộ tầm giá 1 tỷ đồng. Do đó, những người đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở có thể cân nhắc những dự án căn hộ giá tốt, chính sách hỗ trợ hấp dẫn", giám đốc một sàn môi giới lớn tại TPHCM nhận xét.

Thống kê năm 2021 của tỉnh Bình Dương cho thấy dân số của thành phố Thuận An khoảng hơn 618.000 người. Mỗi năm các khu công nghiệp lớn trên địa bàn và khu vực lân cận như VSIP 1, VSIP 2A, Đồng An, Việt Hương, Sóng Thần… thu hút thêm 12.000-15.000 lao động đến làm việc. Trong đó, hơn 75% là lao động nhập cư và phần lớn đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Legacy Prime kỳ vọng mang đến cơ hội cho người lao động tại Thuận An "an cư lạc nghiệp".

Thông tin Legacy Prime: www.legacyprime.vn