Legacy Prime - Điểm đến an cư của người trẻ Bình Dương

Tuy nhiên, dù nguồn cung căn hộ khá lớn, nhưng phân khúc căn hộ vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu an cư tại Bình Dương lại khan hiếm.

Bình Dương khan hiếm căn hộ ở thực

Theo khảo sát của các công ty bất động sản, năm 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại Bình Dương cao hơn 5% so với TPHCM và được dự đoán tăng lên 48.000 căn hộ năm 2024. Trong đó, phần lớn nguồn cung tập trung tại Thuận An - địa phương được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương vào đầu năm 2020.

Những năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bình Dương diễn ra mạnh mẽ, thu hút vốn FDI đứng thứ ba cả nước năm 2021 với 36,5 tỷ USD (chỉ sau TPHCM và Hà Nội). Sáu tháng đầu năm 2022, Bình Dương đã vượt lên đứng đầu khi thu hút thành công 2,5 tỷ USD vốn FDI.

Đầu tư FDI tăng mạnh giúp Bình Dương hút hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, lao động tay nghề cao đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp. Trong đó, thành phố Thuận An có dân số đông nhất với hơn 600.000 người, trong đó người nhập cư chiếm 50% trong số này và là nhóm đối tượng có nhu cầu an cư rất lớn.

Hạ tầng, kinh tế phát triển, Bình Dương đang thu hút nguồn lao động rất lớn làm phát sinh nhu cầu nhà ở (Ảnh: Kim Oanh Group).

Tuy nhiên, mặt bằng giá căn hộ tăng cao tại thành phố này đã khiến nhiều người nhập cư không có điều kiện tiếp cận và sở hữu tổ ấm cho riêng mình.

Có căn hộ tại Bình Dương lên đến 45-50 triệu đồng/m2. Những khu vực trung tâm như thành phố Thuận An, giá một số căn hộ liên tục tăng. Do đó, để sở hữu được căn hộ, ngoài mức giá hợp lý, nhóm khách hàng có thu nhập trung bình còn cần sự ưu đãi tài chính từ chủ đầu tư mới có thể biến giấc mơ an cư thành hiện thực.

Legacy Prime trao cơ hội an cư chỉ với 9 triệu đồng/tháng

Legacy Prime do Kim Oanh Group phát triển tại thành phố Thuận An là dự án có mức giá chỉ từ 1 tỷ đồng/căn, mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình đang có nhu cầu nhà ở.

Legacy Prime còn có chính sách bán hàng ưu đãi, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ. Cụ thể, khách chỉ thanh toán trước 166 triệu đồng là được ký hợp đồng mua bán căn hộ, OCB sẽ hỗ trợ cho vay 75% không tính lãi suất và ân hạn gốc đến khi nhận nhà, dự kiến trong quý III/2023. Sau khi nhận nhà, mỗi tháng khách hàng chỉ cần trả góp bình quân khoảng 9 triệu đồng, tương tương tiền thuê nhà.

Legacy Prime thu hút khách hàng (Ảnh: Kim Oanh Group).

Các khách hàng mua căn hộ Legacy Prime còn được chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 8% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 1-3% khi mua sỉ và chiết khấu lên đến 18% khi thanh toán vượt tiến độ. Nếu giao dịch thành công, khách hàng sẽ được tham gia cùng lúc ba chương trình bốc thăm may mắn là "Mua nhà trúng nhà", "Mua nhà trúng xe" và "Tham quan nhà sang - Trúng ngay nhà thật" trị giá hàng tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, bên cạnh mức giá, chính sách ưu đãi, Legacy Prime còn mang đến giá trị vượt cả mong đợi của khách hàng. Căn hộ có diện tích vừa phải nhưng được thiết kế hiện đại với không gian thông thoáng, ngập tràn ánh sáng, đón gió tự nhiên, tối ưu hóa công năng sử dụng.

Diện tích vừa phải, thiết kế hiện đại là một trong những yếu tố giúp Legacy Prime được khách hàng ưu tiên lựa chọn (Ảnh: Kim Oanh Group).

Một điểm cộng của Legacy Prime là tọa lạc trên đường Thuận Giao 25, bao quanh là các tuyến giao thông huyết mạch đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743, ĐT 746. Từ Legacy Prime chỉ trong 5-10 phút là kết nối đến nhiều KCN như Việt Hương, VSIP 1, Đồng An, Sóng Thần 2 và đa dạng tiện ích như các khu chợ dân sinh, trường học hay các trung tâm mua sắm lớn (Lotte Mart, AEON Mall) và các bệnh viện quốc tế (Becamex, Columbia Asia)…

Ngay trong nội khu Legacy Prime cũng hội tụ hơn 30 tiện ích hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân như trường mầm non, trung tâm thương mại, phòng gym và yoga, câu lạc bộ bóng bàn, khu thể dục thể thao ngoài trời, hồ bơi, khu tiệc BBQ ngoài trời, phòng sinh hoạt cộng đồng... Tất cả đảm bảo cho cư dân một cuộc sống trọn vẹn, tiện nghi, an ninh - an toàn giữa lòng thành phố Thuận An.

Theo chủ đầu tư, việc phát triển những khu căn hộ giá bán hợp lý phục vụ nhu cầu ở thực tương tự Legacy Prime sẽ giúp Bình Dương nói chung, thành phố Thuận An nói riêng giải bài toán nhà ở cho người lao động. Điều này vừa giúp người dân an cư lạc nghiệp vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và đặc biệt góp phần hình thành nền tảng đưa Bình Dương phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn sắp tới.