Lễ ra mắt dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park mở đầu bằng không khí cuồng nhiệt, phấn khích và tràn đầy năng lượng đậm chất phóng khoáng Mỹ. Tiết mục mở màn sôi động đã đưa toàn bộ khách mời "du hành" đến bờ Tây nước Mỹ phóng khoáng, hiện đại.

Lễ kick off The Beverly Solari sôi động với tiết mục mở màn ấn tượng (Ảnh: Vinhomes).

Với khí thế tưng bừng, tinh thần rực lửa, các "chiến binh" kinh doanh đến từ 68 đại lý bất động sản của Vinhomes đã được tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực để tiếp tục làm nên những kỷ lục bán hàng tại The Beverly Solari.

Trước đó, Vinhomes gây chú ý khi: The Origami trong 3 ngày đã có gần 2.400 khách đăng ký mua, The Manhattan trong 8 ngày 550 căn biệt thự được đăng ký mua hết và phân khu The Rainbow bán hết 10.000 căn trong 17 ngày. Điều này hứa hẹn The Beverly Solari tiếp tục thiết lập nên kỷ lục bán hàng mới cho Vinhomes Grand Park.

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Miền Trung và Miền Nam của Công ty Cổ phần Vinhomes cũng nhận định The Beverly Solari sẽ tạo nên một kỷ lục mới tại đại đô thị Vinhomes Grand Park - một trung tâm mới góp phần thay đổi diện mạo đô thị TP Thủ Đức. Giữa không khí tràn đầy nhiệt huyết, sôi sục, ông Quang phát biểu: "Tất cả những chiến binh bầu trời sẽ viết tiếp hành trình đáng tự hào này cho Vinhomes Grand Park bằng kết quả bán hàng của dự án The Beverly Solari và cùng nhau mở ra một tương lai mới với các siêu dự án trong tương lai".

Ông Nguyễn Đức Quang đại diện Vinhomes phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Vinhomes).

Trong khi đó, đại diện đối tác Mitsubishi Corporation - Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đô thị MC Việt Nam (MCUDV), ông Shinichiro Matsumoto - chia sẻ rằng, Mitsubishi đã cùng Vinhomes chú trọng lên ý tưởng và thiết kế tỉ mỉ cho The Beverly Solari và sẽ tiếp tục hợp tác xuyên suốt trong quá trình phát triển để sản phẩm này được khách hàng đón nhận. "Chúng tôi sẽ tạo ra một bước phát triển vượt bậc để các cư dân The Beverly Solari có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái bên gia đình", ông Shinichiro Matsumoto khẳng định.

Ông Shinichiro Matsumoto đại diện Mitsubishi Corporation phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Vinhomes).

The Beverly Solari là dự án căn hộ cao cấp theo phong cách Mỹ do Vinhomes và Mitsubishi Corporation - 2 đơn vị bất động sản hàng đầu châu Á cùng phát triển. Lấy hình tượng đại bàng đầu trắng - quốc điểu biểu tượng cho tinh thần và sức mạnh uy quyền tại xứ sở cờ hoa, The Beverly Solari hướng đến chuẩn mực sống "Luxury sky-living" khác biệt. Chủ sở hữu sẽ được trải nghiệm cuộc sống làm chủ tầm cao và tận hưởng những tiện ích mang phong cách sang trọng, phóng khoáng của bờ Tây nước Mỹ.

Cũng tại buổi lễ, các khách mời và những chiến binh kinh doanh được chia sẻ thêm những thông tin đắt giá về tình hình kinh tế chung và sự phát triển của thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam. Đối chiếu với những lợi thế vượt trội của The Beverly Solari, dự án chính là điểm sáng mới góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản TP Thủ Đức thời gian tới.

Lễ ra quân của The Beverly Solari còn có sự hiện diện của đại diện 4 ngân hàng hợp tác và đồng hành cùng chủ đầu tư Vinhomes - Mitsbubishi trong dự án lần này, bao gồm: Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng MBbank. Cái bắt tay của các ông lớn hứa hẹn sẽ là điểm sáng mang đến những chính sách tốt cho các khách hàng khi quyết định mua nhà hay đầu tư vào dự án The Beverly Solari.

Nghi thức ra quân được dàn dựng công phu, với hiệu ứng hiện đại, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng vô cùng sôi động. Thiết kế sân khấu hoành tráng với hình ảnh chim đại bàng dũng mãnh khiến hơn 10.000 "chiến binh" môi giới hào hứng, phấn khích, được tiếp lửa cho chiến dịch bán hàng sắp tới.

Sân khấu biểu tượng đại bàng hoành tráng tại lễ kick off The Beverly Solari (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tóc Tiên, Trọng Hiếu, Đông Hùng, DJ Devuz, mang tới không khí âm nhạc tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

"Giữa bối cảnh nguồn cung thị trường khan hiếm, khả năng hấp thụ sản phẩm mới lên tới 90% trong quý I, sự xuất hiện của The Beverly Solari không chỉ giải tỏa cơn khát mà còn đánh dấu sự sôi động, nhộn nhịp của thị trường bất động sản trong giai đoạn bình thường mới", đại diện một nhà phân phối cho biết.