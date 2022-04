Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dự án HNT Sơn Tây

Tham dự sự kiện, về phía tập đoàn HNT có ông Lương Song Hào - Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Bùi Thúy Quỳnh - Tổng giám đốc CP Thương mại và Xây dựng Á Châu, ông Nguyễn Đức Việt - Giám đốc quản lý kênh bán tập trung Ngân hàng Hàng Hải. Bà Lê Thị Thu Trang - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản THT Mangala Việt Nam, ông Bùi Minh Trường - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây lắp THT.

Bà Bùi Thúy Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Á Châu phát biểu tại buổi lễ ký kết (Ảnh: HNT).

HNT Sơn Tây là dự án bất động sản do công ty CP Thương mại và Xây dựng Á Châu làm chủ đầu tư và được phát triển bởi HNT Group. Nhận thấy nhiều tiềm năng tại thị trường bất động sản Sơn Tây và mong muốn trong tương lai dự án sẽ là chốn an cư cũng như là một kênh đầu tư tiềm năng cho các chủ nhân của dự án, HNT Group đã tổ chức lễ ký kết, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình hợp tác giữa các đơn vị, cùng nhau đồng hành tạo nên một dự án chất lượng cao.

Các đơn vị tham gia ký kết hợp tác hợp tác (Ảnh: HNT).

Tập đoàn HNT tiền thân là Tập đoàn THT, được thành lập vào năm 2009, cùng số vốn ban đầu là 289 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 2.000 tỷ đồng. HNT Group đã dần khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam và luôn nỗ lực đổi mới.

"Trải qua hành trình gần 10 năm xây dựng và phát triển cùng với biết bao khó khăn, thách thức nhưng với tầm nhìn chiến lược, định hướng của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc cùng với sự nhiệt huyết, làm việc trách nhiệm, không ngừng nỗ lực của mỗi thành viên đã biến thách thức thành cơ hội, giúp HNT Group ngày càng hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững. HNT Group đã đánh dấu những cột mốc quan trọng, thể hiện sự chuyển mình ngoạn mục với hàng loạt dự án như: HNT Mễ Trì, khu khách sạn và dịch vụ tại Bãi Cháy - Hạ Long, THT Đại Mỗ, THT Mỹ Đình, THT New City, THT Light City…", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Bằng kinh nghiệm về phân phối, quản lý, phát triển dự án bất động sản cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp - tài năng cũng như sự gia tăng về tiềm lực tài chính, HNT Group còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư vào tài chính, xây dựng công trình, siêu thị. Là một tập đoàn kinh tế đa ngành, HNT Group mong muốn hướng tới những sản phẩm bền vững, trường tồn với thời gian, cam kết hoạt động theo tôn chỉ "Nơi tôn vinh giá trị bền vững".

Dự án HNT Sơn Tây là dự án trọng tâm năm 2022 của tập đoàn HNT. Dự án có quy hoạch tổng thể rộng 13,7 ha gồm 85 lô biệt thự và 710 lô liền kề với diện tích đa dạng, nằm ở đường Chùa Thông, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội 33 km.

HNT Sơn Tây được phát triển theo mô hình khu đô thị cao cấp hiện đại, đầu tư đầy đủ từ tiện ích nội khu cho tới hệ thống tiện ích ngoại khu, đáp ứng nhu cầu của cư dân về một cuộc sống tiện nghi như: Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, công viên, nhà hàng ăn uống, khu chợ thực phẩm…

Ông Bùi Minh Trường - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây lắp THT phát biểu tại buổi lễ hợp tác (Ảnh: HNT).

Dự án còn ghi dấu ấn từ khâu bố trí mỗi tầng một hệ thống thang máy riêng, bãi đỗ xe rộng rãi, hệ thống bảo vệ an ninh thắt chặt từ cổng an ninh ra vào, an ninh xuống tầng hầm, check in service, check in home, check in thang máy... giúp cư dân được đảm bảo an toàn, riêng tư.

Luôn đề cao sự hài hòa với thiên nhiên, HNT Sơn Tây được thiết kế tối ưu đón nắng gió tự nhiên, mang đến không gian sống thoáng đãng, trong lành cho các hộ dân cư. Căn hộ cũng sử dụng các thiết bị vệ sinh, nhà tắm, cửa kính, vách nhôm, điều hòa của những thương hiệu hàng đầu trên thế giới như Mitsubishi, Eurowindow...

Sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt, HNT Sơn Tây được xây dựng với định hướng không chỉ là nơi xây dựng tổ ấm mà còn là nơi phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau, mở ra tiềm năng sinh lời. Chủ sở hữu có thể tận dụng mặt tiền để phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh sân thượng, kinh doanh ngoài trời như: beer garden, coffee garden, coffee rooftop, bar ngoài trời, nhà hàng tầng thượng - nhà hàng sân vườn… hoặc cho thuê lưu trú, nghỉ dưỡng ở các tầng trên.

Buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dự án HNT Sơn Tây đã diễn ra thành công (Ảnh: HNT).

Tại buổi lễ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam đã ký kết hợp tác toàn diện với HNT Group. Việc hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam lần này là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư cũng như khách hàng khi chọn lựa các dự án của HNT Group.

Công ty Cổ phần Bất động sản THT Mangala Viet Nam trao giấy chứng nhận cho các đại lý phân phối chính thức dự án (Ảnh: HNT).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Đối với dự án lần này, ban lãnh đạo Tập đoàn HNT đặt mục tiêu kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, hàng đầu khu vực phía Tây Hà Nội. Chúng tôi mong muốn HNT Group và các đối tác sẽ cùng triển khai chiến lược hợp lý, đưa HNT đến gần hơn với những chủ nhân tương lai xứng tầm".

Buổi lễ ký kết đã diễn ra với sự chứng kiến của khách mời và các bên đại diện, đồng thời đánh dấu một mốc mới trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp, đưa dự án bước sang giai đoạn mới.