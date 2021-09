"Landcation" - lựa chọn mới của nhà đầu tư sau dịch

Dân trí Hình thức đầu tư landcation đón đầu những thay đổi sau dịch, khi nhu cầu về sức khỏe và cân bằng cuộc sống trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Xu hướng đầu tư landcation

Covid-19 khiến cho thói quen tiêu dùng và đầu tư trên toàn thế giới thay đổi mạnh mẽ và bất động sản cũng không ngoại lệ. Để thích nghi với điều kiện mới, nhà đầu tư dần chuyển qua mua bất động sản để phục vụ cho các nhu cầu workation (làm việc tại không gian sống), staycation (nghỉ dưỡng tại không gian sống). Gần đây, "Landcation" - một khái niệm tương đối mới trong lĩnh vực bất động sản cũng đang dần được nhiều người quan tâm.

Landcation là từ kết hợp của "land" (đất đai) và "vacation" (kỳ nghỉ), hướng tới hình thức đầu tư thông qua việc mua đất xây nhà theo ý muốn để phục vụ mục đích nghỉ dưỡng hoặc kết hợp kinh doanh nghỉ dưỡng ở những vùng đất giàu tiềm năng về du lịch, thương mại, bất động sản...

Cảnh sắc thiên nhiên ở Eo Gió (Ảnh: Danh Khôi).

Những nơi có tiềm năng phát triển kinh tế cũng như du lịch nghỉ dưỡng với không gian yên bình, được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích… đang nằm trong mục tiêu tìm kiếm hàng đầu. Tuy nhiên, bài toán đặt ra vẫn là vấn đề tài chính. Nếu mua mảnh đất đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trên tại những thành phố du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Nha Trang hay Đà Nẵng, nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn do giá trị một số bất động sản ở những thành phố này đã gần như chạm đỉnh, khó đảm bảo tỷ suất sinh lời.

Đó là lý do những khu vực đang phát triển, đặc biệt là tại các thành phố du lịch ven biển đang thu hút các nhà đầu tư. Thuộc top đầu các thị trường landcation thu hút nhà đầu tư là Quy Nhơn, điểm đến cho những ai đang có nhu cầu mua đất nền "giá mềm" kèm theo các tiêu chí về vị trí, quy hoạch, tiện ích, pháp lý.

Quy Nhơn được nhiều người ưa chuộng đầu tư landcation, khi đáp ứng các điều kiện về thiên nhiên và tiềm năng phát triển (Ảnh: Danh Khôi).

Điểm đến của mô hình landcation

Với đường bờ biển dài gần 110 km cùng cảnh sắc đẹp như thiên đường nhiệt đới, Quy Nhơn có lợi thế để phát triển du lịch biển với nhiều địa điểm hấp dẫn du khách. Trong những năm gần đây, Quy Nhơn là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và tăng trưởng du lịch cao. Với định hướng đưa Quy Nhơn trở thành một thành phố biển đáng sống bậc nhất, chính quyền địa phương đang dồn nguồn lực mở rộng về hướng Bắc, lấy Khu Kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai làm động lực phát triển.

Hiện Khu Kinh tế Nhơn Hội thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước khi có 101 dự án với vốn đăng ký 84.517 tỷ đồng (tương đương 3,7 tỷ USD). Đồng thời, vùng đất này là bến đỗ của nhiều "ông lớn" bất động sản. Với việc sở hữu quỹ đất vàng ven biển có quy mô lớn, Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển đang thu hút các nhà đầu tư vào mô hình landcation.

Ảnh phối cảnh Nhơn Hội New City thắp sáng thành phố biển Quy Nhơn.

Tọa lạc tại trung tâm Khu Kinh tế Nhơn Hội thuộc bán đảo Phương Mai, khu đô thị Nhơn Hội New City sở hữu vị trí vàng, khi vừa nằm bên vịnh biển vừa là giao điểm với Quốc lộ 19B kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Phù Cát. Hệ cảnh quan của khu đô thị được quy hoạch phát triển theo mô hình tĩnh - động tạo nên không gian sống cân bằng. Mật độ cây xanh được ưu tiên phủ rộng trên diện tích 116 ha, cùng với đó là lợi thế kết nối đến hàng loạt tiện ích như Công viên Thung Lũng Xanh phong cách Nhật, Công viên Ánh Sáng, Trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, trường học chuẩn quốc tế, tuyến xe bus kết nối đến sân bay và các điểm du lịch nổi tiếng…

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, không chỉ đắc địa về vị trí, dự án còn sở hữu lợi thế pháp lý lâu dài, một yếu tố hiếm có đối với loại hình đất nền ven biển. Nhà đầu tư có thể nhận sổ ngay sau khi mua đất và tiến hành xây nhà nhanh chóng vì cơ sở hạ tầng, điện, nước, tiện ích, cảnh quan đô thị đang dần được hoàn thiện.

Ảnh phối cảnh Công viên Thung Lũng Xanh 7,4 ha theo phong cách Nhật tại Nhơn Hội New City.

Với việc đáp ứng nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh, Nhơn Hội New City bên bán đảo Phương Mai kỳ vọng mang đến cơ hội an cư cũng như tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư. Nhơn Hội New City đang góp phần vào tiến trình kéo thành phố về gần biển và là tâm điểm kết nối giữa sân bay, cảng biển, các khu kinh tế, danh lam thắng cảnh xung quanh. Khi cộng đồng dân cư ở đây hình thành trong thời gian tới, Nhơn Hội New City hứa hẹn là nhân tố nổi bật trong bức tranh tổng thể của một Quy Nhơn mới - thành phố biển vươn tầm khu vực.

An Mai - Trường Thịnh