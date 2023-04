KITA Group trao chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Stella Mega City

Khách hàng nhận bàn giao chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Stella Mega City từ nhà phát triển KITA Group (Ảnh: KITA Group).

Tính đến đầu tháng 4/2023, KITA Group cho biết đã trao gần 1.500 chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho khách hàng. Ngoài ra, còn hàng nghìn sản phẩm đã giao dịch đủ điều kiện ký công chứng hợp đồng và đang trong thời gian chuẩn bị "sổ đỏ trao tay".

Anh Minh Quang (ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) chia sẻ: "Gia đình tôi luôn ưu tiên sản phẩm sổ riêng có sẵn để an cư lạc nghiệp và hạn chế tối đa rủi ro. Thời gian bàn giao CNQSDĐ đúng cam kết cũng giúp chúng tôi dễ dàng xoay vòng vốn với ngân hàng để có thêm tài chính cho việc kinh doanh của hộ gia đình".

Trong giai đoạn thị trường bất động sản "thanh lọc", những dự án pháp lý hoàn thiện, "sổ đỏ trao tay" được khách hàng đánh giá cao. Đây là một trong những tiêu chí lựa chọn bất động sản của cả khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp khách hàng an tâm mà dòng sản phẩm "sổ đỏ trao tay" còn là kênh đầu tư có thanh khoản.

Hạ tầng tiện ích đáng sống cho khu đô thị kiểu mẫu

Stella Mega City sở hữu vị trí trung tâm Cần Thơ, gần khu hành chính quận Bình Thủy, mặt tiền 2 tuyến đường: đại lộ Võ Văn Kiệt và Lê Hồng Phong. Tọa độ này giúp dự án sở hữu hạ tầng nội - ngoại khu sáng giá. Nổi bật nhất là vị thế đô thị khi cách sân bay quốc tế Cần Thơ khoảng 3 phút di chuyển.

Stella Mega City sở hữu vị thế gần sân bay và trung tâm thành phố, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Cần Thơ (Ảnh: KITA Group).

Trong quy mô 150ha nội khu, đại đô thị có các cụm tiện ích hạ tầng gần các cơ quan hành chính (chi cục thuế, kho bạc, UBND, công an quận…), trường học các cấp, khu thể thao đa năng, quảng trường trung tâm quận Bình Thủy, công viên...

Đây là những tiện ích giúp các gia đình đa thế hệ có thể an cư lập nghiệp, tiết kiệm thời gian - công sức di chuyển cho các hoạt động sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Định hướng phát triển khu đô thị "all in one" giúp Stella Mega City hứa hẹn trở thành nơi an cư chất lượng, khu đô thị kiểu mẫu đáng sống.

Chủ đầu tư cho biết, cùng với các dãy shophouse được quy hoạch bài bản, KITA Group còn kiến tạo khu trung tâm thương mại - dịch vụ hàng đầu khu vực; thu hút các hoạt động giao thương chuyển dịch về khu đại đô thị; đáp ứng nhu cầu mua sắm - giải trí cho cư dân.

Định hướng này giúp bất động sản Stella Mega City được kỳ vọng có thể gia tăng giá trị nhờ vào hoạt động thương mại - dịch vụ, từ đó nâng cao mức phát triển đô thị hóa.

KITA Group còn chú trọng quy hoạch cảnh quan xanh và hệ tiện ích nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Nâng tầm chuẩn sống đô thị xanh thân thiện với sức khỏe

Theo chủ đầu tư, với định hướng trở thành khu đô thị xanh, Stella Mega City sở hữu hệ thống 10.000 cây xanh, được bố trí theo quy hoạch, len lỏi vào từng phân khu, giúp dự án thụ hưởng bầu không khí trong lành và tạo tính thẩm mỹ cao.

Mảng xanh nghệ thuật của vườn Nhật Bản Zen Garden cùng hồ cá Koi tại Stella Mega City (Ảnh: KITA Group).

Vườn Nhật Bản Zen Garden là điểm nhấn cảnh quan đẹp mắt với hồ cá Koi quy mô hàng đầu tại địa phương, tạo điểm đến thư giãn, dạo mát cho cư dân khu vực. Hệ thống công viên cây xanh, hồ ánh sáng, đại lộ ánh sáng… giúp hoàn thiện không gian sống xanh cho dự án.

Bên cạnh đó, Golf Academy nội khu dự án có quy mô rộng hơn 25.000m2 là hệ thống sân tập luyện golf theo chuẩn quốc tế tại Cần Thơ. Hệ thống bao gồm nhiều tiện ích khép kín như Clubhouse rộng 1.500m2 với nhiều phân khu chức năng như Golf Shop, Lounge Café, nhà hàng quán bar… Khu Bay Golf lên đến 40 ô tập luyện, chia làm 2 tầng và khu Golf Coaching trang bị các thiết bị và công nghệ hiện đại. Những tiện ích cao cấp này nằm trong Stella Mega City, có thể đáp ứng tối đa hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao các golf thủ.

Cộng hưởng nhiều yếu tố nổi bật về pháp lý, hạ tầng hiện hữu, tiện ích cao cấp, Stella Mega City hứa hẹn là điểm đến an cư tại Cần Thơ.