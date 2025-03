Kim Ngân - Phân khu đa tầng tiện ích tại đô thị Sun Group Hà Nam

Theo Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam, tại trung tâm Hà Nội, khoảng cách giữa thu nhập trung bình của các hộ gia đình và giá nhà đất ngày càng nới rộng. Xu hướng sở hữu và đầu tư BĐS dịch chuyển ra vùng ven ngày càng rõ nét. Theo đó, đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi gần 80% quỹ hàng đợt 2 được bán chỉ sau 2 giờ.

Sun Urban City kích thích thị trường BĐS phía Nam thủ đô (Ảnh: Sun Property).

Trong đó, phân khu Kim Ngân 1 không chỉ gây ấn tượng với vị trí đắc địa kề cận trục đại lộ lễ hội và thiết kế độc bản mà còn sở hữu bộ sưu tập tiện ích đỉnh cao.

Tiện ích nội khu: Đặc quyền cư dân

Nối tiếp sức nóng của phân khu Kim Tiền 1, Sun Group đã khéo léo kiến tạo phân khu Kim Ngân 1 tại Sun Urban City thành một điểm hội tụ các tiện ích. Tại đây mỗi bước chân đều mở ra một trải nghiệm sống đỉnh cao: từ ánh sáng rực rỡ của nhạc nước, pháo hoa đến không gian xanh mát "chữa lành" hay không khí sầm uất của các dãy phố thương mại.

Cư dân Kim Ngân 1 tiếp cận hệ tiện ích đa dạng (Ảnh: Sun Property).

Kim Ngân 1 được bao bọc bởi hệ thống công viên xanh mát và các khu vườn thực vật độc đáo. Những con đường dạo bộ rợp bóng cây, đài phun nước, không gian Pavilion là nơi các gia đình gắn kết qua những buổi dạo chơi hay picnic cuối tuần… Những khu vườn thực vật lấy cảm hứng từ văn hóa Bắc Bộ với cây đa, bến nước là điểm hẹn của các bậc ông bà. Vườn trẻ em với thế giới trò chơi kỳ thú sẽ trở thành thiên đường cho các cư dân nhí khám phá và phát triển toàn diện. Ở đây, cư dân không chỉ "ở" mà còn "thở" cùng thiên nhiên.

Những ốc đảo xanh ngay nội khu Kim Ngân 1 (Ảnh: Sun Property).

Chỉ vài bước chân từ Kim Ngân 1, cư dân có thể đắm mình trong tổ hợp thể thao hiện đại, nơi hội tụ những môn thể thao được yêu thích như sân pickleball sôi động, bóng rổ đầy năng lượng, trượt patin cá tính và thảm cỏ đa năng chuyên nghiệp, tất cả được bố trí tinh tế ngay nội khu.

"1.001 tiện ích" tại Sun Urban City

Cùng với hệ thống tiện ích nội khu, chủ nhân các căn nhà phố, biệt thự tại Kim Ngân 1 cũng được hưởng trọn những giá trị vượt trội mà Sun Group đã dày công kiến tạo cho đại đô thị Sun Urban City. Nổi bật là các đại công viên đa sắc với hàng nghìn tiện ích hiện đại, kết hợp 200ha không gian cảnh quan xanh và mặt nước, mang đến môi trường sống lý tưởng.

Dãy townhouse đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách (Ảnh: Sun Property).

Điểm nhấn của "vũ trụ vui chơi giải trí" tại đây là tổ hợp 5 đại công viên, đáp ứng đa dạng nhu cầu suốt bốn mùa. Cư dân có thể hòa mình vào không gian văn hóa - nghệ thuật tại công viên lễ hội, công viên văn hóa hoặc rèn luyện thể chất tại công viên thể thao rộng đến 22ha, thậm chí vui chơi cả ngày tại công viên nước Sun World hay công viên sinh thái - thiên đường vui chơi của gia đình và trẻ em.

Tại đây, chủ đầu tư tiên phong mang tổ hợp Kid Universal đình đám thế giới về Việt Nam, tạo nên không gian vui chơi, học tập, khám phá cho cư dân nhí. Nhờ vậy, cư dân Kim Ngân 1 dễ dàng tận hưởng phong cách sống năng động, cân bằng giữa giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Sun Group chú trọng phát triển hệ tiện ích cho cư dân nhí (Ảnh: Sun Property).

Không chỉ mang đến "liều vaccine xanh" giúp xua tan căng thẳng, Sun Urban City còn đem lại nguồn cảm hứng tinh thần cho cư dân thông qua các sự kiện sôi động. Trục đại lộ dài 1,5km, rộng 150m thuộc công viên lễ hội kề cận Kim Ngân 1 sẽ trở thành "sân khấu khổng lồ" với những màn trình diễn nhạc nước công nghệ cao kết hợp pháo hoa rực rỡ, đại nhạc hội tưng bừng hay chợ phiên Vui-Fest nhộn nhịp vào mỗi cuối tuần, thắp sáng cả khu đô thị.

Sun Group cũng không quên chăm chút cho các nhu cầu thiết yếu của cư dân với hệ thống tiện ích giáo dục và y tế hiện đại. Trường mầm non ngay nội khu, trường học liên cấp ngay trong đô thị mang đến môi trường giáo dục chất lượng giúp các gia đình trẻ yên tâm gửi gắm con em mà không cần di chuyển xa.

Trung tâm y tế Sun Family Clinic hoạt động 24/7 đảm bảo chăm sóc sức khỏe mọi lúc. Hai bệnh viện lớn - Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 - dự kiến hoạt động cuối 2025, chỉ cách Sun Urban City vài phút di chuyển. Tất cả mang lại sự tiện nghi và an tâm cho cư dân.

Sun Urban City tạo lập không gian sống đầy cảm hứng cho cư dân (Ảnh: Sun Property).

Với vị trí chiến lược trong đại đô thị Sun Urban City, phân khu Kim Ngân còn đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng phía Nam Hà Nội, đồng thời sở hữu tiềm năng thương mại vượt trội. Các chuyên gia nhận định, những dự án đại đô thị "all in one" được đầu tư tại vùng ven Hà Nội sẽ không chỉ giải bài toán nhu cầu về nhà ở mà còn nâng tầm giá trị BĐS khu vực, trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.