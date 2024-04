Kiến trúc đặc biệt mở ra trải nghiệm sống riêng có cho cư dân The Miyabi

Vườn Nhật trước mặt, biển mặn sau nhà

Nhắc đến Kengo Kuma, giới kiến trúc thế giới ấn tượng về một kiến trúc sư đương thời xuất sắc hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc. Ông là người đã tạo nên chuẩn mực mới cho kiến trúc Nhật hiện đại - mềm dẻo nhưng vững chắc, khác biệt nhưng hài hòa, hòa hợp giữa những nét đặc trưng phương Đông với sự hiện đại, đa năng và tối giản của phương Tây.

Là chỉ huy trưởng của phân khu đóng The Miyabi thuộc dự án "Thành phố Đảo Hoàng gia" - Vinhomes Royal Island, ông và các cộng sự tại KKAA đến khảo sát vị trí xây dựng trên đảo Vũ Yên. Tại đây, ông dành nhiều thời gian cảm nhận cũng như nghiên cứu về không gian, địa hình, cảnh quan thiên nhiên nhằm tìm ra ý tưởng thiết kế, kiến trúc và vật liệu phù hợp.

Phân khu The Miyabi được phát triển theo ý tưởng "Vườn Nhật trước mặt, biển mặn sau nhà".

Kuma đã tận dụng vị trí độc tôn, bốn bề là sông nước hài hòa của đảo Vũ Yên để đưa các công trình của mình ẩn náu trong thiên nhiên bản địa. Phân khu The Miyabi được phát triển theo ý tưởng "Vườn Nhật trước mặt, biển mặn sau nhà", vừa tôn lên vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, tối giản trước thiên nhiên. Mục đích cuối cùng là tạo ra một phân khu đóng mà ở đó ngôi nhà là cá thể có hồn, có chiều sâu trong một tổng thể hòa hợp và không có lằn ranh giữa con người và tạo vật.

Không gian The Miyabi được tái hiện bằng vẻ đẹp tinh tế, kết nối chặt chẽ với chuỗi các công viên cây xanh, công viên chủ đề Nhật Bản ngay trước hiên nhà như Zen Park, Ikigai, mở ra thế giới thiên nhiên thuần khiết, an tĩnh mà mỗi gia chủ đều mong muốn kiếm tìm ở một tổ ấm riêng tư. Nhờ vậy, chủ nhân tương lai của The Miyabi sẽ được tận hưởng không gian nghệ thuật đậm màu sắc văn hóa xứ Phù Tang ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Sắc xanh của The Miyabi còn được tô điểm bằng bãi tắm nước biển riêng phía sau mỗi căn biệt thự. Biển xanh thơ mộng, dải cát trắng mịn cùng ánh nắng vàng ươm… đem đến cho chủ nhân những phút giây thư giãn khi hòa mình vào làn nước biển mát lành trong không gian riêng tư, tĩnh tại.

The Miyabi còn được kiến tạo bởi sự kết hợp giữa tinh hoa kiến trúc Nhật Bản cùng vật liệu thuần Việt tuyển chọn kỹ càng để vừa làm bật triết lý sống tối giản vừa toát lên chất sống xa xỉ kín đáo của tầng lớp thượng lưu tại phân khu đóng này. Đây cũng là điểm đặc biệt trong phong cách thiết kế của Kengo Kuma khi tập trung vào ánh sáng tự nhiên và vật liệu địa phương, bởi ông luôn quan niệm đó là những yếu tố mang lại sự thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần của con người.

Thăng hoa cùng chất sống xa xỉ

Các công trình của Kengo Kuma luôn có sự khác biệt và đặc sắc, mở ra trải nghiệm sống không dành cho số đông. Cùng với những tiện ích thượng lưu chỉ có tại The Miyabi và Vinhomes Royal Island, mỗi gia chủ sẽ được thăng hoa chất sống xa xỉ: sang trọng, đẳng cấp mà riêng tư, kín đáo.

Nằm ở tâm điểm "Thành phố Đảo Hoàng gia", The Miyabi tiếp giáp với tuyến đường chính, kề cận phố đi bộ văn hóa mua sắm vui chơi giải trí bờ sông dài nhất Việt Nam, mang đến chất sống trong tĩnh, ngoài động. Dự án còn nằm ngay cạnh Vinpearl Golf Hải Phòng - sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á rộng tới 160ha giúp các gia chủ thỏa mãn đam mê bộ môn thể thao quý tộc 24/7.

Địa thế trung tâm của The Miyabi còn mang đến cho những chủ nhân cuộc sống đẳng cấp, thụ hưởng những đặc quyền từ bộ sưu tập các tiện ích và dịch vụ của Vinhomes Royal Island như: bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; học viện cưỡi ngựa Hoàng gia; công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú mở Safari…

Môi trường sống trong lành hiếm có bao bọc bởi những con sông dành cho cư dân The Miyabi.

Mức độ chăm chút với những đặc quyền chủ đầu tư dành cho cư dân The Miyabi còn thể hiện ở việc mở ra một môi trường sống trong lành hiếm có giữa hòn đảo Vũ Yên biệt lập, bao bọc bởi những con sông uốn lượn. Cùng với đó, chuỗi mảng xanh khổng lồ còn có 31 công viên rộng gần 18ha được phân bổ khắp dự án và 20 bể bơi trong nhà, ngoài trời… mang đến cho cư dân những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên an lành, trong trẻo suốt 4 mùa trong năm.

Tất cả cư dân The Miyabi còn được chăm chút tỉ mỉ về sức khỏe thể chất và tinh thần nhờ hệ sinh thái tất cả trong một với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec, đặc biệt là dịch vụ y tế tận nhà lần đầu tiên được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai; Vincom Mega Mall mô hình Life-Design Mall….

Cùng với đó là hàng trăm hoạt động cộng đồng, sự kiện lễ hội văn hóa - nghệ thuật - thể thao đặc sắc được tổ chức liên tục quanh năm, mở ra không gian sống vừa riêng tư, biệt lập vừa sôi động, tràn đầy sức sống cho cư dân The Miyabi.

Qua bàn tay biến hóa của kiến trúc sư đẳng cấp thế giới, The Miyabi không chỉ là bức tranh đậm chất Phù Tang mà còn là nét chấm phá độc đáo đề cao chất sống riêng tư, kín đáo khác biệt cho các cư dân giữa lòng Vinhomes Royal Island.