Phú Mỹ Hưng đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án Phu My Hung The Horizon, dự án căn hộ thương mại duy nhất nằm trong khu The Crescent kể từ năm 1993 đến nay. Đây là cơ hội duy nhất cho những ai mong muốn sở hữu một bất động sản lâu dài và tận hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp của khu vực mỗi ngày.

Theo tiết lộ của chủ đầu tư, đây là dự án căn hộ đầu tiên, Phú Mỹ Hưng tiến vào phân khúc hạng sang với chỉ 166 căn. Vì vậy, tự bản thân dự án này cũng đã “chọn lọc” khách hàng, là những người thực sự quan tâm và có nhu cầu sở hữu căn hộ Phu My Hung The Horizon.