Khu phức hợp đô thị thương mại Astral City góp phần nâng chuẩn sống tại Thuận An

Thuận An chuyển mình thành trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ

Giới chuyên gia nhận định, Thuận An đang dần chuyển mình từ thành phố công nghiệp sang thành phố dịch vụ, đưa Thuận An trở thành một trong những CBD (central business district - khu vực kinh doanh trung tâm) mới của tỉnh. Đây là xu hướng chung trên thế giới và Thuận An hội tụ các yếu tố tiềm năng để trở thành CBD mới tại Bình Dương, nơi tập trung các trung tâm tài chính, triển khai các ứng dụng của mô hình thành phố thông minh, mang đến những trải nghiệm vượt trội về giao thông, dịch vụ, sức khỏe.

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của UBND tỉnh, Thuận An sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế mới của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương quy hoạch trục Quốc lộ 13 chạy từ trung tâm Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết thành đại lộ kinh tế - tài chính - dịch vụ, được ví như "phố Wall" của Bình Dương.

Thuận An được kỳ vọng trở thành CBD mới của Bình Dương (Ảnh: Báo Bình Dương).

Quanh đại lộ trung tâm sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, phụ trợ cho trục chính. Trong đó, trung tâm 1 tọa lạc tại Lái Thiêu; trung tâm 2 thuộc khu vực ngã tư Quốc lộ 13 và đường An Thạnh - Bình Chuẩn; trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473; trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu - Dĩ An, ngã tư Quốc lộ 13 và trục Bình Hòa - Vĩnh Phú.

Astral City - Khu phức hợp đô thị thương mại tại CBD mới của Bình Dương

Dự án gồm 8 tòa tháp 40 tầng, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường gần 5.000 căn hộ cao cấp. Bao quanh dự án này là chuỗi tiện ích quy mô hàng đầu Bình Dương như Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex… Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trong khoảng 20 phút di chuyển.

Khu phức hợp đô thị thương mại cao cấp Astral City (Ảnh phối cảnh minh họa).

Là một trong những dự án lớn nhất Bình Dương, Astral City được "thổi hồn" bởi kiến trúc sư danh tiếng thế giới Mark Edwards Butler - "cha đẻ" của hàng loạt các công trình nổi tiếng trên thế giới như Water Cube tại Thế Vận Hội Bắc Kinh (2008); các công trình tại Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc), Australia, Mỹ, Anh Quốc…

Ngoài chiều cao đáng chú ý, Astral City còn gây ấn tượng khi sở hữu kiến trúc với hệ thống lam theo phương đứng được ông Mark Edwards Butler lên ý tưởng, kết hợp cùng Central Cons thiết kế và xây dựng "may đo" vừa vặn theo khí hậu Thuận An.

The Virgo - Điểm nhấn của Astral City

Ra mắt thị trường tòa tháp The Virgo, Astral City thu hút nhà đầu tư và khách hàng nhờ thiết kế độc đáo. Tòa tháp sở hữu thiết kế full kính theo tiêu chuẩn quốc tế. Lối thiết kế này không chỉ giúp tòa tháp mềm mại hơn, mà còn giúp khách hàng tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên.

Từ khung cửa nhà mình, gia chủ có thể ngắm không gian bên ngoài với view rộng thoáng, mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, lối thiết kế full kính giúp giảm tối đa tiếng ồn từ bên ngoài, giúp gia chủ dù sống ở mặt tiền nhưng vẫn có được không gian yên tĩnh cho gia đình.

"Resort trên không" tại tòa tháp The Virgo (Ảnh phối cảnh minh họa).

Bên cạnh đó, cư dân của The Virgo còn có cơ hội sử dụng chuỗi hơn 30 tiện ích cao cấp. Khu "resort trên không" tại tầng 20 mang đến cư dân những trải nghiệm đắt giá. Sau ngày làm việc mệt mỏi, ngâm mình trong làn nước mát của hồ bơi chân mây ngắm ánh hoàng hôn và thành phố lung linh ánh đèn, tận hưởng bữa tiệc BBQ cùng gia đình trong không gian lộng gió sẽ là những trải nghiệm đắt giá tại The Virgo. Ngoài ra, view toàn cảnh thành phố tại tầng 40 cũng là "món quà tinh thần" mãn nhãn và thư thái cho cư dân.

Với định vị là tòa tháp biểu tượng của Astral City, Tập đoàn Danh Khôi đã "bắt tay" với hàng loạt đơn vị danh tiếng để phát triển dự án: Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Danh Khôi Miền Nam, Central - tổng thầu thiết kế và thi công dự án, Artelia - tư vấn giám sát xây dựng, AKA - đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, Rita Võ - đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam.

Không gian sống thực tế với nội thất cao cấp, thiết kế tiện nghi sẽ được chủ đầu tư tái hiện tại khu nhà mẫu The Virgo. Khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không gian sống tại The Virgo ngay khi nhà mẫu mở cửa phục vụ thời gian tới.