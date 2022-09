Khu Đông "thắp sáng" kinh tế đêm của Thủ đô

"Thành phố lễ hội" Vinhomes thắp sáng khu Đông

Kinh tế đêm - một khái niệm để chỉ các dịch vụ hoạt động từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau - đã trở thành đòn bẩy cho sự phát triển bứt phá của nhiều quốc gia trên thế giới. Như ở Trung Quốc, các khu phố đón khách sau khi mặt trời lặn đạt doanh thu lên tới 2.400 tỷ USD, tính đến cuối năm 2020. Con số này của London (Anh) ước đạt 30 tỷ bảng/năm vào năm 2030, tăng 15% so với hiện nay.

Tại Việt Nam, đã có một đề án quốc gia về kinh tế đêm được triển khai tại các thành phố lớn. Với Hà Nội, bản đồ kinh tế đêm đang có thêm những tọa độ mới khi các "đại đô thị biển" của Vinhomes dần hoàn thiện tại khu vực phía Đông.

Mới chỉ ra mắt khoảng 4 năm, Vinhomes Ocean Park - tọa lạc tại trung tâm mới phía Đông - đã trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân toàn khu vực, nhờ các lễ hội thường xuyên suốt 4 mùa trong năm, như tại thời điểm này là Summer Dream. Khai màn từ ngày 1/8 và sẽ còn kéo dài tới hết ngày 30/9, sự kiện bao gồm hàng loạt hoạt động hấp dẫn, thu hút hàng vạn cư dân và khách mời tham dự mỗi tuần. Trong đó, tấp nập hơn cả là không gian Làng Việt ven hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha.

"Thành phố không ngủ" của Vinhomes rực rỡ sắc màu trong chuỗi lễ hội Summer Dream (Ảnh: Vinhomes).

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc truyền thống, Làng Việt giống như một miền quê Bắc Bộ thu nhỏ, với những cảnh quan đặc trưng như cây đa, sân đình hay các họa tiết vân mây. Các sạp hàng cũng được dựng lên bằng các vật liệu quen thuộc, thân thiện môi trường như tre nứa và rơm cói. Tại không gian làng quê cổ kính giữa lòng "phố biển", khách tham quan như được sống lại tuổi thơ khi bắt gặp nhiều sản vật gần gũi, như bánh rán mật, kẹo lạc, nước dừa; các đồ trang trí handmade như mặt nạ, tranh Đông Hồ, tò he…

"Đây thực sự là hành trình tìm lại các giá trị văn hóa cội nguồn, điều mà nhiều người đi lên từ các làng quê như tôi luôn trân trọng", chị Quỳnh Châu - một cư dân - chia sẻ.

Nhịp sống sôi động về đêm mang tới những món ăn tinh thần bổ ích cho cư dân (Ảnh: Vinhomes).

Không gian lễ hội của Summer Dream cũng được mở rộng sang Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Tại đây, tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park đang mở cửa miễn phí đón cư dân tương lai và khách mời vào tắm biển, tham gia nhiều bộ môn thể thao cường độ vận động cao. Cư dân còn được tận hưởng các suất BBQ miễn phí tại nhà hàng sinh thái có view "triệu đô" giữa không gian âm nhạc kéo dài cả ngày.

Trước Sumer Dream, nhiều lễ hội cũng đã được tổ chức, gần nhất là Hello Summer, Festive Ocean Lagoon tại Vinhomes Ocean Park hay Summer Wave Park, Hello Summer Ocean Park tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Mỗi sự kiện đều thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham dự biến 2 "đại đô thị biển" của Vinhomes thành những "thành phố không ngủ".

Tọa độ giao thương sầm uất, tấp nập đêm ngày

"Dệt" nên tấm bản đồ kinh tế đêm của phía Đông Hà Nội rực rỡ ánh sáng không chỉ có lễ hội mà còn là mảnh ghép các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực đẳng cấp. Đáp ứng cho nhu cầu này, Vinhomes Ocean Park được quy hoạch với hàng nghìn căn shop dịch vụ mà phần lớn đều đã khai trương. Còn ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, 84% số căn được thiết kế là loại hình shophouse, nhà liền kề; chưa kể các shop khối đế.

Tọa độ giao thương trong lòng "đại đô thị biển" sẽ luôn duy trì được nhịp sôi động nhờ thị trường tiêu thụ rộng lớn ngay tại chỗ. Đó là hơn 45.000 người đã chuyển tới sinh sống tại Vinhomes Ocean Park. Còn tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, với tiến độ bàn giao hơn 9.000 căn vào cuối năm nay, chủ đầu tư Vinhomes dự kiến, một cộng đồng dân cư có quy mô tương tự cũng sẽ sớm hình thành. Đây sẽ là tập khách hàng tiềm năng cho các nhà hàng, quán cà phê, shop dịch vụ tại đây.

Nhịp sống sôi động của các đại đô thị biển ở phía Đông Hà Nội (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sau khi tích hợp với giai đoạn 1 sẽ tạo nên một hệ sinh thái các dịch vụ mang "họ Vin" quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút khách hàng từ khắp nơi tìm về để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao. Đơn cử như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall có tổng diện tích 56.000 m2, quy tụ hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trung tâm này đã trở thành nơi mua sắm, giải trí sầm uất hàng đầu khu vực. Các "tín đồ" hàng hiệu sẽ có thêm lựa chọn khi Vincom Mega Mall 75.000 m2 sàn dự kiến khai trương vào tháng 12/2023 tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Thời điểm này, các công trình nghìn tỷ đồng hiện hữu đã rút ngắn thời gian di chuyển vào nội đô chỉ còn khoảng 20 phút; đi thành phố Hải Phòng khoảng một giờ và 90 phút là tới Hạ Long. Khoảng cách này sẽ tiếp tục được rút ngắn khi các tuyến Vành đai 3,5; Vành đai 4 hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia.