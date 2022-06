Không khí sôi động tại lễ ra mắt Khu dân cư Cát Tường Park House

Sức nóng của lễ kick off dự án Cát Tường Park House

Ngày 11/6/2022, dự án Cát Tường Park House đã có màn "chào sân" ấn tượng thông qua sự kiện Lễ ra quân Khu dân cư chuẩn Nhật hàng đầu Đông Nam Bộ. Tại sự kiện, chủ đầu tư Cát Tường Group tiến hành các nghi thức ký kết hợp tác phân phối, qua đó, Kim Tinh Group trở thành Tổng đại lý phân phối chính thức của dự án Cát Tường Park House.

Buổi ra quân với chủ đề " Nhịp sống thập kỷ vàng" là mốc son ý nghĩa đánh dấu cho hành trình mới của Tập đoàn Cát Tường Group sau 10 năm với sứ mệnh kiến tạo bất động sản nhân văn - bền vững. Cát Tường Park House là dự án đầu tiên trên hành trình mới của Cát Tường Group thu hút hơn 1.000 chuyên viên tư vấn xuất sắc thuộc các đại lý phân phối chính thức tham dự.

Lễ ra mắt Khu dân cư Cát Tường Park House thu hút hàng nghìn chuyên viên tư vấn từ các đơn vị phân phối.

Nhằm giúp đội ngũ chuyên viên tư vấn có thêm động lực và tâm thế hào hứng trong hành trình mới, Cát Tường Group mang đến chương trình những khoảnh khắc bùng nổ với các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, mini game vui nhộn cùng các nghi thức trang trọng truyền lửa nhiệt huyết cho các chiến binh.

Không chỉ được tiếp lửa, bộ phận bán hàng còn được chia sẻ các thông tin quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản, đặc biệt là khu vực Chơn Thành, Bình Phước; từ đó thấy được giá trị tiềm năng cũng như những tiện ích mở ra một không gian sống mới của Cát Tường Park House. Song song đó, đại diện chủ đầu tư cũng có phần chia sẻ mới nhất về chính sách ưu đãi và chương trình chăm sóc kinh doanh dành riêng cho khách hàng, đại lý phân phối và chuyên viên tư vấn dự án.

Sức nóng của sự kiện càng gia tăng bởi những giải thưởng giá trị từ đơn vị phát triển dành cho các "Best Seller", đây là sự cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho các chiến binh hăng say và nhanh chóng về đích trong chặng đua bất động sản năm 2022.

Ông Nguyễn Quốc Thảo - Thành viên HĐQT Cát Tường Group - CEO Kim Tinh Group phát biểu: "Dự án Cát Tường Park House là sản phẩm đầu tiên trong hành trình kiến tạo bất động sản nhân văn - bền vững của Cát Tường Group trong thập kỷ mới. Cát Tường Park House được kỳ vọng là khu dân cư chuẩn Nhật hàng đầu Đông Nam Bộ nhờ hội tụ nhiều ưu điểm và bảo chứng bởi sự đồng hành của các đối tác lớn uy tín. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn truyền tải những thông tin giá trị của dự án đến với các chiến binh, từ đó mang đến sản phẩm an cư, đầu tư lý tưởng đến với khách hàng, nhà đầu tư".

Chủ đầu tư trao chứng nhận đại lý cho các đơn vị.

Cát Tường Park House - Tâm điểm mới của Chơn Thành

Dự án tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh - trung tâm Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nơi tiếp giáp với nhiều Khu công nghiệp lớn phía Đông TPHCM - được giới chuyên gia đánh giá là thị trường bất động sản tiềm năng trong tương lai.

Với quy mô 8,3 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 22 triệu USD, Cát Tường Park House là dự án Khu dân cư theo chuẩn Nhật Bản tại Đông Nam Bộ sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, phù hợp để an cư trong khu vực.

Dự án đáp ứng tiêu chí "cận thị" và "cận lộ" cùng liên kết vùng, cách Trung tâm Hành Chính huyện Chơn Thành 10 phút di chuyển; cách cụm các khu công nghiệp (KCN) Minh Hưng, KCN Chơn Thành, KCN Becamex vài phút di chuyển, cùng với hệ thống tiện ích xung quanh như: Trạm y tế xã Minh Hưng, chợ Minh Hưng, trường THPT Chơn Thành, UBND Chơn Thành, bưu điện, ngân hàng,...

Lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời của xứ sở mặt trời mọc, Cát Tường Park House là khu dân cư mang phong cách Nhật Bản, chú trọng vào yếu tố không gian xanh và vận hành theo triết lý Omotenashi. Thừa hưởng hệ thống tiện ích nội khu phong phú gồm: 6 công viên chủ đề, 4 công viên nội khu, clubhouse tích hợp, trường học, Cát Tường Park House mang đến cho cư dân cuộc sống giàu trải nghiệm, chuẩn sống xanh cân bằng, tích cực cùng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết văn hóa địa phương với tiêu chuẩn quốc tế.

Cát Tường Park House có thiết kế cảnh quan theo chuẩn Nhật Bản.

Tập đoàn Cát Tường Group và Cát Tường Park House đặt mục tiêu nối dài sứ mệnh kiến tạo bất động sản nhân văn - bền vững, mang đến sức sống mới, an lành và thịnh vượng cho cư dân và các nhà đầu tư trong tương lai.

Đại diện Tập đoàn Cát Tường cho biết, với chính sách thanh toán linh hoạt, khách hàng dự kiến sẽ có thể sở hữu sản phẩm đất nền tại Cát Tường Park House. Theo đó, khách hàng sẽ thanh toán giá trị sản phẩm 900 triệu đồng để sở hữu. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi, chiết khấu tốt nhất cũng sẽ được tung ra trong lễ mở bán dự án Cát Tường Park House trong thời gian sắp tới.