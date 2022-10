Không khí chào đón Halloween tại Anlac Green Symphony

Halloween là lễ hội theo truyền thống của người phương Tây. Lễ hội này đã du nhập vào Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây và trở thành hoạt động văn hóa thường niên thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, du khách.

Tiếp nối hành trình âm nhạc đa sắc màu trong chuỗi sự kiện Bản giao hưởng các mùa (Symphony of Seasons) được tổ chức bởi Tập đoàn An Lạc, sự kiện "Halloween Pool Party" sẽ diễn ra vào tối ngày 29/10 tại bể bơi ngoài trời thuộc clubhouse - công viên Center Musical Park từ 16h đến 20h. Tham gia sự kiện, cư dân có thể trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị.

Bể bơi thuộc clubhouse khu đô thị Anlac Green Symphony, nơi dự kiến sẽ diễn ra sự kiện (Ảnh: Tập đoàn An Lạc).

Sự kiện còn mang đến cho cư dân một bữa tiệc âm nhạc điện tử sôi động cùng Drone Light Show - màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đa sắc màu trên không bằng thiết bị bay không người lái. Đây là một trong những công nghệ trình chiếu nổi trội nhất trong lĩnh vực nghệ thuật - giải trí của thế kỷ 21 và hiện "làm mưa làm gió" trên toàn thế giới. Sự kết hợp của hiệu ứng sáng ấn tượng và hệ thống âm thanh sống động hứa hẹn sẽ đưa đến những trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn, độc đáo và mới lạ.

Drone Light Show - Công nghệ trình chiếu ánh sáng đang "làm mưa làm gió" trên toàn thế giới sẽ xuất hiện tại Anlac Green Symphony (Ảnh minh họa: hidrone.com.vn).

Chủ đầu tư An Lạc cho biết, "Halloween Pool Party" tại Anlac Green Symphony được đầu tư kỹ lưỡng với sắc màu ma mị đúng chất của lễ hội hóa trang. Khách tham dự sẽ ngỡ ngàng như lạc vào "thế giới ma thuật" ngay khi bước chân vào không gian huyền bí của sự kiện, nơi được trang trí sáng tạo bằng những hình ảnh quái dị như bí ngô, phù thủy, bóng ma… cùng hiệu ứng ánh sáng ảo diệu.

Ngoài ra, khách tham dự còn được check in tại khu vực photobooth để lưu giữ lại khoảnh khắc "cool ngầu" cùng bạn bè, người thân hay tham gia vẽ mặt hóa trang mùa Halloween đặc sắc. Khách mời sẽ được thưởng thức tiệc BBQ và bia tươi Hà Nội (HABECO) miễn phí xuyên suốt sự kiện. "Tất cả sẽ mang đến cho các khách mời trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Anlac Green Symphony mùa lễ hội Halloween năm nay", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

"Halloween Pool Party" là một trong những chương trình thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc Symphony of Seasons được chủ đầu tư An Lạc tổ chức đều đặn hàng tháng tại khu đô thị Anlac Green Symphony. Thông qua những hoạt động của chuỗi sự kiện âm nhạc Symphony of Seasons, Tập đoàn An Lạc mong muốn sẽ đem lại nhiều hơn các sân chơi lành mạnh, các chương trình giao lưu hấp dẫn kết nối giữa chủ đầu tư với những cư dân tại khu đô thị. Đơn vị hướng tới mục tiêu tạo lập một môi trường sống tốt đẹp, gia tăng những trải nghiệm cảm xúc cư dân để Anlac Green Symphony trở thành một điểm đến đáng sống hạnh phúc tại phía Tây Hà Nội.