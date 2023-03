Không gian sống và mức giá tạo nên sức hút cho dự án The Ori Garden

The Ori Garden đón đầu xu hướng phát triển nhà ở thực

Tại hội nghị "Bắt mạch thị trường bất động sản Việt Nam và dự báo 2023" do Hội Môi giới Bất động sản tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng, dù thị trường bất động sản khó khăn, tuy nhiên các sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực vẫn sẽ được đón nhận tích cực. Hội nghị chỉ ra thực trạng rằng, thị trường đang thiếu vắng các sản phẩm nhà ở phù hợp với "túi tiền" của số đông người dân.

Phát triển dòng sản phẩm nhà ở thực, giá thành phù hợp với người lao động cũng nằm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội được đặc biệt quan tâm. Mục tiêu đến năm 2030, khoảng 1,4 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người lao động được hoàn thành. 2 gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng cũng đang được đề xuất để phát triển dòng sản phẩm nhắm đến nhu cầu ở thực của người dân.

Đón xu hướng phát triển nhà ở thực, dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mở ra cơ hội sở hữu nhà ở với giá thành cạnh tranh cùng chất lượng sống hiện đại cho nhiều người thu nhập thấp tại thành phố Đà Nẵng. Ngay từ khi được giới thiệu ra thị trường, dự án thu hút khách hàng nhờ sở hữu những yếu tố then chốt để đại đa số người dân tại Đà Nẵng có thể sở hữu. Trong đó phải kể đến chất lượng, tiến độ công trình, hệ thống tiện ích và mức giá của dự án.

The Ori Garden nhận được sự quan tâm từ nhiều người dân Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng).

Không gian sống khác biệt cùng mức giá cạnh tranh tại The Ori Garden.

Yếu tố đầu tiên tạo nên sự thu hút của The Ori Garden chính là không gian sống chất lượng, hiện đại với những căn hộ được thiết kế hợp lý cùng với hệ tiện ích và dịch vụ dành cho đa dạng các lứa tuổi. Hướng tới việc phát triển toàn diện cho cả gia đình, The Ori Garden sở hữu chuỗi tiện ích liên hoàn như: hệ thống máy tập thể thao ngoài trời, khu vực đọc sách, bể bơi, khu phố thương mại, nhà trẻ... Trong đó, có những tiện ích nổi bật như 4.300m2 quảng trường, 420m2 cho khu phát triển thể chất trẻ em, 310m2 diện tích bể bơi… Trẻ em, người lớn, người cao tuổi đều có thể tìm thấy những tiện ích phù hợp cho riêng mình.

Bên cạnh đó, cư dân tại The Ori Garden sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chất lượng cao tương tự những chung cư thương mại tại địa bàn. Dự án sở hữu hệ thống dịch vụ và an ninh hoàn chỉnh gồm: lễ tân sảnh, bảo vệ, thang máy an ninh, camera. Hầm đỗ xe thông minh với diện tích hơn 17.200m2 giải quyết vấn đề thiếu chỗ để xe đang xuất hiện tại nhiều chung cư.

The Ori Garden sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng dành cho đa tối tượng (Ảnh phối cảnh dự án).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng giới thiệu ra thị trường những căn hộ The Ori Garden đa dạng diện tích trong một quần thể nhiều tiện ích. Các căn hộ được thiết kế 1-3 phòng ngủ, hướng đến tiêu chí "không diện tích thừa", giúp tối đa hóa công năng sử dụng.

Căn hộ diện tích nhỏ là lựa chọn phù hợp cho nhiều khách hàng, khi chi phí bỏ ra thấp nhưng lại sở hữu một ngôi nhà hiện đại trong một quần thể nhiều tiện ích. 100% phòng ngủ tại căn hộ đều sở hữu cửa sổ cùng khả năng lấy ánh sáng tự nhiên, tạo sự thông thoáng.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại The Ori Garden (Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng).

Sở hữu dịch vụ chất lượng hiện đại cùng không gian sống tiện ích, The Ori Garden được đánh giá là dự án nhà ở có mức giá cạnh tranh thời điểm hiện nay tại Đà Nẵng, với hơn 900 triệu đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ dành cho một gia đình nhỏ.

Song hành với mức giá là chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị căn hộ trong vòng 25 năm với mức lãi suất hiện tại 4,8%. Như vậy, với mức chi phí bỏ ra ban đầu khoảng 180 triệu đồng cùng với khoản thanh toán 3,8 triệu đồng/tháng (gồm tiền gốc và lãi), người dân đã có thể sở hữu một căn hộ hiện đại tại The Ori Garden. Đây là chính sách hỗ trợ đắc lực giúp hiện thực hóa khát khao sở hữu căn hộ của nhiều gia đình tại Đà Nẵng.