Không gian sống đầy sắc màu cho trẻ ở Vinhomes Ocean Park

Dân trí Các em nhỏ có nhiều không gian vui chơi an toàn, có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần ngay trong Vinhomes Ocean Park, phía Đông Thủ đô.

Mở rộng không gian trải nghiệm

Sở hữu không gian rộng thoáng với 117 ha cây xanh và mặt nước, biển hồ nước mặn lớn thứ 6 thế giới cùng 60 công viên, sân chơi thể thao…, Vinhomes Ocean Park không chỉ là nơi an cư phù hợp cho gia đình trẻ mà còn là "thiên đường vui chơi" dành cho cư dân nhí.

Anh Nam, cư dân S1.02 cho biết, 2 bé nhà anh thay đổi hoàn toàn từ khi chuyển về căn hộ cho thuê mới tại Vinhomes Ocean Park.

"Tôi tưởng 2 con nghiện game, nhưng từ khi về đây, giai đoạn chưa giãn cách xã hội, gần như chỉ có lúc ăn và ngủ là 2 bạn ở nhà. Cậu lớn mê mệt đá bóng và chơi cầu lông với bạn ở sân chơi thể thao, em gái út thì chơi cả ngày không chán ở công viên dưới nhà, nào là sân phun nước, cầu trượt xoắn ốc, vách leo núi…", anh Nam cho hay.

Không gian vui chơi cho trẻ nhỏ cùng mảng xanh dày đặc ở Vinhomes Ocean Park.

Chị Thu Hương - cư dân S2.08 cho biết, từ khi thuê căn hộ tại đây, chị cảm thấy yên tâm khi đưa con ra ngoài chơi bởi an ninh trật tự tốt và không gian thoáng đãng, sạch sẽ, cộng đồng văn minh. Điều này khác với chỗ ở cũ khi chị luôn giữ con cái ở trong nhà hoặc chỉ cho chơi loanh quanh trong căn ngõ đông đúc.

Anh Nam và chị Hương đều đồng tình rằng, cuộc sống mới tại Vinhomes Ocean Park mang đến thay đổi tích cực cho những đứa trẻ. "Không có máy tính, điện thoại nào thay thế được những niềm vui thế này của con trẻ", anh Nam khẳng định.

Cuộc sống sang trang nhờ "Tổ ấm an vui"

Chị Hương cho biết, mặc dù rất thích không gian sống ở Vinhomes Ocean Park, nhưng trước đó, chị chưa có ý định thuê căn hộ tại đây vì lo ngại vấn đề tài chính. Tuy nhiên, khi biết đến chương trình "Tổ ấm an vui" của Vinhomes cùng những chính sách ưu đãi hấp dẫn, 2 vợ chồng quyết định "đầu tư" không gian sống mới để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con trẻ.

Thông qua chương trình này, các gia đình được kết nối với chủ sở hữu căn hộ và nhận mức giá ưu đãi so với giá gốc của chủ căn hộ đưa ra, khoản chênh lệch sẽ do chính chủ đầu tư hỗ trợ.

Trong thời gian 2 năm tham gia chương trình "Tổ ấm an vui", khách thuê được hỗ trợ miễn phí 1 - 3 tháng tiền thuê nhà, tùy thuộc vào các loại căn hộ thuộc dòng The Sapphire hoặc The Zenpark. Nhờ đó, nhiều gia đình có thể hiện thực hóa giấc mơ an cư tại một trong những đô thị đa tiện ích, hiện đại, có lợi cho sự phát triển của con nhỏ.

Nhờ được ưu đãi tối đa chi phí thuê nhà từ chủ đầu tư nên sau khi ổn định cuộc sống mới, anh Nam đã đăng ký cho con theo học nhiều lớp đàn, tiếng Anh ngay trong nội khu sau mỗi giờ lên lớp. Nhờ vậy, các con có thêm nhiều người bạn, trở nên hoạt bát, thân thiện.

"Con rất háo hức tại môi trường sống nhiều trải nghiệm, các hoạt động ngoại khóa, bạn bè thân thiện. Thấy con chững chạc, khôn lớn, vợ chồng tôi rất mừng", anh Nam bộc bạch. Anh cho biết, sau 2 năm tham gia thuê nhà theo chương trình "Tổ ấm an vui" và được trải nghiệm cuộc sống thực tế tại đây, gia đình anh đang phấn đấu tích lũy để sở hữu cho riêng mình một căn hộ.

Sau khi triển khai giai đoạn 2 của chương trình không lâu, ngày 6/9, Vinhomes ra mắt dịch vụ đăng tin cho thuê bất động sản thuộc các dự án mang thương hiệu Vinhomes dành riêng cho chủ sở hữu trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử về cho thuê bất động sản tại địa chỉ https://stay.vinhomes.vn. Tính năng này giúp khách thuê có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm căn hộ phù hợp trong thời gian ngắn nhất.

Trường Thịnh