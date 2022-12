Không gian nghỉ dưỡng cho giới siêu giàu trong đại "công viên xanh" gần 200ha tại TP Vinh

Những căn biệt thự nép mình giữa thiên nhiên

The Plaza chính là phân khu tiên phong theo mô hình "resort giữa lòng phố" của "đại công viên xanh" Eco Central Park gần 200ha tại Nghệ An. Đây cũng là một trong những dự án tâm huyết nhất của nhà sáng lập Ecopark, chi trăm tỷ để phát triển không gian trải nghiệm sống, kỳ vọng trở thành nơi xứng đáng để trở về của người dân xứ Nghệ.

Dự án ôm trọn bờ sông Lam - biểu tượng của người dân xứ Nghệ (Ảnh phối cảnh dự án).

Điểm đắt giá đầu tiên của The Plaza là một không gian sống xanh mướt khi ôm trọn bờ sông Lam hiền hòa, yên ả, kết hợp hệ thống cây xanh, mặt nước khổng lồ như: công viên Hồ Thiên Nga lên đến 10ha, công viên mùa xuân, công viên mùa hạ… Hệ thống cây xanh mặt nước này vừa góp phần làm đẹp không gian khu đô thị, vừa điều hòa nhiệt độ, cân bằng cái nóng rát của Nghệ An, giúp không khí mát mẻ, dễ chịu hơn.

Biệt thự kính tràn, 3-4 mặt thoáng như resort (Ảnh phối cảnh dự án).

Tại The Plaza, mỗi căn biệt thự được thổi hồn bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới. Theo đó, 100% thiết kế biệt thự Plaza đảm bảo 3-4 mặt thoáng kết hợp phủ kính tràn toàn bộ như những resort sang trọng trên thế giới. Với thiết kế này, tất cả phòng chức năng của căn biệt thự đều sở hữu view đắt giá về phía công viên và cây xanh.

Tiệc BBQ với người thân, bạn bè ngay trong ban công nhà mình (Ảnh phối cảnh dự án).

Thêm một điểm cộng là tất cả biệt thự The Plaza đều sở hữu sân vườn và ban công rộng. Các kiến trúc sư dự án cho rằng, chủ nhân biệt thự có thể thiết kế thành không gian tụ họp đầy sáng tạo dành cho cả gia đình. Chỉ cần đặt vào một bộ bàn trà, một chiếc ghế treo hay một bếp nướng BBQ… để hòa mình vào bình minh rực rỡ hay hoàng hôn ấm áp.

Không chỉ con người mà tài sản cũng được thiên nhiên yêu thương, che chở (Ảnh phối cảnh dự án).

The Plaza cũng là phân khu hiếm hoi tại Nghệ An dự kiến sở hữu vỉa hè đậu ô tô lớn, không chỉ đảm bảo chỗ giữ xe rộng rãi dành cho cư dân, mà còn đảm bảo ô tô luôn được che chắn bởi những hàng cây xanh mát. Thống kê mới đây của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, Nghệ An là một trong 4 tỉnh đứng thứ 4 cả nước về số lượng ô tô dưới 10 chỗ đăng ký mới. Do đó, vấn đề sở hữu nhà kèm chỗ giữ xe định danh cũng là điều mà giới nhà giàu tỉnh này quan tâm.

Hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn resort

Với quan niệm, nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi để sống và trải nghiệm, nhà sáng lập Ecopark ngoài việc chi trăm tỷ phát triển không gian sống đáng giá, còn xây dựng hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn resort, kết hợp phúc lợi cộng đồng và dịch vụ quản lý theo chuẩn quốc tế dành cho cư dân nơi đây.

Bể bơi riêng trong mỗi căn biệt thự (Ảnh phối cảnh dự án).

Đứng đầu danh sách tiện ích được các khách hàng giàu có đánh giá cao là bể bơi riêng. Cụ thể, 100% biệt thự song lập và đơn lập có không gian dành cho bể bơi, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, vừa đảm bảo quyền riêng tư của chủ nhân.

"Còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc căng thẳng, trở về nhà, ngâm mình trong bể bơi, nhâm nhi ly cocktail, phóng tầm mắt về thiên nhiên xanh mát? Cảm giác này chỉ dành cho những chủ nhân của The Plaza", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Chủ nhân thư giãn ngay trong nhà mình mà không phải đi đâu xa (Ảnh phối cảnh dự án).

100% căn biệt thự đơn lập được thiết kế có bồn sục jacuzzi trên tầng cao và view quảng trường đắt giá. Bồn sục jacuzzi với hệ thống vòi phun nước nóng tự động trong bồn sẽ tạo thành phương pháp thủy trị liệu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Clubhouse resort theo tiêu chuẩn 6 sao dành cho chủ nhân (Ảnh phối cảnh dự án).

Theo chủ đầu tư, The Plaza là phân khu duy nhất tại Nghệ An sở hữu trung tâm clubhouse resort theo tiêu chuẩn 6 sao dành riêng cho gia chủ với các tiện ích thượng lưu bể bơi vô cực ngoài trời 4 mùa, phòng gym, spa, sauna hiện đại; đến phòng thử rượu hay lounge bar thượng hạng…

Phố đi bộ, mua sắm, giải trí trong phân khu The Plaza (Ảnh phối cảnh dự án).

Đây cũng là phân khu hứa hẹn sở hữu thiên đường mua sắm - giải trí hoạt động sầm uất suốt 24/7 với hàng trăm thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, phố đi bộ hơn 2km, quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô hơn 100.000m2… nhằm mang đến những trải nghiệm đắt giá nhất cho từng cá nhân.

An ninh tuần tra 24/7 để đảm bảo an toàn cho cư dân (Ảnh phối cảnh cho dự án).

Toàn bộ vòng ngoài của phân khu sẽ được cài đặt hàng rào an ninh ảo, sử dụng hệ thống camera cảm nhiệt tự động 24/24. Hệ thống này có khả năng phát hiện và bám bắt hình ảnh xâm nhập trái phép; đồng thời báo động về phòng an ninh kèm các thông tin về đối tượng và vị trí xâm nhập, đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân.

Tiện ích chăm sóc sức khỏe cho cư dân được chủ đầu tư chăm chút, đầu tư (Ảnh phối cảnh dự án).

Bên cạnh những tiện tích thượng lưu riêng biệt, chủ nhân The Plaza còn thừa hưởng loạt tiện ích cao cấp của đại đô thị Eco Central Park như: Hệ thống chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại Eco Clinic với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp từ các bệnh viện quốc tế hàng đầu, thực hiện thăm khám và chữa bệnh 24/7, đảm bảo sức khỏe cư dân; hệ thống trường quốc tế từ mẫu giáo đến phổ thông với môi trường giáo dục hiện đại.

"Theo các chuyên gia, nếu trước đây sự xa xỉ được định giá bằng tiền, thì giờ đây sự xa xỉ bắt đầu được định giá bằng cảm xúc. Đối với bất động sản, trải nghiệm càng độc, càng đem lại cảm xúc mới lạ thì mới chính là tài sản xa xỉ mà giới siêu giàu đang tìm kiếm. Với cuộc sống đã quá đủ đầy cùng sự am hiểu về thế giới xung quanh, những người giàu có luôn sẵn sàng chi mạnh để sở hữu không gian sống đúng nghĩa, xứng tầm với vị thế cá nhân", đại diện chủ đầu tư đánh giá.