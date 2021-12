Không gian nghỉ dưỡng bên trong căn hộ Lam Ngọc bên vịnh kỳ quan

Dân trí Sở hữu tầm nhìn ra vịnh kỳ quan và bến du thuyền, những căn hộ Lam Ngọc mang thương hiệu quốc tế tiêu chuẩn 5 sao Best Western Premier mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Những giá trị cao cấp của căn hộ Lam Ngọc

Cách Hà Nội hơn 2 tiếng di chuyển, những căn hộ Lam Ngọc thuộc dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long tọa lại tại vị trí trung tâm của thủ phủ du lịch Hạ Long - nơi đón dòng du khách trong và ngoài nước. Từ dự án, cư dân chỉ mất 10-20 phút di chuyển tới các điểm vui chơi, giải trí của thành phố du lịch trứ danh.

Bên cạnh lợi thế vị trí, những căn hộ Lam Ngọc còn sở hữu tầm nhìn trực diện ra vịnh kỳ quan và bến du thuyền. Trên thế giới, những căn hộ ven biển luôn có mặt bằng giá cao và biên độ tăng giá tốt, vì sự khan hiếm.

Phối cảnh tầm nhìn rộng mở bên trong căn hộ Lam Ngọc.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng "Thanh âm của đại dương" (The sound of the ocean), căn hộ Lam Ngọc mô phỏng hình ảnh một viên sapphire lấp lánh trong bộ sưu tập tài sản xứng tầm, khẳng định vị thế của chủ nhân sở hữu. Với thiết kế hệ cửa kính thông minh, từ căn hộ Lam Ngọc, gia chủ có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn trên vịnh di sản. Chỉ cách vịnh biển vài bước chân, không gian nghỉ dưỡng trong từng căn hộ Lam Ngọc đón trọn hương vị của biển, trong lành và thoáng đãng.

Chủ nhân căn hộ Lam Ngọc còn được hưởng chuỗi 50 tiện ích, đáp ứng cho nhu cầu của mọi lứa tuổi như bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, sân chơi trẻ em, nhà hàng, lounge bar… Tất cả hứa hẹn mang tới một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng và trọn vẹn cho những gia chủ tương lai.

Căn hộ Lam Ngọc sở hữu chuỗi 50 tiện ích cao cấp (Ảnh minh họa).

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng

Kết thúc một tuần làm việc bận rộn, rời xa ồn ào, bụi bặm của thành thị, căn hộ Lam Ngọc ven bờ biển là ngôi nhà thứ 2 lý tưởng để gia chủ trở về, thả mình vào chiếc giường êm ái. Khi màn đêm xuống, các chủ nhân tương lai có thể tĩnh lặng nghe tiếng sóng biển rì rầm, xa xa là màn đêm của biển cả thăm thẳm với ánh đèn le lói của những chiếc thuyền lênh đênh, hít thở không khí mát lạnh, tận hưởng từng giây phút mệt mỏi căng thẳng tan biến.

Một ngày mới trong chuỗi nghỉ dưỡng tại căn hộ Lam Ngọc có thể bắt đầu bằng những bước chân khoan thai, khám phá từng tiện ích trong tòa tháp cao cấp giữa thành phố Hạ Long. Khi chiều tới, những chủ nhân tương lai có thể bước chân ra bờ vịnh để "gần hơn với biển", chạm tay vào nước, ngắm tảng đá xù xì xa xa hoặc thong thả dạo bộ trên một trong những cung đường bao biển đẹp nhất Việt Nam.

"Từng khoảnh khắc và trải nghiệm đều được ghi dấu lại trong căn hộ Lam Ngọc. Nơi ấy chính là khoảng không gian riêng tư tuyệt vời mà người trẻ có thể tự thưởng riêng cho bản thân. Nơi ấy còn là khoảnh khắc mỗi gia đình được sum họp, quây quần bên nhau, cùng trải nghiệm giây phút hạnh phúc, mà đã lâu vô tình bỏ quên bởi áp lực công việc", đại diện chủ đầu tư DOJI LAND chia sẻ.

Nhà hàng sang trọng là một trong những tiện ích nổi bật bên trong dự án (Ảnh minh họa).

Khi sở hữu căn hộ Lam Ngọc, chủ nhân được quyền sử dụng 50 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm để trải nghiệm những kỳ nghỉ trong căn nhà thứ 2 cao cấp. Khách hàng còn có thể hưởng mức lợi nhuận lên tới 90% từ chính sách chia sẻ lợi nhuận của chủ đầu tư.

DOJI LAND cho biết, dự án sẽ được áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt. Khách hàng chỉ cần trả trước 500 triệu đồng và được vay ưu đãi lên tới 80% giá trị căn hộ, với lãi suất 0% trong 33 tháng.

"Trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo bên bờ vịnh Hạ Long không còn là giấc mơ xa vời khi căn hộ Lam Ngọc đã hiện hữu. Cơ hội để sở hữu bất động sản ven biển, một căn nhà thứ 2 đã xuất hiện nhưng với số lượng giới hạn chỉ dành cho người trẻ nhạy bén", đại diện DOJI LAND nhấn mạnh.

Hotline: 1800 6918

Website: www.bestwesternpremiersapphirehalong.vn

Địa chỉ dự án: Số 1, đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS WeLand

Đại lý phân phối chính thức: T-Land, Vhomes, QNG Land, Trust Real, Fourhome, Mai Việt Land.

Trường Thịnh