Khởi động Marina Móng Cái - sản phẩm bất động sản mang tầm nhìn quốc tế

Ngày 29/11, sự kiện khởi động (kick-off) dự án Marina Móng Cái đã diễn ra với chủ đề "Hành trình độc bản: Thị trường đa quốc gia - tầm nhìn quốc tế". Chương trình mang đến tinh thần hứng khởi cho hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối bất động sản.

Tinh thần nhiệt huyết được các "chiến binh kinh doanh" thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động của sự kiện. Gần 200 chuyên viên kinh doanh đã được cập nhật những thông tin quan trọng về tiềm năng của thị trường Móng Cái cùng những ưu điểm toàn diện của dự án Marina Móng Cái và chính sách bán hàng hấp dẫn, mang tới động lực lớn cho các chuyên viên kinh doanh.

Chia sẻ về dự án, ông Trần Đức Hiền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản An Bình (An Bình Invest) - đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án cho biết, Marina Móng Cái là dự án mang theo tâm huyết của chủ đầu tư SGO Group và An Bình Invest. Đây là khu đô thị hiện đại nằm trải dài hơn 2km mặt sông Ka Long theo đường biên giới quốc gia với Trung Quốc, ngay sát cụm cảng cạn quốc tế, nhà kho Thành Đạt và tuyến cầu phao biên giới nối liền Việt - Trung.

"Với vị trí là điểm nút thông thương lớn của 2 quốc gia, tâm điểm của các hoạt động kinh doanh và thương mại sầm uất, chúng tôi tự tin Marina Móng Cái sẽ là sản phẩm độc đáo hàng đầu thị trường bất động sản cửa khẩu những tháng cuối năm", ông Hiền đánh giá.

SGO Group và An Bình Invest tin tưởng lựa chọn 5 đơn vị bất động sản uy tín trở thành đối tác phân phối chính thức của dự án Marina Móng Cái.

Cũng theo ông Trần Đức Hiền, sự tham gia phân phối của các đơn vị bất động sản uy tín cho thấy sức hút đặc biệt của dự án Marina Móng Cái đối với thị trường, đặc biệt khi bất động sản cửa khẩu tại đây đang có nhiều dấu hiệu tích cực, tạo bước đà đón sóng đầu tư vào năm 2024.

Trước đó, các chuyên viên kinh doanh đã tham dự chương trình trải nghiệm dự án, nhằm tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng kết nối thịnh vượng của thành phố Móng Cái, khám phá những nét độc đáo của thành phố biên mậu sầm uất bậc nhất cả nước và tìm hiểu triển vọng giao thương vươn tầm quốc tế của Marina Móng Cái hướng sang đất nước tỷ dân.

Marina Móng Cái - tinh hoa đầu tư khu cửa khẩu

Móng Cái là mũi nhọn kinh tế không chỉ của Quảng Ninh mà còn đóng vai trò cửa ngõ quan trọng kết nối với Trung Quốc. Với hệ thống kết nối giao thông toàn diện, đến nay Móng Cái đang "thay da đổi thịt" ngoạn mục mỗi ngày.

Song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Móng Cái là những tín hiệu đầu tư đến từ thị trường bất động sản, trong đó dự án Marina Móng Cái tiên phong mang đến những ưu điểm toàn diện đến từ vị trí, pháp lý đến tiềm năng đầu tư.

Marina Móng Cái có tính khan hiếm bởi là dự án cuối cùng nằm bên sông Ka Long.

Marina Móng Cái có vị trí lý tưởng tại trung tâm mới của thành phố Móng Cái, nằm cận biên, kề giữa 2 cửa khẩu (cửa khẩu Cảng Cạn quốc tế và cửa khẩu quốc tế Móng Cái), bên sông Ka Long. Nhờ vậy, dự án hưởng trọn vẹn cảnh quan tươi đẹp của khu vực với không khí trong lành và tầm nhìn "triệu đô" hướng sang Trung Quốc.

Đây là khu thương mại duy nhất phục vụ riêng biệt cho các hoạt động thúc đẩy giao thương ở khu vực cửa khẩu Việt - Trung. Tương lai, nơi đây sẽ là điểm đến sôi động bậc nhất, phục vụ đa dạng nhu cầu cao cấp của toàn bộ cư dân, cũng là điểm đến đặc sắc cho giới tinh hoa Móng Cái.

"Vị trí độc đáo, khan hiếm đưa Marina Móng Cái trở thành dự án có sức hút hàng đầu với giới tinh hoa với những đặc quyền về không gian sống. Tất cả sản phẩm đều đã có sổ đỏ lâu dài từng căn, đảm bảo pháp lý. Đặc biệt, chủ sở hữu sau khi mua có thể linh hoạt xây dựng để ở, cho thuê kinh doanh. Điều này giúp chủ nhân linh hoạt dòng tiền và thể hiện đẳng cấp với tài sản của riêng mình", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Với 3 lợi thế: vị trí - pháp lý - tiềm năng , dự án có thế đứng "kiềng ba chân" vững chắc. Cùng sự hậu thuẫn đến từ các yếu tố kinh tế - xã hội, Marina Móng Cái hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm phồn vinh cho giới nhà giàu vùng cửa khẩu, là khoản đầu tư sinh lợi với biên độ tăng giá tốt.

