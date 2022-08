Khang Điền Sales Gallery đón khách từ 9/8

Lễ khai trương Sales Gallery Khang Điền thu hút sự tham gia của nhiều đối tác và khách hàng.

Sales Gallery Khang Điền được đầu tư xây dựng tại khu vực trung tâm, tích hợp nhiều phân khu chức năng như khu vực đón tiếp khách, trình chiếu phim dự án, trải nghiệm sa bàn và các công cụ hiện đại hỗ trợ bán hàng.

Sales Gallery được trang bị công cụ hiện đại, giúp khách hàng tiếp cận thông tin của các dự án một cách tối ưu.

Đại diện Khang Điền cho biết: "Với tôn chỉ minh bạch - chất lượng - bền vững, ngoài tận tâm trong việc kiến tạo các sản phẩm bất động sản cao cấp, chúng tôi còn mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và Sales Gallery chính là những trải nghiệm chân thực nhất mà tập đoàn muốn mang đến cho những gia chủ tương lai của The Classia".

Sa bàn dự án The Classia được bố trí tại Sales Gallery Khang Điền (quận 3).

The Classia - Phiên bản giới hạn dành cho giới thượng lưu

Nhà liên kế The Classia nằm trong quần thể các khu dân cư hiện hữu do Tập đoàn Khang Điền phát triển, bao gồm khu dân cư Safira, Mega, đồng thời cũng gần với Verosa Park. Sở hữu vị trí đắc địa gần nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cư dân đồng thời thuận tiện di chuyển đến các "thành phố du lịch" nổi tiếng: Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt và dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại như: Đại học Fulbright, Đại học FPT, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Golf Rạch Chiếc, Khu Công nghệ cao… Từ The Classia, cư dân chỉ mất 10 - 15 phút về trung tâm quận 1 và 20 phút về khu đô thị Phú Mỹ Hưng thông qua cầu Phú Mỹ.

The Classia thuộc quần thể các dự án hiện hữu của Khang Điền trên trục đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

The Classia gồm 176 căn nhà liên kế 1 trệt 3 lầu trên tổng quy mô 4,3 ha, thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển (neo classic) sang trọng. Kế thừa những giá trị tinh hoa từ Khu biệt thự 5 sao The Venica và Verosa Park, The Classia lấy cảm hứng thiết kế từ những công trình có vẻ đẹp trường tồn của thành phố Nice (Pháp). Dự án mang âm hưởng của lối kiến trúc cổ điển phương Tây qua kiểu mái ngói Mansard hình chóp uy nghi, cùng các họa tiết phù điêu tinh tế, gợi cảm giác hoài niệm về thế giới của những tòa thành tráng lệ.

Triết lý thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa hoài cổ và hiện đại đã giúp The Classia mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TPHCM) tại Vietnam Property Awards 2021.

The Classia ẩn mình giữa không gian xanh mát từ những cụm công viên, khu vườn nhỏ xinh trải đều khắp dự án. Ở nơi đó, cư dân sẽ được dạo bộ trên cung đường rộng thoáng rợp bóng cây để cảm nhận nguồn năng lượng bất tận của đất trời.

Triết lý kiến tạo không gian sống hướng đến các giá trị sức khỏe được Khang Điền nâng lên một tầm cao mới tại The Classia.

Những tiện ích khác cũng được Tập đoàn Khang Điền chăm chút kỳ công như không gian tiệc BBQ, chòi thư giãn, vườn nghỉ chân. Thêm vào đó, hồ bơi tràn, phòng gym, sân tennis trên cao, khu luyện tập thể thao ngoài trời… sẽ là nơi các gia đình thư giãn và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Riêng cư dân nhỏ còn được trải nghiệm những tiện ích đặc quyền phát triển thể chất như hồ bơi trẻ em, khu leo núi.

The Classia như một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi dự án nhà liên kế và biệt thự làm nên thương hiệu Khang Điền như: The Venica, Lucasta, Verosa Park, Melosa, Mega… tất cả đều xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích, có sổ đỏ từng lô, văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán. Với thế mạnh pháp lý, The Classia hứa hẹn là nơi an cư cho giới thượng lưu khi vừa đáp ứng nhu cầu sống gần gũi với thiên nhiên vừa là tài sản có giá trị gia tăng bền vững.

Chủ đầu tư cho biết, hiện The Classia đã có giấy phép xây dựng và văn bản đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán dự kiến vào tháng 9/2022. Toàn bộ nhà và hạ tầng, tiện ích cảnh quan sẽ được đầu tư đồng bộ và sẵn sàng bàn giao dự kiến trong quý IV/2022.

Ngày 13/8, Tập đoàn Khang Điền sẽ chính thức khai trương khu nhà mẫu The Classia, tọa lạc gần vòng xoay Phú Hữu và vòng xoay Liên Phường, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

0823 968 368 | www.theclassia.com.vn