Khám phá một "Nhật Bản thu nhỏ" tại Vinhomes Ocean Park và triết lý Zen giữa đô thị

Dân trí Theo đuổi phong cách "thiền" đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, phân khu The Zenpark tại Vinhomes Ocean Park sở hữu không gian sống an lành hiếm có giữa đô thị sầm uất.

Tại đây, triết lý vườn Nhật được ứng dụng khéo léo, cân bằng với 20 tiện ích đỉnh cao mang đến trải nghiệm "nghỉ dưỡng kép" đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.

Triết lý Zen cùng biểu tượng sum vầy, trường thọ

Vài năm trở lại đây, việc sở hữu hồ cá Koi có trị giá lên đến hàng tỷ đồng hay những vườn Tùng La Hán tuổi đời cả trăm năm đã trở thành thú vui xa xỉ của giới thượng lưu Việt Nam. Không khó để lý giải cho sở thích đắt đỏ này, bởi cả hai đều là những biểu tượng lâu năm cho hoàng gia Nhật Bản, mang đến vượng khí và sự trường thọ cho chủ nhân. Cá Koi vốn dĩ được biết đến là "Quốc ngư" của đất nước mặt trời mọc; trong khi mỗi cây Tùng La Hán đều được coi là một kiệt tác, yêu cầu sự chăm sóc cẩn trọng và nghệ thuật cắt tỉa tỉ mỉ.

Đây cũng là hai cấu phần quan trọng tạo nên cảnh quan đặc của Vườn Nhật, từ lâu đã được biết đến như là một trong những nghệ thuật sân vườn đặc trưng xứ Phù Tang. Không gian thiên nhiên đậm chất thiền tịnh mang đến sự an lành và tĩnh tại quý giá đã đưa Vườn Nhật vươn ra khuôn khổ năm châu. Thiết kế này đã trở thành điểm đặc sắc tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Vườn Trà Nhật Bản tại San Francisco, Vườn Nhật Portland tại Oregon (Mỹ), Vườn Kyoto tại London.

Cầu gỗ đỏ đặc trưng Vườn Nhật và những đồi Tùng La Hán được cắt tỉa tỉ mỉ, biểu trưng cho sự trường thọ.

Tại Hà Nội, vườn Nhật tại The Zenpark của khu đô thị Vinhomes Ocean Park mang chất sống tự tại, lắng đọng trong lòng Thành phố biển hồ sôi động. Nơi đây ứng dụng hoàn hảo phong cách Tsukikijima - Vườn kết hợp giữa đồi và hồ nước. Từng vật thể thiên nhiên như đá, nước, cát, đất, cây cỏ… đều được bài trí tinh tế và tỉ mỉ trong một chỉnh thể thống nhất, góp phần mang đến vẻ đẹp tự nhiên và không gian chuẩn Zen của xứ Phù Tang.

Bước qua cánh cổng Torii đỏ của phân khu Nhật duy nhất trong lòng Vinhomes Ocean Park, cư dân như được bước vào vùng đất của sự thịnh vượng và sung túc. Theo triết lý của Vườn Nhật, những nguồn năng lượng xấu sẽ được gột rửa, giúp con người sẵn sàng hấp thu nguồn năng lượng tích cực.

Thư thái dạo bước giữa không gian tĩnh tại cao quý của Vườn Nhật, dừng chân dưới chòi nghỉ lục giác, lắng nghe những âm thanh bản nguyên của cây, cá thể hiện gu sống tao nhã, cao quý của The Zenpark.

Dừng chân giữa nội khu The Zenpark, cư dân có thể hít vào bầu không khí an lành, lắng đọng từ đồi Tùng La Hán xanh biếc bốn mùa, tràn trề nhựa sống, tượng trưng cho phong thái cao quý và sức sống trường tồn. Đôi khi đơn giản hơn chỉ là chậm rãi thưởng thức một ly trà ấm dưới chòi nghỉ lục giác, an nhàn tận hưởng thanh âm bản nguyên của tiếng nước chảy, cá bơi. Không phải bay xa tới 4000km, giờ đây, cư dân The Zenpark đã có một xứ Phù Tang thu nhỏ ngay dưới chân nhà, nơi mỗi ngày trở về là trở về với an yên, thư thái.

Nghỉ dưỡng tiện nghi, sầm uất giữa đô thị hiện đại

Nếu phía trong The Zenpark là những nốt lặng cao quý từ không gian Vườn Nhật, thể hiện gu sống khắt khe và tôn kính thiên nhiên của chủ nhân; thì vị trí tâm điểm và tổ hợp 20 tiện ích đỉnh cao của phân khu giúp mang tới sự tiện nghi, hiện đại, giúp cân bằng mọi giác quan và trải nghiệm cho mỗi cư dân. Tọa lạc trên mặt đường Lý Thánh Tông (Đông Dư - Dương Xá cũ) huyết mạch của quận Gia Lâm trong tương lai, The Zenpark đón đầu nhịp sống và giao thương sầm uất của dãy shop Thương mại dịch vụ Hải Đăng 9 và tổ hợp 5 tầng hiện đại với hồ bơi bốn mùa mái kính, lồng tập golf (gạt) trên tầng mái.

Tầm nhìn tổ hợp 5 tầng kết hợp bể bơi mái kính rực rỡ từ tòa căn hộ R1.01, R1.05.

Sở hữu tới 8 dòng căn hộ đa dạng diện tích, Phân khu Nhật Bản The Zenpark với 4 tòa tháp "phiên bản giới hạn" mang tới cơ hội trải nghiệm chất sống "nghỉ dưỡng kép" tới nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, tất cả các dòng căn hộ đều có chung ưu thế vượt trội với logia diện tích rộng và cửa kính tấm lớn chạm sàn; giúp tối ưu tầm nhìn hướng các dãy shop phong cách châu Âu thời thượng, tổ hợp 5 tầng rực rỡ hay vườn Nhật an nhiên.

The Zenpark sở hữu tới 8 dòng căn hộ đa dạng diện tích, được bàn giao nội thất liền tường cao cấp theo tiêu chuẩn Vinhomes.

Đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp, các căn hộ The Zenpark đều được trang bị nội thất liền tường cao cấp theo tiêu chuẩn Vinhomes đến từ các đối tác toàn cầu, là nhà cung cấp lâu năm cho nhiều khách sạn 5 sao trên thế giới.

Những ngày này, The Zenpark đang là tâm điểm nóng nhất tại thị trường phía Đông Thủ đô khi các tiện ích đều đã hiện hữu, chất sống nghỉ dưỡng độc đáo giữa đô thị sầm uất đang ngày một được hé lộ một cách rõ ràng nhất.

Trường Thịnh