Khai trương biệt thự mẫu đầu tiên do Grand Mercure - Tập đoàn Accor vận hành tại Hội An

Dân trí Chiều ngày 28/11, chủ đầu tư Xuân Phú Hải tổ chức lễ khai trương biệt thự mẫu dự án Grand Mercure Hoi An và ký kết hợp tác với các đơn vị đồng hành trong dự án này.

Sự kiện khai trương biệt thự mẫu Grand Mercure Hoi An được tổ chức ngay tại dự án thuộc khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cũng tại sự kiện này, chủ đầu tư Xuân Phú Hải sẽ ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị: FECON, ngân hàng TP Bank và APAVE.

Đây không chỉ là cơ hội để những khách hàng quan tâm tới Grand Mercure Hoi An được "mục sở thị" căn biệt thự biển đã hoàn thiện nội thất 5 sao theo tiêu chuẩn vận hành của tập đoàn Accor mà còn chứng kiến sự đầu tư bài bản, nghiêm túc của chủ đầu tư cùng các đối tác với mong muốn mang đến những căn biệt thự đẳng cấp, chất lượng.

Biệt thự biển với nét kiến trúc Italy kết hợp phong cách nội thất Đông Dương

Được kiến tạo bởi đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Pháp - Huni, tổng thể Grand Mercure Hoi An lấy cảm hứng từ ý tưởng "Làng - sông - phố", nét đặc trưng quen thuộc của Hội An. Mang phong cách kiến trúc Italy hiện đại, sang trọng, các căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An được trau chuốt để từng đường nét, chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, hiện đại.

Tại Grand Mercure Hoi An, mỗi căn biệt thự đều riêng tư, biệt lập, thể hiện ở sự ngăn cách khéo léo giữa các căn bằng tầng tầng lớp lớp cây xanh vừa tạo ra cảnh quan thư thái, gần gũi thiên nhiên, vừa tạo ra không gian riêng tư, yên tĩnh.

Mặt chính của biệt thự cũng được tô điểm bằng những tấm bình phong họa tiết hoa muống biển vừa tô điểm cho căn biệt thự, vừa tạo ra sự riêng tư nhưng vẫn có thể lấy ánh sáng, gió tự nhiên bên ngoài vào trong.

Về tiện ích, mỗi căn biệt thự đều có bể bơi riêng, sử dụng công nghệ điện phân muối (điện phân tạo Clo), không có hóa chất công nghiệp trong nước hồ bơi, không gây kích ứng mắt và da, đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn và trong suốt, tốt cho sức khỏe. Tại mỗi căn phòng ngủ đều có phòng vệ sinh khép kín với bồn tắm riêng, tạo sự riêng tư, tăng tính trải nghiệm cho từng thành viên trong căn biệt thự.

Theo chủ đầu tư Xuân Phú Hải, trong thiết kế, nội thất các căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An sẽ mang phong cách Đông Dương. Mọi chi tiết gạch lát, ốp tường, sofa… đều chú trọng sắc màu bản địa và với những hoa văn trang trí chắt lọc từ di sản văn hóa Hội An và chất liệu mang hơi thở miền Trung ngàn đời.

Từ ban công tầng 2 của căn biệt thự, các chủ nhân có thể thư thái với tầm view rộng mở, khoảng không cây xanh ngập tràn, tận hưởng trọn vẹn không gian sống xanh mát, với nhiều tiện ích, không gian sống phong cách nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp tinh tế giữa nội thất Đông Dương và kiến trúc Italy sang trọng tại dự án.

Điểm kết nối tinh hoa cho chủ nhân xứng tầm

Cùng tạo nên biệt thự Grand Mercure có sự đóng góp của Tập đoàn Accor. Mỗi dự án mang tên Grand Mercure đều là điểm kết nối tinh hoa văn hóa địa phương, mang đến trải nghiệm thấm đẫm tinh thần bản địa và được truyền tải trong từng chi tiết của dự án. Đây là điểm khác biệt của thương hiệu này so với những đơn vị vận hành khác, bởi việc kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và tiêu chuẩn quốc tế không phải là một điều dễ dàng.

Accor có những tiêu chuẩn khắt khe trong vận hành, đặc biệt, dòng Grand Mercure lại là dòng sản phẩm có tính đặc trưng riêng. Vì vậy, Accor không chỉ tham gia với vai trò là đơn vị quản lý khách sạn đơn thuần mà còn tham gia sâu cùng với chủ đầu tư xây dựng ngay từ những ngày đầu tiên, từ ý tưởng, bản vẽ thiết kế đến công đoạn thi công xây dựng và kinh doanh… Vì vậy, chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn hoàn thiện luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ vận hành về sau, tài sản luôn mới, được bảo dưỡng định kỳ.

Là thương hiệu toàn cầu, Accor chuyên nghiệp hóa dịch vụ du lịch, lưu trú theo chuẩn quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn chung cho cả hệ thống trên toàn cầu nên chất lượng dịch vụ đã được du khách thế giới trải nghiệm và công nhận.

Dự án Grand Mercure Hoi An với thiết kế độc đáo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chính sách bán hàng với nhiều ưu điểm cũng sẽ được đơn vị tư vấn phát triển dự án NewstarHomes công bố.

Theo thông tin hé lộ ban đầu, khách hàng chỉ cần bỏ ra 10% vốn tự có để có thể sở hữu biệt thự bên biển An Bàng bàn giao đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 sao. Ngân hàng hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị biệt thự, chủ sở hữu được hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2025 (36 tháng) và cam kết chia sẻ doanh thu 50/50 nhưng không thấp hơn 8%/năm trong 3 năm đầu tiên. Cùng với đó, khách hàng có thể ở tại căn biệt thự của mình lên tới 60 ngày trong năm, và ưu đãi khác cho khách hàng đặt cọc sớm.

Trường Thịnh