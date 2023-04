Khách sạn trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng ồ ạt được rao bán

Ồ ạt tin rao bán khách sạn

Ngay từ năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng đã được rao bán. Đến nay, khi dịch Covid-19 được kiểm soát và du lịch đang dần được hồi phục, làn sóng rao bán khách sạn ở thành phố này vẫn diễn ra rầm rộ.

Theo ghi nhận của Dân trí trong thời gian này, nhiều khách sạn nằm trên tuyến đường ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và trung tâm TP Đà Nẵng đang được rao bán. Trên các website mua bán, từ đầu tháng 4 đến nay đang có hàng trăm lượt rao bán khách sạn, hầu hết là các khách sạn từ 4 sao trở xuống, mức giá dao động từ 30 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp được rao bán trong tháng 4 này (Ảnh chụp màn hình).

Đơn cử, tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, một khách sạn 4 sao đang được rao bán giá 600 tỷ đồng. Theo thông tin rao bán, khách sạn này có diện tích 580m2, cao 21 tầng. Ngoài 100 phòng cho thuê, khách sạn này còn có phòng massage, gym, spa, nhà hàng, hội nghị, hồ bơi… và có hầm gửi xe.

Cũng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, một khách sạn 4 sao khác đang được rao bán giá 550 tỷ đồng. Khách sạn này có diện tích 620m2, cao 20 tầng, gồm 127 phòng cho thuê. Khách sạn này cũng có đủ hệ thống nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi… và hầm gửi xe.

Hiện tại, một số khách sạn vị trí đường Võ Văn Kiệt, đường Hà Bổng, đường Đỗ Bá thuộc quận Sơn Trà đang được rao bán dao động từ hơn 200 tỷ đồng tới 450 tỷ đồng, tùy vị trí, diện tích và quy mô của công trình.

Nhiều khách sạn 3 sao trở xuống có giá rao bán thấp hơn. Chẳng hạn, một khách sạn 3 sao trên đường Phước Trường 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đang được rao bán giá 35 tỷ đồng. Khách sạn này có diện tích 240m2, cao 5 tầng, gồm 21 phòng.

Một số môi giới đang rao bán khách sạn trên cho biết, tình trạng rao bán khách sạn ở Đà Nẵng đang diễn ra rất nhiều, nhiều hơn thời điểm trong dịch Covid-19. Đa số chủ những khách sạn này đang cần dòng tiền để chuyển hướng kinh doanh, thanh toán các khoản vay.

"Ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2020-2021 khiến khách sạn không hoạt động dẫn tới doanh thu bị giảm sút. Phần nữa là do không ít chủ khách sạn phải vay mượn tiền ngân hàng để đầu tư, nhưng đến nay, không thể cầm cự được nữa vì lãi suất cao", một môi giới chia sẻ lý những lý do chung của nhiều chủ khách sạn rao bán.

Cũng theo môi giới rao bán, giá rao trên đang là kỳ vọng của chủ khách sạn. Thế nhưng, khách hàng có nhu cầu hoàn toàn có thể "thương lượng sâu".

Chủ đầu tư vừa và nhỏ bị ảnh hưởng

Lý giải về tình trạng rao bán khách sạn tại Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng, sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều chủ sở hữu khách sạn gặp khó khăn về dòng tiền. Hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng khôi phục chậm do du khách có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, điều này đã gia tăng áp lực trong việc duy trì hoạt động vận hành, đặc biệt với các chủ đầu tư vừa và nhỏ.

Khách sạn "mọc như nấm" trên đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng trong những năm gần đây (Ảnh: Hà Phong).

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định, các khách sạn hiện đang được rao bán hầu hết là thuộc đầu tư cá nhân - đối tượng đầu tiên rơi vào khủng hoảng trong giai đoạn trong và sau Covid -19 do du lịch bị hạn chế và sức ép lãi vay. Thêm vào đó, các sản phẩm này cũng khó cạnh tranh sản phẩm chất lượng cao từ các nhà phát triển và điều hành chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, ông cho rằng, đây có thể xem là cơ hội cho người mua. Họ có thể cân nhắc kế hoạch cụ thể về quy hoạch và phát triển các dự án này, đáp ứng được xu hướng khách du lịch chất lượng cao hơn và bền vững hơn.

Cũng theo chuyên gia Savills, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là phân khúc chủ đạo của thị trường Đà Nẵng trên cả lĩnh vực khách sạn cũng như biệt thự nghỉ dưỡng. Theo dữ liệu của đơn vị này, 6 tháng cuối năm 2022, giá thuê khách sạn trung bình đạt 1,8 triệu đồng/phòng/đêm, tăng 60% theo năm. Công suất thuê tương đương cùng kỳ năm 2019 ở mức 59%. Tuy nhiên, công suất cả năm 2022 ở mức 48%, vẫn thấp hơn 13 điểm % so với cả năm 2019.

Còn theo ghi nhận của Dân trí, hiện tại, các khách sạn, điểm du lịch ở Đà Nẵng đang chuẩn bị nguồn lực, triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Dự báo, công suất phòng khách sạn dự báo sẽ tăng 5-10% so với năm 2022. Xu hướng năm nay, khách đi du lịch theo gia đình nhiều hơn mọi năm. Hiện khách đặt phòng sớm cho dịp lễ vẫn chưa nhiều. Dự báo khách sẽ đặt phòng vào phút cuối tăng cao.

Dù có những tín hiệu khả quan, song lượng khách vẫn còn thấp hơn so với thời điểm trước dịch Covid-19, đặc biệt là lượng khách quốc tế. Hiện Đà Nẵng chủ yếu đón khách Hàn Quốc, còn khách Trung Quốc vẫn chưa trở lại. Dù thế, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết quý I năm nay, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt trên 1,42 triệu, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2022.