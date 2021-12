Khách sạn BWP Sapphire Hạ Long áp dụng giải pháp quản lý nhân sự Azza HRM

Dân trí Khách sạn Best Western Premier Sapphire tại Hạ Long - Quảng Ninh thuộc tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã triển khai chiến lược chuyển đổi số bằng việc áp dụng phần mềm quản lý nhân sự Azza HRM.

Điểm nhấn của khách sạn Best Western Premier Sapphire Hạ Long

Phối cảnh Khách sạn Best Western Premier Sapphire Hạ Long.

Khách sạn Best Western Premier Sapphire Hạ Long là dự án thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, ở vị trí đắc địa Quảng Ninh, tại số 1, đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh.

Khách sạn đang được vận hành dưới sự điều phối của thương hiệu hàng đầu thế giới Best Western Premier Sapphire (BWP) - đối tác chiến lược của Doji trong dự án này.

Quá trình triển khai phần mềm nhân sự Azza HRM tại khách sạn Best Western Premier Sapphire Hạ Long

Ngay khi đi vào hoạt động, Ban quản trị Best Western Premier Sapphire và chủ đầu tư là Tập đoàn Doji đã quyết định áp dụng phần mềm nhân sự Azza HRM - vốn được nhiều doanh nghiệp tin dùng trong công tác quản lý nhân sự.

Azza triển khai phần mềm Azza HRM tại khách sạn BWP Premier Sapphire Hạ Long.

Giải pháp Azza HRM được phát triển dựa trên mô hình lưu trữ tại chỗ (On-premises) và điện toán đám mây Cloud. Best Western Premier Sapphire Hạ Long đã lựa chọn giải pháp quản lý nhân sự tại chỗ trên 4 phân hệ: Quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý chấm công, tính lương và quản lý suất ăn nhân viên.

Phân hệ quản lý hồ sơ nhân sự Azza Files

Phần mềm cho phép quản lý chi tiết đến tổng quan hồ sơ nhân sự tại khách sạn Best Western Premier Sapphire như: thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn, chuyên môn, cấp bậc, vị trí của từng nhân sự tại khách sạn. Quản lý hợp đồng lao động khoa học, gồm: Hợp động thời hạn, hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ, các quyết định ...

Phân hệ chấm công Azza Time - tính lương Azza Payroll

Phần mềm giúp khách sạn theo dõi và quản lý chấm công của nhân viên, qua đó thực hiện các hoạt động tính công - tính lương một cách khoa học. Điểm ưu việt của phần mềm Azza HRM là việc thiết lập công thức tính lương động đơn giản như Excel, người dùng chủ động thiết lập và thay đổi công thức theo quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Ảnh chụp màn hình phần mềm nhân sự Azza HRM.

Phân hệ quản lý suất ăn nhân viên Azza Meals

Đây là một phân hệ được các nhà quản trị tại Best Western Premier Sapphire Hạ Long đánh giá cao để tiết kiệm thời gian đặt đồ ăn và nhận đồ ăn của nhân sự.

Nhân viên có thể sử dụng thẻ/vân tay/khuôn mặt để xác nhận phần ăn. Ngay sau đó, hệ thống sẽ in bill đồ ăn chi tiết thời gian lấy phần ăn của nhân sự.

Theo bà Trần Thị Hồng Tâm - Giám đốc nhân sự khách sạn, phần mềm Azza HRM đã giúp khách sạn Best Western Premier Sapphire tiết kiệm thời gian tối đa, tiết kiệm chi phí và linh hoạt trong quản lý rất nhiều so với cách quản lý cũ.

Tại buổi ký kết hợp đồng, bà Đàm Thị Hồng Nhung - CEO của Azza cũng đưa ra đánh giá, Best Western Premier Sapphire có rất nhiều tiềm năng để trở thành chuỗi khách sạn đắt giá nhất tại Việt Nam, do đó việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số mô hình quản lý nhân sự thủ công là hoạt động tất yếu đặc biệt ở thời điểm này. Azza HRM cam kết sử dụng các công nghệ tốt nhất và đội ngũ kỹ thuật chuyên môn nhất để hỗ trợ Best Western Premier Sapphire Hạ Long hoàn thành mục tiêu lớn.

Lý do Tập đoàn Doji lựa chọn phần mềm nhân sự Azza HRM làm đối tác chiến lược

Ban quản lý khách sạn Best Western Premier Sapphire Hạ Long chia sẻ đã tìm hiểu rất nhiều nhà cung cấp phần mềm quản lý nhân sự tuy nhiên, đơn vị nhận thấy nhận thấy Azza HRM có nhiều ưu điểm và phù hợp với mô hình quản lý của Best Western Premier Sapphire Hạ Long.

Kinh nghiệm triển khai dày dặn

Azza HRM đã có trên 10 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm nhân sự cho rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước, đặc biệt là khối khách sạn như: Pullman Hà Nội, Pullman Vũng Tàu, Novotel Thái Hà, Nikko Hải Phòng, Hotel De La Coupole Sapa - MGallery Sapa, Melia Hồ Tràm Vũng Tàu, iBis Nha Trang, Novotel Suites Hà Nội, Mercure Hải Phòng ...

Phần mềm đáp ứng đầy đủ tính năng

Lý do thứ hai thuyết phục ban quản lý tập đoàn Doji đó là việc đáp ứng đầy đủ các tính năng khách sạn yêu cầu, như: quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý chấm công - tính lương và quản lý suất ăn nhân sự.

Đội ngũ kỹ thuật giỏi chuyên môn

Đội ngũ kỹ thuật tại Azza HRM có chuyên môn cao có thể xử lý các vấn đề khó khi phần mềm gặp bất cứ sự cố nào.

Nhà cung cấp hỗ trợ 24/7

Azza được biết đến là nhà cung cấp phần mềm nhân sự có chất lượng phục vụ khách hàng tốt. Đội ngũ tư vấn, kỹ thuật của Azza luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 bất cứ khi nào đơn vị cần tư vấn.

Trường Thịnh