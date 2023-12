Ibiza Party Resort - điểm sáng mới của du lịch Thanh Hóa

Du khách đến Hải Tiến - Thanh Hóa không chỉ ấn tượng với bãi biển dài trong xanh, khung cảnh hoang sơ, nhiều điểm khám phá mới lạ mà còn hấp dẫn với những nét hiện đại, các tổ hợp giải trí đa tiện ích mang tầm quốc tế.

Nơi đây đang dần lột xác nhờ quần thể du lịch biển sôi động bậc nhất miền Bắc mang tên Flamingo Ibiza Hải Tiến. Trong đó, tòa tháp Ibiza Party Resort là điểm sáng của cả thành phố, nơi âm thanh, ánh sáng và những bữa tiệc sôi động, kéo dài suốt ngày đêm, đủ sức níu chân du khách.

Tòa tháp Ibiza Party Resort là tâm điểm của quần thể du lịch biển sôi động nhất miền Bắc.

Mở khóa toàn bộ tiện ích, nâng tầm du lịch Thanh Hóa

Sự xuất hiện của dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến được kỳ vọng sẽ là cú hích đưa ngành du lịch Thanh Hóa lên tầm cao mới. Hải Tiến không còn là một "nàng công chúa đang ngủ" mà đã thức giấc, vươn mình mạnh mẽ. Một quần thể của ánh sáng và không khí tiệc tùng bất tận đang dần hiện hữu bên bờ biển, biến nơi đây thành điểm đến du lịch biển sôi động bậc nhất miền Bắc.

Flamingo Ibiza Hải Tiến được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa khái niệm nghỉ dưỡng và giải trí thông thường bằng những trải nghiệm lưu trú vượt trội.

Nếu như trước đây, Hải Tiến thiếu vắng những phòng lưu trú chất lượng cao thì nay, du khách đến đây sẽ được sống trong những căn villa cao cấp hay căn hộ trên tầng cao đậm chất Flamingo, được thiết kế theo trường phái "Flamingo Flowers and Forest in the sky" kết hợp "Flamingo Art Colour Design" mang sắc thái tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi.

Sắc màu của hoa, của rừng xanh kết hợp cùng những màu sắc tươi trẻ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, trở thành một trong những nơi không thể bỏ lỡ khi đến Thanh Hóa du lịch.

Bên cạnh đó, du khách còn được giải trí, khám phá những điều mới lạ nhờ chuỗi tiện ích mang tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, du khách có thể khám phá trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa Ibiza; trung tâm onsen Nhật Bản - Ruriko; bảo tàng kem và kẹo ngọt - Lala Ice Cream; bể bơi vô cực trong Ibiza Party Resort; Quảng trường Ánh sáng, Quảng trường Sắc màu, những con đường hạnh phúc. Loạt công viên giải trí sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành với kỳ vọng thu hút hàng triệu du khách đến mỗi năm.

Tháng 4/2024, tòa tháp Ibiza Party Resort cũng được đưa vào vận hành, cung cấp thêm cho thị trường hàng loạt sản phẩm lưu trú chất lượng cùng chuỗi tiện ích cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu check-in - ăn uống - vui chơi - sức khỏe - lễ hội của du khách.

Ibiza Party Resort mang không khí sôi động suốt ngày đêm.

Ibiza Party Resort - điểm sáng mới của nghỉ dưỡng và giải trí Thanh Hóa

Tòa tháp Ibiza Party Resort được ví như "trái tim" của Flamingo Ibiza Hải Tiến với mô hình du lịch độc đáo. Tòa tháp cao 21 tầng này nằm ở vị trí đẹp nhất dự án với 3 mặt giáp biển, có thể đón bình minh sớm nhất ở Thanh Hóa. Với kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng và giải trí mới của Thanh Hóa, nơi đây sở hữu hàng chục tiện ích giải trí ấn tượng.

Điểm nhấn của dự án là quán bar trung tâm được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Trên đỉnh của tòa tháp là tổ hợp pool party, có quy mô hơn 1.000 m2 để tổ chức những bữa tiệc quanh hồ bơi sôi động, trẻ trung. Hồ bơi vô cực ở tầng cao nhất của dự án có tầm nhìn bắt trọn toàn bộ khung cảnh của biển Hải Tiến, sẽ là nơi check-in ấn tượng cho du khách

Quầy bar mang phong cách sang trọng ghi dấu ấn trong những buổi tiệc sôi động.

Ngoài ra, tại tầng 2 tòa tháp còn có sảnh hội nghị sang trọng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sẽ là khu vực tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm cho các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

Ibiza Party Resort còn tạo ấn tượng với các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch sức khỏe cho du khách. Tại tầng 2 và 3, một tổ hợp spa, xông hơi và thải độc, tắm khoáng nóng (Onsen) hiện đại sẽ được đầu tư xây dựng để khách du lịch phục hồi năng lượng. Các tiện ích hồ bơi 4 mùa, duy trì nhiệt độ phù hợp trong ngày tại nội khu sẽ là nơi phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe du khách.

Theo đại diện chủ đầu tư, Ibiza Party Resort không chỉ nằm ở vị trí đẹp, đa dạng tiện ích, dịch vụ mà còn giải quyết nhu cầu lưu trú hạng sang của khách du lịch, cung cấp ra thị trường hơn 600 phòng nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao. Du khách đến đây có nhiều lựa chọn sử dụng căn hộ khách sạn Ibiza Residences mang phong cách sang trọng hay căn Ibiza ABTel thiết kế theo sở thích của chủ nhân.

"Ibiza Party Resort sẽ là điểm đến lưu trú dài ngày, check-in, giải trí, thưởng thức bầu không khí lễ hội... với trải nghiệm độc đáo và niềm vui không giới hạn", đại diện chủ đầu tư cho biết.